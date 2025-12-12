ChartFix with Zoom and Pan Controls for MT4

ChartFix - Feste Skalierung und Pan Chart Controls für MT4

ChartFix ist ein leichtgewichtiger Indikator, der dem MetaTrader 4 bequeme Tools zur Chartnavigation hinzufügt. Die Steuerelemente sind so konzipiert, dass sie einen Chart-Interaktionsstil bieten, der einen optionalen Wechsel zwischen der MT4-Standard-Autoskalierungsfunktion und einem Chart mit fester Skalierung ermöglicht, der nach oben und unten verschoben und einfach vertikal skaliert werden kann.

Hauptfunktionen

Vergrößern / Verkleinern - Passen Sie den Maßstab des Charts direkt über die Schaltflächen auf dem Bildschirm an.

- Passen Sie den Maßstab des Charts direkt über die Schaltflächen auf dem Bildschirm an. Skalierungsmodus-Schalter - Schalten Sie zwischen dem automatischen Skalierungsmodus von MT4 und einem manuellen vertikalen Skalierungsmodus um.

- Schalten Sie zwischen dem automatischen Skalierungsmodus von MT4 und einem manuellen vertikalen Skalierungsmodus um. Steuerelemente zum Verkleinern/Erweitern - Ändern Sie die vertikale Skalierung für breite oder detaillierte Kursansichten.

- Ändern Sie die vertikale Skalierung für breite oder detaillierte Kursansichten. Benutzerdefinierte Hotkeys - Optionale Tastaturkürzel für die schnelle Navigation.

- Optionale Tastaturkürzel für die schnelle Navigation. Themenschaltfläche - Wenden Sie ein helles oder dunkles Thema mit anpassbaren Kerzenfarben an.

- Wenden Sie ein helles oder dunkles Thema mit anpassbaren Kerzenfarben an. Anpassbare Platzierung und Farben - Verschieben und passen Sie die Oberfläche an Ihr Chart-Layout an.

- Verschieben und passen Sie die Oberfläche an Ihr Chart-Layout an. Nicht-intrusives Design - Funktioniert als Indikator, ohne die Expert Advisors zu beeinträchtigen.

Hinweise zur Verwendung

Nach dem Anbringen des Indikators wird die Schaltflächenleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Doppelklicken Sie zwischen die Schaltflächen, um sie neu zu positionieren, und doppelklicken Sie erneut, um sie zu fixieren. Alle Funktionen und Farben können in den Eingaben konfiguriert werden.

Strategie-Tester

Der Indikator kann im Strategietester mit aktiviertem visuellen Modus geladen werden, um die Navigationssteuerung zu demonstrieren.





FAQ

❓ Ändert ChartFix die Handelsfunktionen?





Nein, es konzentriert sich ausschließlich auf die Navigationssteuerung im Chart.





❓ Kann ich die Bedienelemente neu positionieren?





Ja, das Panel ist beweglich und kann überall auf dem Chart platziert werden.





❓ S ind die Farben anpassbar?





Ja, die Themenschaltfläche und alle individuellen Farben können in den Einstellungen geändert werden.





❓ Funktioniert es mit allen Symbolen und Zeitrahmen?





Ja, ChartFix kann auf jedem MT4-Chart verwendet werden, auf dem Indikatoren unterstützt werden.