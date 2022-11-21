VECTOR TRADING FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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VECTOR TRADING FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

21 November 2022, 06:23
Tran Nhat Minh
Tran Nhat Minh
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General Questions

1.What are the parameters of this indicator ?

  • The basic parameters: TimeFrames, ColorScheme, MT5 alerts, Push alerts, and Email alerts.
  • The parameters of the Obstacle properties are presented in the table below:

Parameter name
Using
Separator_1 Setting Obstacle
Momentums
The number of points of the candle wave from Obstacle to price reversal
Distance The maximum distance in points between two Obstacle to combine (leveling up)
Starting bar The order of the candle on which the indicator will start drawing normal Obstacle
Max Locked Obstacle The maximum number of unlocked Obstacle is the peak (In the drawn area: start bar to current bar)
Max Peak The maximum number of unlocked Obstacle is the peak (In the drawn area: start bar to current bar)
Max Bottom The maximum number of unlocked Obstacle is the bottom
   
Separator_2 Strategy Recommender
Bull and bear filter Turn on/off the trading strategy recommendation mode
Auto-lock target Turn on/off the auto-lock target Obstacle mode: Only one Obstacle is used as The pending order position
Concentration mode Turn on/off the focus mode: Only showing the target Obstacle and the nearest enemy Obstacle area for precaution


How to use Bull and Bear Zone Specific trading strategies with this Indicator: Effectively identify Entry and Exit points
    • Exit position: To determine the exact exit point, you can instruct your ea or place a manual stop loss at the strong obstacle area.
    • Entry position:
      • Trend continuation: Lock in a potential Obstacle for a possible price turnaround, and then wait for the Entry Order Signal showing the exhaustion of the opponents (reversal candlestick patterns) or place a pending order on that.
      • Trend reversal: Watch for breakouts of key obstacle areas combine with several other important factors (For example: Long and steep wave, bearish structure...) to identify a trend reversal and initiate trades that trend.

            Note:

            • If you have problems installing the product, please get in touch with me via the chat in mql5.
            • This indicator will be continuously updated and improved, have a good trading day.



            2.Tôi phân bit màu ca các cn như thế nào? 

            Đi vi chế đ Lightmore, thì các rào cn được phân bit khác nhau theo cp đ ca chúng, hãy nh cp đ càng cao, chúng ta càng có nhiu li:

            • Cnh thường: Có cp < 4, Bò: Ngc lam, Gu: Cà chua
            • Lc mnh: Có cp đ >= 4, Bull: GreenDark, Bear: RedDark
            • Càn là hướng đài: Có màu Vàng 

               

              3. Thut toán tính level ca Obs:

              • Nếu moment ti cn đó mnh gp n ln moment cn trung bình không tính sóng dn hướng thì mi ln như vy, mc cn s được cng thêm mc n + 2 (Sp ra mt)
              • Nếu có hai khong cách gn đó trùng nhau, đng nghĩa vi s ln phn hi giá tr và trong vùng giá tr quan tâm (mc đnh là 50 cây giáo đu); Thì các cm biến phn ng s được thêm vào thi gian không quá ba ln phn ng ti các cm biến phn ng này.

                 

                4. Chế đ mô phng chiến lược Bò và Gu da trên bn cht ca th trường (Comming soon, s ra mt mt ea chuyên đánh lnh ch vi GOLDm):

                • To start up, bt true cho input: Chiến lược bò và gu th công
                • Trong chế đ này s có 4 biến s cn quan tâm: Phe, V thế, Trng thái và Tín hiu vào lnh. Trong đó, Phe là quan trng nht ( s dng >50% t l thng ca mt lnh), Các thông s này s được hin th trong bng DashBoard  góc bên trái ca màn hình, bn có th thu nh nó nếu mun. 
                • Các bước trong quá trình nhp lnh:
                  1. nên khi ch có la chn phe ca ch báo này, hãy cân nhc xem có quyết đnh vào lnh theo phe này không, nếu có hãy khóa mc tiêu mi cn tr là cơ s ca phe đó, khi la chn xong thì căn c còn li biến mt.
                  2. Ch báo s tính toán trng thái và tín hiu vào lnh xoay quanh mc tiêu b khóa này, sau đó nếu tt c các yếu t h tr phù hp, nó mi cnh báo bang các phương pháp mà bn đã chn trong input gm (mt5, thông báo đy và email).
                  3. Kim tra và quyết đnh có vào lnh hay không, la chn cui cùng nm  bn.


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