Bull and Bear Zone MT4

Un indicador de oferta y demanda diseñado con una estrategia de negociación minimalista basada en la naturaleza del mercado.

La zona alcista es una zona de fuerte soporte, y la zona bajista es una zona de fuerte resistencia. Cuando una zona alcista se rompe, se convierte en la "base" de la zona bajista y viceversa. Cuando el precio se encuentra con estas zonas, hay una alta probabilidad de que el precio se dé la vuelta, por lo que las llamamos Obstáculos.

  • Es un indicador adecuado para los operadores interesados en la acción del precio manual y las actualizaciones de trading algorítmico, desde el scalping hasta el swing trading.
  • El principio de lectura de la estructura del mercado: cuanto más cerca esté el patrón de precios del momento actual, más influencia tendrá en el próximo movimiento del precio.
  • Así que la dirección preferida de este indicador es identificar una zona alcista y bajista lo suficientemente cerca del precio actual (no demasiado lejos para que cada punto del gráfico pueda ser una zona de oferta y demanda).

¿Por qué es diferente este indicador?
  1. Dibuja fuertes Obstáculos personalizados: El indicador utiliza un algoritmo complejo, novedoso pero con parámetros simples, usted puede crear Obstáculos poderosos (potencialmente causantes de altas reversiones de precios) que aún se ajustan a su estrategia.
    • No repinta y dibuja Obstáculos en estilo minimalista: Sólo se muestra el Obstáculo cercano (lea de nuevo en "El principio de la lectura de la estructura del mercado"); los Obstáculos restantes están ocultos bajo las flechas y pueden ser llamados en cualquier momento.
    • Indicador multihorario: Utilice la entrada de marco temporal para dibujar un Obstáculo en el otro marco temporal.
    • La interfaz gráfica de usuario está diseñada para todos los Obstáculos para ayudar a acercarse al Obstáculo más vital como objetivo.
      • Nivel de Obstáculos: Identifique la fuerza del Obstáculo mediante números visuales. Cuanto más alto es el valor del nivel, más ha reaccionado el precio en el pasado y más alto reacciona.
      • Candado: Bloquea un Obstáculo determinado para seguirlo en cada marco temporal y activa selectivamente alertas al respecto. (Evita interferencias y sobrecargar tu teléfono)

    Nota:

    • Si tiene problemas para instalar el producto, por favor póngase en contacto conmigo a través del chat en mql5.
    Este indicador será continuamente actualizado y mejorado, tener un buen comercio.


    Richard Bethsold
    1345
    Richard Bethsold 2023.10.21 03:52 
     

    This is a great indicator, works very well!!!

    Respuesta al comentario