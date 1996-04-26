Deviation Index


Indicador normalizado. Mide la desviación relativa del precio respecto a su media móvil. Es extremadamente fiable. Determina con precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio y las divergencias.

Características.

El indicador se aplica al cierre de las velas.

Tiene un rango de -100 a 100. La zona de sobrecompra está por encima de 80 y la de sobreventa por debajo de -80.

Modo: histograma/línea.

Método MA: simple, exponencial, suavizado, lineal ponderado.

Con función de suavización.

Por defecto el indicador se calcula sobre una SMA de 100.

Reversión.

Cuando hay sobrevaloración con divergencia es una clara señal de reversión.

Fórmula del índice.

DI = 100 x desviación a la media móvil de n periodos / desviación máxima en los n periodos actuales.


Indicadores recomendados: Basic Fork, Trend Detector Monitor

Correo electrónico de contacto: fve2022@hotmail.com





FREE
