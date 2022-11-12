Bull and Bear Zone MT4

5

Ein Angebots- und Nachfrageindikator mit einer minimalistischen Handelsstrategie, die auf der Natur des Marktes basiert.

Die Bull-Zone ist ein starker Unterstützungsbereich und die Bear-Zone ist ein starker Widerstandsbereich. Wenn eine Bull-Zone durchbrochen wurde, wird sie zur "Basis" der Bären und umgekehrt. Wenn der Kurs auf diese Bereiche trifft, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs umkehrt, weshalb wir sie als Hindernisse bezeichnen.

  • Der Indikator eignet sich für Händler, die sich für manuelle Preisaktionen und algorithmische Trading-Upgrades interessieren, vom Scalping bis zum Swing-Trading.
  • Das Prinzip des Lesens der Marktstruktur: Je näher das Preismuster dem aktuellen Moment ist, desto mehr Einfluss wird es auf die nächste Kursbewegung haben.
  • Die bevorzugte Richtung dieses Indikators besteht also darin, eine Bullen- und Bärenzone zu identifizieren, die nahe genug am aktuellen Kurs liegt (nicht zu weit entfernt, so dass jeder Punkt auf dem Diagramm eine Angebots- und Nachfragezone sein kann).

See more: Price action indicator series | MT5 version | FAQ Minimalist Price Action Strategy

Warum ist dieser Indikator anders?
  1. Zeichnen Sie personalisierte starke Hindernisse: Der Indikator verwendet einen komplexen Algorithmus, der neuartig ist, aber mit einfachen Parametern können Sie starke Hindernisse (die potenziell hohe Preisumkehrungen verursachen können) erstellen, die dennoch zu Ihrer Strategie passen.
    • Nicht-nachmalende und minimalistisch gezeichnete Hindernisse: Nur das nahe Hindernis wird angezeigt (lesen Sie noch einmal unter "Das Prinzip des Lesens der Marktstruktur"); die übrigen Hindernisse sind unter den Pfeilen versteckt und können jederzeit abgerufen werden
    • Multi-Timeframe-Indikator: Verwenden Sie die Eingabe des Zeitrahmens, um ein Hindernis auf dem anderen Zeitrahmen zu zeichnen.
    • Die grafische Benutzeroberfläche ist für alle Hindernisse konzipiert, um die Annäherung an das wichtigste Hindernis als Ziel zu erleichtern.
      • Ebene der Hindernisse: Identifizieren Sie die Stärke des Hindernisses durch visuelle Zahlen. Je höher der Wert des Levels, desto mehr hat der Preis in der Vergangenheit reagiert und desto höher reagiert er.
      • Vorhängeschloss: Sperrt ein gezieltes Hindernis, um es in jedem Zeitrahmen zu verfolgen und selektiv Alarme auszulösen. (Vermeiden Sie Interferenzen und eine Überlastung Ihres Telefons)

    Anmerkung:

    • Wenn Sie Probleme bei der Installation des Produkts haben, kontaktieren Sie mich bitte über den Chat in mql5.
    • Dieser Indikator wird ständig aktualisiert und verbessert werden, haben einen guten Handel.


    Bewertungen 2
    Richard Bethsold
    1345
    Richard Bethsold 2023.10.21 03:52 
     

    This is a great indicator, works very well!!!

    Antwort auf eine Rezension