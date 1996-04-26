Deviation Index



Indicador normalizado. Mide la desviación relativa del precio respecto a su media móvil. Es extremadamente fiable. Determina con precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio y las divergencias.

Características.

El indicador se aplica al cierre de las velas.

Tiene un rango de -100 a 100. La zona de sobrecompra está por encima de 80 y la de sobreventa por debajo de -80.

Modo: histograma/línea.

Método MA: simple, exponencial, suavizado, lineal ponderado.

Con función de suavización.