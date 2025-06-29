Easy Lot Size Calculator for MT4

Easy Lot Size Calculator - MT4 Risiko und Positionsgröße Utility

Überblick

Der Easy Lot Size Calculator ist ein für MetaTrader 4 entwickeltes On-Chart-Tool. Es berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz, gemessen an einem Fibonacci-Retracement-Objekt. Das Tool bietet eine strukturierte Möglichkeit, Risikoinformationen direkt auf dem Chart anzuzeigen und umfasst optionale Handelsmanagementfunktionen.

Der Rechner liest den Abstand und die Richtung eines auf dem Chart platzierten Fibonacci-Retracement-Objekts. Wenn das Fibonacci-Tool nach oben gezogen wird, bereitet das System eine Kaufberechnung vor. Wenn es nach unten gezogen wird, bereitet es eine Verkaufsberechnung vor. Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des gewählten Risikoprozentsatzes, der Symbolspezifikationen und des Kontostands oder des Eigenkapitals bestimmt.

Für die Ausführung von Geschäften mit der berechneten Losgröße steht ein Ein-Klick-Panel zur Verfügung. Das Panel zeigt die aktuellen Risikoeinstellungen, die Losgrößenberechnung und die Richtung des erkannten Stop-Loss-Bereichs an.

Hauptmerkmale

Fibonacci-basierte Losgrößenberechnung

Das Tool verwendet ein MT4-Fibonacci-Retracement-Objekt als Stop-Loss-Referenz. Die Level-Positionen und die Richtung werden in Echtzeit ausgelesen, und die Positionsgröße wird entsprechend berechnet.

Die Berechnung der Lotgröße beinhaltet:

Ausgewählter Risikoprozentsatz

Stop-Loss-Abstand, gemessen vom Fibonacci-Tool

Tick-Größe und Kontrakt-Spezifikationen

Kontostand oder Eigenkapital (konfigurierbar)

Automatische Fibonacci-Erstellung ("Grab Fib")

Wenn kein Fibonacci-Objekt vorhanden ist, kann die Funktion "Grab Fib" automatisch eines erstellen, indem sie vordefinierte Stile und Einstellungen verwendet, die in den EA-Eingaben konfiguriert sind. Sobald ein Fibonacci-Objekt erstellt wurde, bezieht sich der Rechner weiterhin auf dieses Objekt für die Stop-Loss-Messung.

Handelsausführungs-Panel

Ein kleines Panel bietet Schaltflächen zum Platzieren von Kauf- oder Verkaufsaufträgen unter Verwendung der berechneten Losgröße. Das Panel zeigt auch die aktuellen Risikoeinstellungen und berechneten Werte an.

Hinweis: Die Ausführung über Schaltflächen wird im Strategy Tester nicht unterstützt.

Optionale Take-Profit-Prozentsatz-Funktion

Es ist eine konfigurierbare Einstellung verfügbar, um eine Position automatisch zu schließen, sobald ein vordefinierter Gewinnprozentsatz erreicht wurde. Dieses Verhalten kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Compound Progress-Anzeige

Der Rechner kann Referenzinformationen wie den aktuellen Kontostand, ein benutzerdefiniertes Zielniveau und eine Schätzung der Anzahl der zum Erreichen dieses Niveaus erforderlichen Trades auf der Grundlage des ausgewählten Risikoprozentsatzes anzeigen.

Trendanzeige für höhere Zeitrahmen

Eine Trendanzeige kann eine vereinfachte Interpretation der Struktur höherer Zeitrahmen anzeigen, die angibt, ob es sich um einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend, ein Retracement oder eine neutrale Situation handelt.

Hinweise zur Verwendung

Das Fibonacci-Tool wird nur als Abstands- und Richtungsreferenz verwendet.

Alle Farben, Ebenen und Eingabeeinstellungen können angepasst werden.

Das Tool kann für jedes vom Broker unterstützte Symbol verwendet werden.

Um die volle Funktionalität zu erhalten, sollten Sie es auf einem Live- oder Demo-Chart und nicht im Strategy Tester verwenden.

FAQ

Was macht der Easy Lot Size Calculator?

Er berechnet die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage des ausgewählten Risikoprozentsatzes und der mit einem Fibonacci-Retracement-Objekt gemessenen Stop-Loss-Distanz.

Funktioniert er bei Metallen, Indizes oder benutzerdefinierten Symbolen?

Ja. Der Rechner liest die Spezifikationen der Symbole direkt vom Broker, einschließlich Tick-Wert, Kontraktgröße und Ziffern.

Muss ich Fibonacci verstehen?

Nein. Das Fibonacci-Objekt wird nur als visuelle Referenz für den Stop-Loss-Abstand verwendet.

Erfolgt die Platzierung von Geschäften automatisch?

Der Rechner bestimmt die Losgröße automatisch. Der Handel wird ausgeführt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Kaufen oder Verkaufen drückt. Die optionale Verwaltung des Take-Profit-Prozentsatzes kann in den Einstellungen aktiviert werden.

Funktioniert er auch bei kurzfristigen Zeitrahmen?

Ja. Das Tool aktualisiert die Berechnungen immer dann, wenn das Fibonacci-Objekt verschoben wird oder sich der Preis ändert.

Sind die Schaltflächen BUY/SELL im Strategy Tester verfügbar?

Nein. MetaTrader 4 erlaubt in der Testerumgebung keine knopfbasierten Handelsoperationen. Die volle Funktionalität ist auf Live- und Democharts verfügbar.