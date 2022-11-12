Bull and Bear Zone MT4

Bull and Bear Zone Tran Nhat Minh 5 (1) Indicadores

Un indicador de oferta y demanda diseñado con una estrategia de negociación minimalista basada en la naturaleza del mercado. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio La zona alcista es un área de soporte fuerte, y la zona bajista es un área de resistencia fuerte. Cuando una zona alcista se rompe, se convierte en la "base" de la zona bajista y viceversa. Cuando el precio se encuentra con estas zonas, hay una alta probabilidad de que el precio revierta , por lo que las llamamos Obstáculo