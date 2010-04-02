Happy Devil

Übersicht

Happy Devil ist ein Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator, der entwickelt wurde, um die Subjektivität des manuellen Zeichnens zu eliminieren. Er identifiziert Marktschwankungen automatisch

Wichtigste Funktionen

1. Visuelle Legende

  • Blaue Linien (0,0 % & 100,0 %): Stellen die Grenzen des aktuellen Kursschwungs dar.
  • Rote Linie (61,8%): Hebt den "Goldenen Schnitt" hervor, ein kritisches Niveau für Trendumkehrungen oder Retracements.
  • Weiße Linien: Repräsentieren die sekundären Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50,0%, 78,6%).
  • Automatische Verlängerung nach rechts: Alle Linien werden automatisch nach ganz rechts im Diagramm verlängert, damit Sie in Echtzeit sehen können, wo der Kurs mit den Niveaus interagiert.
  • Fibo %-Etiketten: Die Prozentwerte werden am Ende jeder Linie angezeigt, um eine schnelle Identifizierung zu ermöglichen.

2. Tipps zur Bedienung

  • Wechsel des Zeitrahmens: Der Indikator passt seinen Bereich automatisch an, wenn Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln (z. B. von M15 zu H4).
  • Umschalten der Lookback-Balken: Es werden immer die letzten X Balken des aktuellen Zeitrahmens betrachtet.
  • Rauschunterdrückung: Wenn der Chart aufgrund von Nachrichtenereignissen viele lange Dochte aufweist, wechseln Sie die Berechnungsbasis zu Open/Close, um eine sauberere Fibonacci-Struktur zu erhalten.
  • Einfrieren und Analyse: Frieren Sie die Phase ein, in der Sie den Chart "anhalten" möchten, um den Einstieg in eine Limit-Order zu planen.
  • Trend Following: Verwenden Sie Keep Start Point Fixed (d.h. False) während eines starken Trends. Dies ermöglicht eine Ausweitung, wenn der Trend anhält, ohne dass ein neuer kleiner Swing ausgelöst wird.

Unterstützen Sie

Wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge machen möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem.

