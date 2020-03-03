Gold Reaper EA

Este Asesor Experto es un sistema de negociación disciplinado y centrado en la ejecución. Está diseñado para seguir las condiciones de tendencia y operar sólo cuando el entorno del mercado es adecuado, haciendo hincapié en el riesgo controlado y evitando la exposición innecesaria.

La dirección de la tendencia y el contexto del mercado se filtran utilizando medias móviles exponenciales para mantenerse alineado con el impulso predominante y reducir las operaciones contra tendencia. Se utilizan filtros internos adicionales para limitar la actividad durante las fases de baja eficiencia y evitar el exceso de operaciones.

El sistema puede aplicar una lógica adaptativa que ajuste determinados parámetros internos en función del comportamiento reciente del mercado, manteniendo al mismo tiempo el enfoque básico basado en reglas.

Dado que los resultados pueden ser sensibles a la calidad de ejecución, este EA está pensado para cuentas con spreads ajustados y una ejecución de órdenes fiable. Para mejorar la estabilidad y el funcionamiento ininterrumpido, se recomienda utilizar un VPS (Servidor Privado Virtual).

El EA también se puede utilizar en cuentas de empresas de trading por cuenta propia, siempre que los ajustes de riesgo se configuren de forma conservadora y se respeten estrictamente las reglas de la cuenta.





Símbolo y configuración





Adjunte el Asesor Experto sólo al gráfico XAUUSD.

El EA está diseñado y optimizado para este símbolo. No se recomienda utilizarlo en otros símbolos.

Cargue y utilice la configuración recomendada.





Ajustes recomendados





Puntos_SL = 1000

TP_Puntos = 1000

UseMoneyMgmt = false

FixedLotSize = lo que desee

RiskPercent = 1.0

UseFullMargin = false

FullMarginPercent = 100.0

MonetaryStopLoss = 0.0

EnableTrailingStop = true

TrailingStart = 50,0

TrailingDistance = 30,0

DebugLogs = false









Nota sobre la cuenta Prop Firm (MonetaryStopLoss):





Si está utilizando una cuenta prop firm, además de elegir un tamaño de lote que no se arriesgue a superar el límite de pérdida diario, se recomienda establecer un valor monetario en este campo ligeramente por debajo del límite de pérdida diario máximo para tener en cuenta posibles deslizamientos.





Descargo de responsabilidad





Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los mercados financieros son dinámicos y las condiciones pueden cambiar con el tiempo. Los resultados pueden variar en función de la volatilidad, la liquidez, los diferenciales y las condiciones de ejecución.

La gestión del riesgo, el tamaño de las posiciones y la selección del apalancamiento son decisiones individuales. Un mayor apalancamiento puede mejorar la flexibilidad de los márgenes, pero también aumenta el riesgo y sólo debe ser utilizado por usuarios que comprendan perfectamente sus implicaciones.



