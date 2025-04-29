FiyatlarBölümler
CHINA50: FTSE China A50 Index

15050.95 USD 30.60 (0.20%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHINA50 fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 14955.95 USD ve Yüksek fiyatı olarak 15081.35 USD aralığında işlem gördü.

FTSE Çin A50 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHINA50 haberleri

Günlük aralık
14955.95 15081.35
Yıllık aralık
11058.62 15622.49
Önceki kapanış
15020.35
Açılış
15028.09
Satış
15050.95
Alış
15051.25
Düşük
14955.95
Yüksek
15081.35
Hacim
41.949 K
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
1.65%
6 aylık değişim
13.96%
Yıllık değişim
28.56%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%