CHINA50: FTSE China A50 Index

15188.20 USD 89.20 (0.59%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость CHINA50 за сегодня изменилась на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15041.00 USD, а максимальная — 15234.80 USD.

Следите за динамикой цен на Индекс FTSE China A50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
15041.00 15234.80
Годовой диапазон
11058.62 15622.49
Предыдущее закрытие
15099.00
Open
15099.85
Bid
15188.20
Ask
15188.50
Low
15041.00
High
15234.80
Объем
80.187 K
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
2.57%
6-месячное изменение
15.00%
Годовое изменение
29.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.