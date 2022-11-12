Bull and Bear Zone MT4
- Indicadores
- Tran Nhat Minh
- Versión: 1.2
- Actualizado: 25 octubre 2023
- Activaciones: 20
Un indicador de oferta y demanda diseñado con una estrategia de negociación minimalista basada en la naturaleza del mercado.
La zona alcista es una zona de fuerte soporte, y la zona bajista es una zona de fuerte resistencia. Cuando una zona alcista se rompe, se convierte en la "base" de la zona bajista y viceversa. Cuando el precio se encuentra con estas zonas, hay una alta probabilidad de que el precio se dé la vuelta, por lo que las llamamos Obstáculos.
- Es un indicador adecuado para los operadores interesados en la acción del precio manual y las actualizaciones de trading algorítmico, desde el scalping hasta el swing trading.
- El principio de lectura de la estructura del mercado: cuanto más cerca esté el patrón de precios del momento actual, más influencia tendrá en el próximo movimiento del precio.
- Así que la dirección preferida de este indicador es identificar una zona alcista y bajista lo suficientemente cerca del precio actual (no demasiado lejos para que cada punto del gráfico pueda ser una zona de oferta y demanda).
¿Por qué es diferente este indicador?
- Dibuja fuertes Obstáculos personalizados: El indicador utiliza un algoritmo complejo, novedoso pero con parámetros simples, usted puede crear Obstáculos poderosos (potencialmente causantes de altas reversiones de precios) que aún se ajustan a su estrategia.
- No repinta y dibuja Obstáculos en estilo minimalista: Sólo se muestra el Obstáculo cercano (lea de nuevo en "El principio de la lectura de la estructura del mercado"); los Obstáculos restantes están ocultos bajo las flechas y pueden ser llamados en cualquier momento.
- Indicador multihorario: Utilice la entrada de marco temporal para dibujar un Obstáculo en el otro marco temporal.
- La interfaz gráfica de usuario está diseñada para todos los Obstáculos para ayudar a acercarse al Obstáculo más vital como objetivo.
- Nivel de Obstáculos: Identifique la fuerza del Obstáculo mediante números visuales. Cuanto más alto es el valor del nivel, más ha reaccionado el precio en el pasado y más alto reacciona.
- Candado: Bloquea un Obstáculo determinado para seguirlo en cada marco temporal y activa selectivamente alertas al respecto. (Evita interferencias y sobrecargar tu teléfono)
Nota:
- Si tiene problemas para instalar el producto, por favor póngase en contacto conmigo a través del chat en mql5.
- Este indicador será continuamente actualizado y mejorado, tener un buen comercio.
This is a great indicator, works very well!!!