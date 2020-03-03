Gold Reaper EA

Dieser Expert Advisor ist ein diszipliniertes, auf die Ausführung ausgerichtetes Handelssystem. Er ist so konzipiert, dass er den Trendbedingungen folgt und nur dann tätig wird, wenn das Marktumfeld geeignet ist, wobei der Schwerpunkt auf kontrolliertem Risiko und der Vermeidung unnötiger Engagements liegt.

Die Trendrichtung und der Marktkontext werden mithilfe exponentiell gleitender Durchschnitte gefiltert, um sich an der vorherrschenden Dynamik zu orientieren und den Handel mit gegenläufigen Trends zu reduzieren. Zusätzliche interne Filter werden eingesetzt, um die Aktivität in Phasen geringer Effizienz zu begrenzen und Übertreibungen zu vermeiden.

Das System kann eine adaptive Logik anwenden, die bestimmte interne Parameter auf der Grundlage des jüngsten Marktverhaltens anpasst, während der Kernansatz regelbasiert bleibt.

Da die Ergebnisse empfindlich auf die Ausführungsqualität reagieren können, ist dieser EA für Konten mit engen Spreads und zuverlässiger Auftragsausführung gedacht. Für eine verbesserte Stabilität und einen ununterbrochenen Betrieb wird die Verwendung eines VPS (Virtual Private Server) empfohlen.

Der EA kann auch auf Konten von Eigenhandelsunternehmen eingesetzt werden, sofern die Risikoeinstellungen konservativ konfiguriert sind und die Kontoregeln strikt beachtet werden.





Symbol & Einrichtung





Hängen Sie den Expert Advisor nur an den XAUUSD-Chart an.

Der EA wurde für dieses Symbol entwickelt und optimiert. Es wird nicht empfohlen, ihn für andere Symbole zu verwenden.

Laden und verwenden Sie die empfohlenen Einstellungen wie angegeben.





Empfohlene Einstellungen





SL_Punkte = 1000

TP_Punkte = 1000

UseMoneyMgmt = falsch

FixedLotSize = wie Sie wollen

RisikoProzentsatz = 1.0

UseFullMargin = falsch

VolleMargenProzent = 100,0

MonetärerStoppVerlust = 0,0

AktiviereTrailingStop = wahr

TrailingStart = 50,0

TrailingDistance = 30,0

DebugLogs = falsch









Hinweis für Wertpapierfirmen (MonetaryStopLoss):





Wenn Sie ein Prop-Firm-Konto verwenden, sollten Sie nicht nur eine Losgröße wählen, die das Risiko einer Überschreitung des täglichen Verlustlimits ausschließt, sondern auch einen monetären Wert in diesem Feld festlegen, der etwas unter dem maximalen täglichen Verlustlimit liegt, um einen möglichen Slippage zu berücksichtigen.





Haftungsausschluss





Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Finanzmärkte sind dynamisch und die Bedingungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Die Ergebnisse können je nach Volatilität, Liquidität, Spreads und Ausführungsbedingungen variieren.

Risikomanagement, Positionsgröße und Auswahl des Hebels sind individuelle Entscheidungen. Eine höhere Hebelwirkung kann die Margenflexibilität verbessern, erhöht aber auch das Risiko und sollte nur von Nutzern verwendet werden, die sich über ihre Auswirkungen im Klaren sind.



