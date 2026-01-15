Signal Apex Command Ultimate Multi Currency

Signal222 Apex Command - Ultimatives Multi-Währungs-Dashboard & Auto-Trader

Kurzbeschreibung

Eine leistungsstarke Kommandozentrale für MetaTrader 5, die 8 Vermögenswerte gleichzeitig scannt und Risiko-/Gewinnberechnungen in Echtzeit, manuelle Ausführung mit einem Klick und optional vollautomatischen Handel bietet.

Beschreibung

Signal222 Apex Command ist mehr als nur ein Indikator; es ist ein professionelles Handelsmanagementprogramm, das für Händler entwickelt wurde, die mit mehreren Währungspaaren handeln. In den schnelllebigen Märkten des Jahres 2026 sind Geschwindigkeit und Risikobewusstsein der Schlüssel zum Überleben. Dieses Dashboard bietet beides.

Das System verwendet einen proprietären Stärke-Algorithmus, der ADX, RSI und ATR kombiniert, um hochwahrscheinliche Momentum-Verschiebungen auf höheren Zeitrahmen (W1/D1) zu identifizieren und sie auf einer übersichtlichen, umsetzbaren Oberfläche zu präsentieren.

Wichtigste Merkmale

Multi-Asset-Scanner: Überwachen Sie 8 Symbole (vollständig anpassbar) von einem einzigen Chart aus.

Dualer Ausführungsmodus: * Manuell: Ein-Klick-Schaltflächen zum sofortigen Eingehen von Geschäften. Auto-Trade: Schalten Sie den EA so ein, dass er automatisch Signale eingibt, wenn sie Ihren Schwellenwert erreichen.

Erweiterte finanzielle Intelligenz: * Zeigt Risiko und Gewinn in der Währung an, bevor Sie den Handel eingehen. Berechnet das Reward-to-Risk (RR)-Verhältnis für jedes potenzielle Setup.

Kontoweiter Risikotracker: In der Fußzeile finden Sie eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihres Live-Gesamtrisikos und Live-Gesamtgewinns für alle offenen Positionen auf Ihrem Konto.

Professionelle Sicherheitswarnungen: Das Dashboard warnt Sie visuell (Farbwechsel), wenn das Gesamtrisiko Ihres Kontos 5 % überschreitet.

Eingebaute Session-Filter: Beschränken Sie den Handel mit einem Klick auf die Sitzungen in Tokio, London oder New York.

Dynamisches Gewinnmanagement: Enthält einen ATR-basierten Trailing Stop, um Gewinne bei Trendbewegungen zu sichern.

Warum Apex Command wählen?

Die meisten EAs sind "Black Boxes" - Sie wissen nicht, warum sie handeln. Signal222 ist transparent. Es zeigt Ihnen die Berechnungen. Egal, ob Sie ein manueller Scalper oder ein algorithmischer Swing Trader sind, dieses Tool beseitigt die "Mathe-Müdigkeit", indem es alle Losgrößen- und Risikoberechnungen sofort für Sie erledigt.

Eingaben & Anpassungen

Risiko_Prozent: Legen Sie Ihr gewünschtes Risiko pro Handel fest (z. B. 1 % des Guthabens).

ATR_Multiplikator: Passen Sie die "Enge" Ihres Stop Loss und Take Profit an.

Min_STR_Fire: Legen Sie den Schwellenwert (0-100) für Warnungen und automatisches Handeln fest.

Sitzungszeiten: Vollständig einstellbare UTC-Stunden für Marktfilter.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5

Anlageklasse: Forex, Gold, Indizes, Krypto.

Zeitrahmen: Optimiert für D1/W1-Analysen mit Ausführung in niedrigeren Zeitrahmen.

Wie installieren?