VECTOR TRADING FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

0
367
General Questions
1.What are the parameters of this indicator ?
- The basic parameters: TimeFrames, ColorScheme, MT5 alerts, Push alerts, and Email alerts.
- The parameters of the Obstacle properties are presented in the table below:
Parameter name Using Separator_1 Setting Obstacle Momentums The number of points of the candle wave from Obstacle to price reversal Distance The maximum distance in points between two Obstacle to combine (leveling up) Starting bar The order of the candle on which the indicator will start drawing normal Obstacle Max Locked Obstacle The maximum number of unlocked Obstacle is the peak (In the drawn area: start bar to current bar) Max Peak The maximum number of unlocked Obstacle is the peak (In the drawn area: start bar to current bar) Max Bottom The maximum number of unlocked Obstacle is the bottom Separator_2 Strategy Recommender Bull and bear filter Turn on/off the trading strategy recommendation mode Auto-lock target Turn on/off the auto-lock target Obstacle mode: Only one Obstacle is used as The pending order position Concentration mode Turn on/off the focus mode: Only showing the target Obstacle and the nearest enemy Obstacle area for precaution
How to use Bull and Bear Zone Specific trading strategies with this Indicator: Effectively identify Entry and Exit points
- Exit position: To determine the exact exit point, you can instruct your ea or place a manual stop loss at the strong obstacle area.
- Entry position:
- Trend continuation: Lock in a potential Obstacle for a possible price turnaround, and then wait for the Entry Order Signal showing the exhaustion of the opponents (reversal candlestick patterns) or place a pending order on that.
- Trend reversal: Watch for breakouts of key obstacle areas combine with several other important factors (For example: Long and steep wave, bearish structure...) to identify a trend reversal and initiate trades that trend.
Note:
- If you have problems installing the product, please get in touch with me via the chat in mql5.
- This indicator will be continuously updated and improved, have a good trading day.
2.Tôi phân biệt màu của các cản như thế nào?
Đối với chế độ Lightmore, thì các rào cản được phân biệt khác nhau theo cấp độ của chúng, hãy nhớ cấp độ càng cao, chúng ta càng có nhiều lợi:
- Cảnh thường: Có cấp < 4, Bò: Ngọc lam, Gấu: Cà chua
- Lực mạnh: Có cấp độ >= 4, Bull: GreenDark, Bear: RedDark
- Càn là hướng đài: Có màu Vàng
3. Thuật toán tính level của Obs:
- Nếu moment tại cản đó mạnh gấp n lần moment cản trung bình không tính sóng dẫn hướng thì mỗi lần như vậy, mức cản sẽ được cộng thêm mức n + 2 (Sắp ra mắt)
- Nếu có hai khoảng cách gần đó trùng nhau, đồng nghĩa với số lần phản hồi giá trị và trong vùng giá trị quan tâm (mặc định là 50 cây giáo đầu); Thì các cảm biến phản ứng sẽ được thêm vào thời gian không quá ba lần phản ứng tại các cảm biến phản ứng này.
4. Chế độ mô phỏng chiến lược Bò và Gấu dựa trên bản chất của thị trường (Comming soon, sẽ ra mắt một ea chuyên đánh lệnh chờ với GOLDm):
- To start up, bật true cho input: Chiến lược bò và gấu thủ công
- Trong chế độ này sẽ có 4 biến số cần quan tâm: Phe, Vị thế, Trạng thái và Tín hiệu vào lệnh. Trong đó, Phe là quan trọng nhất ( sử dụng >50% tỷ lệ thắng của một lệnh), Các thông số này sẽ được hiện thị trong bảng DashBoard ở góc bên trái của màn hình, bạn có thể thu nhỏ nó nếu muốn.
- Các bước trong quá trình nhập lệnh:
- nên khi chỉ có lựa chọn phe của chỉ báo này, hãy cân nhắc xem có quyết định vào lệnh theo phe này không, nếu có hãy khóa mục tiêu mọi cản trở là cơ sở của phe đó, khi lựa chọn xong thì căn cứ còn lại biến mất.
- Chỉ báo sẽ tính toán trạng thái và tín hiệu vào lệnh xoay quanh mục tiêu bị khóa này, sau đó nếu tất cả các yếu tố hỗ trợ phù hợp, nó mới cảnh báo bang các phương pháp mà bạn đã chọn trong input gồm (mt5, thông báo đẩy và email).
- Kiểm tra và quyết định có vào lệnh hay không, lựa chọn cuối cùng nằm ở bạn.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
sE#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }