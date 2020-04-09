Signal Apex Command Ultimate Multi Currency

Signal222 Apex Command - Lo último en Tablero de Múltiples Divisas y Auto-Trader

Descripción breve

Un centro de comando de alto rendimiento para MetaTrader 5 que escanea 8 activos simultáneamente, proporcionando cálculos de riesgo / ganancia en tiempo real, ejecución manual con un solo clic, y el comercio totalmente automatizado opcional.

Descripción

Signal222 Apex Command es más que un indicador; es una utilidad de gestión de operaciones de nivel profesional diseñada para operadores que manejan múltiples pares de divisas. En los rápidos mercados de 2026, la velocidad y la conciencia del riesgo son las claves para sobrevivir. Este cuadro de mandos proporciona ambas.

El sistema utiliza un algoritmo de fuerza propio que combina ADX, RSI y ATR para identificar los cambios de impulso de alta probabilidad en los plazos más altos (W1/D1) y los presenta en una interfaz limpia y procesable.

Características principales

Escáner multiactivo: Monitoriza 8 símbolos (totalmente personalizables) desde un único gráfico.

Modo de ejecución dual: * Manual: Botones de un solo clic para entrar en operaciones al instante. Auto-Trade: Alterne el EA para que introduzca señales automáticamente cuando alcancen su umbral de fuerza.

Inteligencia Financiera Avanzada: * Muestra el riesgo y la ganancia en divisas antes de entrar en la operación. Calcula la Relación Recompensa-Riesgo (RR) para cada configuración potencial.

Seguimiento del riesgo en toda la cuenta: El pie de página proporciona un resumen en tiempo real de su Riesgo Vivo Total y Ganancia Viva Total en todas las posiciones abiertas en su cuenta.

Advertencias de seguridad profesionales: El panel de control le avisa visualmente (cambia de color) si la exposición total de su cuenta supera el 5%.

Filtros de sesión integrados: Limite la negociación a las sesiones de Tokio, Londres o Nueva York con un solo clic.

Gestión dinámica de beneficios: Incluye un Trailing Stop basado en ATR para bloquear los beneficios durante los movimientos tendenciales.

¿Por qué elegir Apex Command?

La mayoría de los EAs son "cajas negras" - usted no sabe por qué operan. Signal222 es transparente. Le muestra las matemáticas. Si usted es un scalper manual o un swing trader algorítmico, esta herramienta elimina la "fatiga matemática" haciendo todos los cálculos de tamaño de lote y riesgo para usted al instante.

Entradas y personalización

Porcentaje_de_riesgo: Establezca el riesgo deseado por operación (por ejemplo, 1% del saldo).

Multiplicador_ATR: Personaliza el "ajuste" de tu Stop Loss y Take Profit.

Min_STR_Fire: Establezca el umbral de fuerza (0-100) para las alertas y las operaciones automáticas.

Horas de Sesión: Horas UTC totalmente ajustables para los filtros de mercado.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Clase de activos: Divisas, Oro, Índices, Cripto.

Marco temporal: Optimizado para análisis D1/W1 con ejecución en plazos inferiores.

Instalación