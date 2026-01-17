Happy Jaguar

Überblick:

Happy Jaguar ist ein trendfolgendes technisches Analysetool für MT4, das einen speziellen Glättungsalgorithmus zur Visualisierung der Marktdynamik verwendet. Es ist so konzipiert, dass es als "Ampel" für Händler fungiert und sofortiges visuelles Feedback darüber liefert, ob der Markt nach oben oder nach unten tendiert oder sich konsolidiert.

Hauptfunktionen:

1. trendlogik: Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten ändert dieser Indikator seine Farbe auf der Grundlage der Positionierung des Preises gegenüber der Linie:

  • Aqua: Der Kurs hält sich genau über der Linie .
  • Rot: Der Kurs hält sich genau unterhalb der Linie .
  • Grau: Der Kurs berührt oder überschreitet gerade die Linie .
  • Grenzen: Er verfügt über zwei "äußere Umschläge", die Händlern helfen, überzogene Kursbewegungen zu erkennen .

2. Echtzeit-Dashboard:

  • Eine Textbeschriftung in der oberen linken Ecke des Bildschirms gibt eine wörtliche Beschreibung des aktuellen Trendzustands (BULLISH, BEARISH, oder NEUTRAL).

3. Typische Nutzungsszenarien

  • Verwenden Sie die Farben Aqua/Rot, um zu bestätigen, dass Sie in Richtung des vorherrschenden Trends handeln, alsTrendbestätigung;
  • Der Wechsel von einem farbigen Zustand zu einem grauen Zustand zeigt oft an, dass ein Trend schwächer wird oder eine Umkehr beginnt; und
  • Die äußeren Linien dienen als sekundäre Ziele oder Bereiche, in denen der Preis als Signal fürUnterstützung und Widerstand zur Hauptlinie zurückprallen könnte.


Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen!

