Soft Gold
- Asesores Expertos
- Huynh Van Cong Luan
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Soft Gold está equipado con un sistema avanzado Smart Breakout, diseñado para analizar de forma experta las condiciones del mercado para scalping. Esta característica innovadora garantizala máxima rentabilidad, manteniendo las detracciones al mínimo. A cada operación abierta por Soft Gold se le asigna su propio nivel de stop-loss, gestionado eficazmente con un Trailing Stop, ofreciéndole una sólida combinación de estrategias de trading inteligentes y seguras.
Tras años de meticuloso desarrollo,Soft Gold proporciona unaestrategia de trading probada yrentable que prospera durante largos periodos. Funciona mejor conbrokers ECN debajo spread, asegurando un rendimiento y fiabilidad óptimos.
¿Por qué elegir Soft Gold?
-
Precisión de Entrada y Salida: Las operaciones se inician en el momento óptimo y en escenarios ideales. Nuestros algoritmos de salida protegen sus beneficios y minimizan las pérdidas cerrando las operaciones en el momento perfecto.
-
Operaciones 24/5:Soft Gold opera durante toda la sesión, maximizando su potencial de beneficios en cada oportunidad.
Características principales
-
Sin estrategias arriesgadas como martingala, arbitraje o cobertura.
-
Control avanzado de spreads y deslizamientos para un rendimiento constante.
-
Módulo inteligente de gestión de riesgos para proteger su capital.
-
Análisis automático del mercado mediante indicadores propios.
-
Algoritmos de gestión monetaria no lineales para una mayor estabilidad.
-
Múltiples algoritmos de protección para asegurar sus fondos.
Pautas de uso
-
Par Recomendado: XAUUSD (GOLD)
-
Tipo de cuenta: Compatible con todos los tipos
-
Apalancamiento: Cualquier apalancamiento funciona bien
-
Plazo: M5
-
Depósito mínimo: $30
-
Consejo adicional: Se recomienda utilizar un VPS para un rendimiento óptimo.