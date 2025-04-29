Valute / CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
14974.00 USD 17.20 (0.11%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il prezzo di CHINA50 ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 14917.80 USD e ad un massimo di 15089.20 USD.
Segui le dinamiche di Indice FTSE China A50. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHINA50 News
Intervallo Giornaliero
14917.80 15089.20
Intervallo Annuale
11058.62 15622.49
- Chiusura Precedente
- 14991.20
- Apertura
- 14990.00
- Bid
- 14974.00
- Ask
- 14974.30
- Minimo
- 14917.80
- Massimo
- 15089.20
- Volume
- 104.225 K
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 13.38%
- Variazione Annuale
- 27.91%
21 settembre, domenica