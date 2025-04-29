CHINA50 fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 14955.95 USD ve Yüksek fiyatı olarak 15081.35 USD aralığında işlem gördü.

FTSE Çin A50 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.