CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
14996.40 USD 5.20 (0.03%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHINA50の価格は、本日0.03%変化しました。日中は、14917.80USDの安値と15089.20USDの高値で取引されました。
FTSE中国A50指数ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHINA50 News
1日のレンジ
14917.80 15089.20
1年のレンジ
11058.62 15622.49
- 以前の終値
- 14991.20
- 始値
- 14990.00
- 買値
- 14996.40
- 買値
- 14996.70
- 安値
- 14917.80
- 高値
- 15089.20
- 出来高
- 87.304 K
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- 13.55%
- 1年の変化
- 28.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K