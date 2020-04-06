Soft Gold

Soft Gold está equipado con un sistema avanzado Smart Breakout, diseñado para analizar de forma experta las condiciones del mercado para scalping. Esta característica innovadora garantizala máxima rentabilidad, manteniendo las detracciones al mínimo. A cada operación abierta por Soft Gold se le asigna su propio nivel de stop-loss, gestionado eficazmente con un Trailing Stop, ofreciéndole una sólida combinación de estrategias de trading inteligentes y seguras.

Tras años de meticuloso desarrollo,Soft Gold proporciona unaestrategia de trading probada yrentable que prospera durante largos periodos. Funciona mejor conbrokers ECN debajo spread, asegurando un rendimiento y fiabilidad óptimos.

¿Por qué elegir Soft Gold?

  • Precisión de Entrada y Salida: Las operaciones se inician en el momento óptimo y en escenarios ideales. Nuestros algoritmos de salida protegen sus beneficios y minimizan las pérdidas cerrando las operaciones en el momento perfecto.

  • Operaciones 24/5:Soft Gold opera durante toda la sesión, maximizando su potencial de beneficios en cada oportunidad.

Características principales

  • Sin estrategias arriesgadas como martingala, arbitraje o cobertura.

  • Control avanzado de spreads y deslizamientos para un rendimiento constante.

  • Módulo inteligente de gestión de riesgos para proteger su capital.

  • Análisis automático del mercado mediante indicadores propios.

  • Algoritmos de gestión monetaria no lineales para una mayor estabilidad.

  • Múltiples algoritmos de protección para asegurar sus fondos.

Pautas de uso

  • Par Recomendado: XAUUSD (GOLD)

  • Tipo de cuenta: Compatible con todos los tipos

  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento funciona bien

  • Plazo: M5

  • Depósito mínimo: $30

  • Consejo adicional: Se recomienda utilizar un VPS para un rendimiento óptimo.


