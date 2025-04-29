货币 / CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
15205.20 USD 106.20 (0.70%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHINA50价格已更改0.70%。当日，以低点15041.00 USD和高点15234.80 USD进行交易。
关注富时中国A50指数动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHINA50新闻
- A股冲高回落，沪指收跌0.12%，盘中刷新年内高点！
- Investors continue to add risk as bullish momentum wanes, Citi says
- U.S. large cap positioning weakens as investors take profits
- China A50 and KOSPI see new risk as FTSE leads European positioning
- Citi’s Montagu: Strong bid for growth lifts Nasdaq positioning to 3-year high
- Citi’s Montagu: Profit-taking risks elevated as Nasdaq positioning stretched
- U.S. and Asia equity positioning surges as geopolitical tensions ease
- Citi sees bullish turn in U.S. stocks, mixed signals across global markets
- U.S. tech stocks could outperform on short bet risks: Citi’s Montagu
- Investor positioning stabilizes amid easing tariff threats, strong earnings: Citi
日范围
15041.00 15234.80
年范围
11058.62 15622.49
- 前一天收盘价
- 15099.00
- 开盘价
- 15099.85
- 卖价
- 15205.20
- 买价
- 15205.50
- 最低价
- 15041.00
- 最高价
- 15234.80
- 交易量
- 108.590 K
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 2.69%
- 6个月变化
- 15.13%
- 年变化
- 29.88%
