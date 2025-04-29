报价部分
货币 / CHINA50
回到指数

CHINA50: FTSE China A50 Index

15205.20 USD 106.20 (0.70%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHINA50价格已更改0.70%。当日，以低点15041.00 USD和高点15234.80 USD进行交易。

关注富时中国A50指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHINA50新闻

日范围
15041.00 15234.80
年范围
11058.62 15622.49
前一天收盘价
15099.00
开盘价
15099.85
卖价
15205.20
买价
15205.50
最低价
15041.00
最高价
15234.80
交易量
108.590 K
日变化
0.70%
月变化
2.69%
6个月变化
15.13%
年变化
29.88%
18 九月, 星期四
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B