Otros productos de este autor
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Volcana Gold - Solución de trading automatizado para XAUUSD Volcana GoldEA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) . El Asesor Experto utiliza cálculos avanzados de mercado combinados con una estrategia multiindicador para abrir, gestionar y cerrar operaciones automáticamente en su nombre. El oro es bien conocido por su alta volatilidad y movimientos bruscos de precios . Volcana Gold está especialmente adaptado para operar en estas condiciones
Grail Gold FE
Huynh Van Cong Luan
5 (1)
Asesores Expertos
Grail Gold FE es un asesor experto que utiliza una combinación de estrategias de negociación. Grail Gold FE utiliza un método único para determinar los niveles de Take Profit y Stop Loss. Cada vez después de abrir una orden, aparecen en diferentes niveles y, finalmente, comienzan a acercarse al precio actual. No requiere ninguna configuración. El robot comienza a trabajar inmediatamente después de instalarlo en el gráfico. Basándose en el precio actual y el spread, se forman los mínimos/máximos
Gold Saturn
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Saturn está equipado con un sistema avanzado Smart Breakout, diseñado para analizar de forma experta las condiciones del mercado para scalping. Esta característica innovadora garantiza la máxima rentabilidad , manteniendo las detracciones al mínimo. A cada operación abierta por Gold Sat urn se le asigna su propio nivel de stop-loss , gestionado eficazmente con un Trailing Stop , ofreciéndole una sólida combinación de estrategias de trading inteligentes y seguras. Tras años de meticuloso des
Academia Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Academia Gold utiliza un sistema avanzado de ruptura inteligente para analizar eficazmente las condiciones del mercado, diseñado específicamente para estrategias de scalping. Esta característica única optimiza sus beneficios al tiempo que minimiza las caídas. Cada operación está equipada con un nivel de stop-loss individual y se gestiona activamente mediante un trailing stop, garantizando la máxima seguridad y rentabilidad. Con una configuración de scalping excepcional y una base sólida de prin
Library Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Library Gold - Solución de trading totalmente automatizada Library Gold es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para hacer que el trading sea simple, eficiente y adaptable tanto para principiantes como para traders profesionales. Con la mayoría de los parámetros preconfigurados y optimizados, los usuarios pueden empezar a operar inmediatamente sin ajustes complejos. Tanto si está empezando como si ya tiene experiencia, Library Gold le ofrece la flexibilidad, el control del riesgo
Gold Assassin
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Assassin es un robot de trading automático para operar con XAUUSD . El algoritmo incluye un filtro de factores de comportamiento, analiza la profundidad del mercado, y toma una decisión acerca de entrar en el comercio basado en los datos del filtro del analizador. Así, el Asesor Experto encuentra los puntos óptimos para entrar en el mercado, filtrando las entradas falsas que no están respaldadas por patrones estables de comportamiento del mercado. Esto permite al Asesor Experto lograr un gr
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Expert VR - ¡Su mejor solución automatizada para scalping! Gold Expert VR es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado y meticulosamente diseñado para scalping durante periodos de baja volatilidad en el mercado . Este EA integra algoritmos de mercado autoadaptativos con elementos de aprendizaje de refuerzo para optimizar las decisiones de trading minimizando los riesgos. Características principales de Gold Expert VR: Algoritmos autoadaptativos avanzados: Identifica automáticamente pun
Gold Heavy
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Heavy es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) . El sistema se centra en capturar los movimientos de precios impulsivos a medio plazo y ejecuta operaciones sólo cuando se identifica una tendencia clara , lo que garantiza la precisión y la coherencia. Con su algoritmo de filtrado patentado , Gold Heavy elimina eficazmente las señales falsas, proporcionando puntos de entrada óptimos para obtener beneficios potencialmente mayores. Consejos de
Virtual Gold
Huynh Van Cong Luan
3 (2)
Asesores Expertos
Es una estrategia automatizada de Forex y un sistema analítico programado que le permite sentarse, relajarse y simplemente ver cómo el Robot hace su trabajo. Después de que los parámetros, escalas y límites de sus transacciones han sido proporcionados por usted, el Robot se hace cargo y maneja todas las operaciones por usted. Esto le permite tomar el control mientras concentra sus energías en otros asuntos importantes. Este EA está especialmente diseñado para operar el XAUUSD (pares de Oro). Fun
Ultimate Scalper EA
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Ultimate Scalper EA es un robot de trading automático para operar con GBPUSD . Utilizando cálculos avanzados abre y gestiona las operaciones por usted de forma automática. Es una estrategia basada en una serie de indicadores que miden la fuerza del mercado para entrar en las operaciones, cuando las condiciones del mercado lo permiten. No se requiere experiencia y es fácil de configurar. El uso de Ultimate Scalper es una manera de mejorar su resultado comercial al instante. Con un Asesor Experto
Positive Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Positive Gold EA es un robot de trading automático para operar con el XAUUSD . Utilizando cálculos avanzados abre y gestiona las operaciones por usted de forma automática. Es una estrategia basada en una serie de indicadores que miden la fuerza del mercado para entrar en las operaciones, cuando las condiciones del mercado lo permiten. No se requiere experiencia y es fácil de configurar. El uso de Positive Gold es una manera de mejorar su resultado comercial al instante. Con un Asesor Experto co
Protocol Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Protocolo de Oro es un scalper volatilidad que comercia de manera eficiente, el algoritmo ha sido diseñado para trabajar mejor en XAUUSD . Siéntase libre de probar y experimentar con otros pares de divisas. El Asesor Experto no utiliza métodos de negociación agresivos y peligrosos y por lo tanto es lo más estable posible cuando se utilizan ciertos ajustes. Con su algoritmo único de filtrado de falsas señales de entrada al mercado, el Protocolo de Oro reconoce el mejor punto de entrada posible p
Gold Promotion
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Promotion es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro . Gold Promotion es un sistema de trading basado en las fluctuaciones de precios impulsivas a medio plazo. Cada operación se abre cuando hay una tendencia correspondiente. El EA realiza un análisis técnico en profundidad del XAUUSD . El Asesor Experto no utiliza métodos de negociación agresivos y peligrosos y, por lo tanto, es lo más estable posible cuando se utilizan determinados ajustes. Con su algoritmo único de
Gold IBM
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold IBM es un asesor experto que utiliza una combinación de estrategias de trading . El EA se centra en operaciones intradía a corto plazo y coloca órdenes pendientes en posibles niveles de ruptura. Además, una de las prioridades clave de este EA es mantener a salvo el saldo de la cuenta. Este backtests de máxima precisión muestran una alta tasa de pago y una buena resistencia incluso en un evento inesperado del mercado. Analiza el mercado sin utilizar indicadores y patrones obsoletos, un algor
Gold Trading EA
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Trading EA es un asesor experto que utiliza una combinación de estrategias de negociación. Gold Trading EA es un sistema probado de scalping a corto plazo con resultados sobresalientes en miles de operaciones. El EA se centra en operaciones intradía a corto plazo y coloca órdenes pendientes en posibles niveles de ruptura. Además, una de las prioridades clave de este EA es mantener seguro el saldo de la cuenta. Este backtests de máxima precisión muestran una alta tasa de pago y una buena re
Gold Community
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Community es un robot totalmente automático que tiene el nivel de un trader profesional. Se trata de un enfoque completamente nuevo del trading. Durante el trading real, no mira hacia la historia y actúa según las circunstancias. Gold Community utiliza un método único para determinar los niveles de Take Profit y Stop Loss. Cada vez después de abrir una orden, aparecen en diferentes niveles y eventualmente comienzan a acercarse al precio actual. No requiere ninguna configuración. El robot c
Elvish Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Elvish Gold es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro . Elvish Gold es un sistema de trading basado en fluctuaciones de precios impulsivas a medio plazo. Cada operación se abre cuando hay una tendencia correspondiente. El EA realiza un análisis técnico en profundidad del XAUUSD . El Asesor Experto no utiliza métodos de negociación agresivos y peligrosos, por lo que es lo más estable posible cuando se utilizan determinados ajustes. Con su algoritmo único de filtrado de fal
Gold Balance
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Balance es un robot de trading automático para operar con XAUUSD . El algoritmo incluye un filtro de factores de comportamiento, analiza la profundidad del mercado, y toma una decisión acerca de entrar en el comercio basado en los datos del filtro del analizador. Así, el Asesor Experto encuentra los puntos óptimos para entrar en el mercado, filtrando las entradas falsas que no están respaldadas por patrones estables de comportamiento del mercado. Esto permite al Asesor Experto lograr un gra
Reserve Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Reserve Gold es un robot asesor experto de trading totalmente automatizado que ha sido diseñado explícitamente para el scalping durante el periodo de volatilidad débil del mercado. El EA contiene algoritmos de mercado autoadaptativos con elementos de aprendizaje por refuerzo . Este EA utiliza un algoritmo avanzado para encontrar puntos de entrada a medida y varios filtros adicionales para entrar y salir del mercado con facilidad. El EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante un periodo de
Arknights Gold
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Arknights Gold - Solución de trading totalmente automatizada Arknights Gold es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para hacer que el trading sea sencillo, eficiente y adaptable tanto para principiantes como para traders profesionales. Con la mayoría de los parámetros preconfigurados y optimizados, los usuarios pueden empezar a operar inmediatamente sin necesidad de ajustes complejos. Tanto si está empezando como si ya tiene experiencia, Arknights Gold le ofrece la flexibilidad,
