Signal Apex Command Ultimate Multi Currency

Signal222 Apex Command - Lo último en Tablero de Múltiples Divisas y Auto-Trader

Descripción breve

Un centro de comando de alto rendimiento para MetaTrader 5 que escanea 8 activos simultáneamente, proporcionando cálculos de riesgo / ganancia en tiempo real, ejecución manual con un solo clic, y el comercio totalmente automatizado opcional.

Descripción

Signal222 Apex Command es más que un indicador; es una utilidad de gestión de operaciones de nivel profesional diseñada para operadores que manejan múltiples pares de divisas. En los rápidos mercados de 2026, la velocidad y la conciencia del riesgo son las claves para sobrevivir. Este cuadro de mandos proporciona ambas.

El sistema utiliza un algoritmo de fuerza propio que combina ADX, RSI y ATR para identificar los cambios de impulso de alta probabilidad en los plazos más altos (W1/D1) y los presenta en una interfaz limpia y procesable.

Características principales

  • Escáner multiactivo: Monitoriza 8 símbolos (totalmente personalizables) desde un único gráfico.

  • Modo de ejecución dual: * Manual: Botones de un solo clic para entrar en operaciones al instante.

    • Auto-Trade: Alterne el EA para que introduzca señales automáticamente cuando alcancen su umbral de fuerza.

  • Inteligencia Financiera Avanzada: * Muestra el riesgo y la ganancia en divisas antes de entrar en la operación.

    • Calcula la Relación Recompensa-Riesgo (RR) para cada configuración potencial.

  • Seguimiento del riesgo en toda la cuenta: El pie de página proporciona un resumen en tiempo real de su Riesgo Vivo Total y Ganancia Viva Total en todas las posiciones abiertas en su cuenta.

  • Advertencias de seguridad profesionales: El panel de control le avisa visualmente (cambia de color) si la exposición total de su cuenta supera el 5%.

  • Filtros de sesión integrados: Limite la negociación a las sesiones de Tokio, Londres o Nueva York con un solo clic.

  • Gestión dinámica de beneficios: Incluye un Trailing Stop basado en ATR para bloquear los beneficios durante los movimientos tendenciales.

¿Por qué elegir Apex Command?

La mayoría de los EAs son "cajas negras" - usted no sabe por qué operan. Signal222 es transparente. Le muestra las matemáticas. Si usted es un scalper manual o un swing trader algorítmico, esta herramienta elimina la "fatiga matemática" haciendo todos los cálculos de tamaño de lote y riesgo para usted al instante.

Entradas y personalización

  • Porcentaje_de_riesgo: Establezca el riesgo deseado por operación (por ejemplo, 1% del saldo).

  • Multiplicador_ATR: Personaliza el "ajuste" de tu Stop Loss y Take Profit.

  • Min_STR_Fire: Establezca el umbral de fuerza (0-100) para las alertas y las operaciones automáticas.

  • Horas de Sesión: Horas UTC totalmente ajustables para los filtros de mercado.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Clase de activos: Divisas, Oro, Índices, Cripto.

  • Marco temporal: Optimizado para análisis D1/W1 con ejecución en plazos inferiores.

Instalación

  1. Añada el EA a un único gráfico M1 o H1 (cualquier par).

  2. Asegúrese de que "Permitir Algo Trading" está activado en la configuración de su MT5.

  3. Personalice su lista de símbolos en las entradas.

  4. El tablero comenzará a escanear automáticamente los 8 pares.


