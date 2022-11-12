Bull and Bear Zone MT4

Bollinger Bands Filled Tran Nhat Minh 5 (2) Indikatoren

Minimalistischer BB-Indikator, der vollständig mit einer einzigen Farbe gefüllt ist : Technischer Indikator Die komplizierten Zickzack-Linien im BB-Indikator verwirren Sie zu sehr, vor allem, wenn Ihre Strategie viele Indikatoren kombiniert, sieht es wie ein Durcheinander aus und wir sehen keine Candlesticks mehr auf dem Chart für die technische Analyse . Dieser Indikator wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen . See more: New tradingview indicator: Order Block TV | Minimalist Price Act