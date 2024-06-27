Order Blocks TV MT4
- Indikatoren
- Tran Nhat Minh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Leistungsstarker Orderblock-Indikator in der Tradingview-Plattform. Indikator-Typ: Preis-Aktions-Indikator
Einführung: Der Order-Block-Indikator - Erhöhen Sie Ihre Price-Action-Analyse. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Orderblock-Indikator auf der MQL5-Plattform sind, brauchen Sie nicht weiter zu suchen.
Nach diesem Indikator wird ein OB als eine Zone mit ausstehenden Aufträgen von großen Institutionen verstanden, die noch nicht vollständig ausgeführt wurden und sich auf dem Markt durch subtile Anzeichen bemerkbar machen. Die Kurse reagieren stark, wenn sie diese OB-Zonen erreichen, was sie zu äußerst wichtigen Widerstandsbereichen macht.
Wie Sie diesen Indikator in Ihrer Strategie verwenden
Der Order Block (OB) Indikator stammt aus der leistungsstarken Smart Money Price Action Strategie. Um diesen Indikator in vollem Umfang nutzen zu können, befolgen Sie bitte die folgenden wichtigen Schritte:
- Identifizieren Sie Trendumkehr mit BMS-Ereignissen: Achten Sie auf BMS-Ereignisse (Break of Market Structure), bei denen der Kurs den höchsten Gipfel oder den tiefsten Tiefpunkt eines Trends durchbricht, was eine potenzielle Umkehr signalisiert.
- Warten Sie darauf, dass der Kurs in eine starke Widerstandszone zurückkehrt: Nachdem Sie eine Trendwende erkannt haben, warten Sie darauf, dass der Kurs auf ein starkes Widerstandsniveau zurückfällt. Gehen Sie nach der Bestätigung durch Kerzenmuster in den Handel ein oder setzen Sie eine Pending Order, wenn die OB-Zone starke Merkmale aufweist.
Merkmale einer starken OB-Zone:
- Es muss sich um eine andersfarbige Kerze vor einer starken Aufwärtswelle handeln, die in der Regel als ein engulfing candle pair am betrachteten Höchst- oder Tiefststand dargestellt wird.
- Es muss ein Take-Out-Phänomen auftreten, bei dem ein starkes Verkaufsvolumen gefolgt von einem überwältigenden Kaufvolumen zu beobachten ist, wodurch eine führende Welle nach oben entsteht.
- Es muss eine Lücke entstehen, die anzeigt, dass die Preise so schnell gestiegen sind, dass nicht alle Kaufaufträge ausgeführt werden konnten, so dass ein Auftragsblock zurückblieb, was dem Namen dieses Indikators entspricht.
Zukünftige Updates und Verbesserungen:Wir sind bestrebt, den OB-Indikator kontinuierlich zu verbessern, indem wir zusätzliche Preisaktionsmerkmale einbeziehen. Wenn Sie den OB-Indikator jetzt erwerben, sind Sie nicht nur mit fortschrittlichen Handelsstrategien im Vorteil, sondern sparen auch Geld, bevor der Preis durch zukünftige Verbesserungen steigt. Nutzen Sie die Macht der Smart-Money-Konzepte mit dem OB-Indikator und heben Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe. Holen Sie ihn sich noch heute, um Ihre Ersparnisse zu maximieren!
Anmerkung:
- Wenn Sie Probleme bei der Installation des Produkts haben, kontaktieren Sie mich bitte über den Chat in mql5.
- Dieser Indikator wird laufend aktualisiert und verbessert, ich wünsche Ihnen einen guten Handel.
