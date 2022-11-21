VECTOR TRADING FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

2.Tôi phân biệt màu của các cản như thế nào?

Đối với chế độ Lightmore, thì các rào cản được phân biệt khác nhau theo cấp độ của chúng, hãy nhớ cấp độ càng cao, chúng ta càng có nhiều lợi:

C ả nh th ườ ng: C ó c ấ p < 4, B ò : Ng ọ c lam, G ấ u: C à chua

L ự c m ạ nh: C ó c ấ p đ ộ >= 4, Bull: GreenDark, Bear: RedDark

Càn là h ướ ng đà i: C ó m à u V à ng

3. Thuật toán tính level của Obs:

N ế u moment t ạ i c ả n đó m ạ nh g ấ p n l ầ n moment c ả n trung b ì nh kh ô ng t í nh s ó ng d ẫ n h ướ ng th ì m ỗ i l ầ n nh ư v ậ y, m ứ c c ả n s ẽ đ ượ c c ộ ng th ê m m ứ c n + 2 (S ắ p ra m ắ t)

N ế u c ó hai kho ả ng c á ch g ầ n đó tr ù ng nhau, đ ồ ng ngh ĩ a v ớ i s ố l ầ n ph ả n h ồ i gi á tr ị v à trong v ù ng gi á tr ị quan t â m (m ặ c đ ị nh l à 50 c â y gi á o đ ầ u); Th ì c á c c ả m bi ế n ph ả n ứ ng s ẽ đ ượ c th ê m v à o th ờ i gian kh ô ng qu á ba l ầ n ph ả n ứ ng t ạ i c á c c ả m bi ế n ph ả n ứ ng n à y.

4. Chế độ mô phỏng chiến lược Bò và Gấu dựa trên bản chất của thị trường (Comming soon, sẽ ra mắt một ea chuyên đánh lệnh chờ với GOLDm):

To start up, b ậ t true cho input: Chi ế n l ượ c b ò v à g ấ u th ủ c ô ng

Trong ch ế đ ộ n à y s ẽ c ó 4 bi ế n s ố c ầ n quan t â m: Phe, V ị th ế , Tr ạ ng th á i v à T í n hi ệ u v à o l ệ nh. Trong đó, Phe là quan tr ọ ng nh ấ t ( s ử d ụ ng >50% t ỷ l ệ th ắ ng c ủ a m ộ t l ệ nh), C á c th ô ng s ố n à y s ẽ đ ượ c hi ệ n th ị trong b ả ng DashBoard ở g ó c b ê n tr á i c ủ a m à n h ì nh, b ạ n c ó th ể thu nh ỏ n ó n ế u mu ố n.

Các b ướ c trong qu á tr ì nh nh ậ p l ệ nh: