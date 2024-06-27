Order Blocks TV MT4

Leistungsstarker Orderblock-Indikator in der Tradingview-Plattform. Indikator-Typ: Preis-Aktions-Indikator

Einführung: Der Order-Block-Indikator - Erhöhen Sie Ihre Price-Action-Analyse. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Orderblock-Indikator auf der MQL5-Plattform sind, brauchen Sie nicht weiter zu suchen.



Nach diesem Indikator wird ein OB als eine Zone mit ausstehenden Aufträgen von großen Institutionen verstanden, die noch nicht vollständig ausgeführt wurden und sich auf dem Markt durch subtile Anzeichen bemerkbar machen. Die Kurse reagieren stark, wenn sie diese OB-Zonen erreichen, was sie zu äußerst wichtigen Widerstandsbereichen macht.