Happy Lion

Überblick:

Happy Lion scannt historische Daten, um bestimmte Candlestick-Muster zu identifizieren. Dies sind die Bereiche, in denen große Institutionen (Banken/Hedgefonds) bedeutende "Fußabdrücke" in Form von nicht ausgeführten Aufträgen hinterlassen.

  • Nachfragezonen (bullisch): Hebt die letzte rückläufige Kerze vor einem starken, impulsiven Ausbruch nach oben hervor.

  • Angebotszonen (bärisch): Hebt die letzte bullische Kerze vor einem starken, impulsiven Ausbruch nach unten hervor.

  • Automatisches Zeichnen: Sobald eine gültige Zone gefunden wurde, zeichnet der Indikator ein Rechteck, das sich in die Zukunft erstreckt und ein klares visuelles Ziel für Preiswiederholungen bietet.


Wichtigste Funktionen:

1. Konfigurieren der Eingabeparameter

  • Anzahl der zu analysierenden Balken: Legen Sie fest, wie viele historische Kerzen der Indikator durchsuchen soll, um Zonen zu finden (Standard: 300).
  • Impluse Check: Stellen Sie die "Stärke" ein, die für eine Zone erforderlich ist. Eine höhere Zahl (z. B. 3 oder 4) bedeutet, dass nur sehr starke Ausbrüche eine Box erzeugen.
  • Datenlöschungszone: Wahr: Zonen verschwinden, sobald der Preis sie berührt; Falsch: Alle historischen Zonen bleiben auf dem Chart.
  • Farbeinstellungen: Passen Sie die BullColor (Nachfrage) und BearColor (Angebot) an Ihr Chartthema an.


2. Handelsstrategie & Interpretation

  • Identifizieren Sie das Angebot (kastanienbraun): Dies sind Bereiche, in denen institutionelle Verkäufe stattgefunden haben. Halten Sie Ausschau nach "Verkaufs-Setups", wenn der Kurs in diese Felder zurückkehrt.
  • Identifizieren Sie die Nachfrage (marineblau): Dies sind die Bereiche, in denen institutionelle Käufe stattfanden. Halten Sie Ausschau nach Kauf-Setups, wenn der Kurs diese Boxen erneut testet.
  • Mehrere Zeitrahmen: Um eine höhere Genauigkeit zu erzielen, sollten Sie nach "verschachtelten Zonen" Ausschau halten, in denen sich ein 15-Minuten-Orderblock innerhalb eines 4-Stunden-Orderblocks befindet.


3. Wartung und Fehlersuche

  • Chart aktualisieren: Wenn die Zonen nicht mehr funktionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Chart und wählen Sie Aktualisieren.
  • Visuelle Priorität: Wenn die Kästchen Ihre Kerzen verdecken, drücken Sie F8, gehen Sie zur Registerkarte Allgemein und deaktivieren Sie Chart im Vordergrund.
  • Entfernen von Indikatoren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, gehen Sie zu Indikatorenliste und klicken Sie auf Löschen. Dadurch werden automatisch alle Rechtecke aus Ihrem Chart entfernt.


Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen!


