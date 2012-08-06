CRT Pro Dashboard Multi Timeframe Liquidity

CRT Pro Dashboard – Herramienta CRT Multi Temporalidad

CRT Pro Dashboard es una herramienta profesional de análisis Candle Range Theory (CRT) en múltiples temporalidades, diseñada para traders que estudian el comportamiento del rango, la interacción con liquidez y la expansión estructural del precio.

El indicador analiza constantemente distintas temporalidades para detectar formaciones CRT válidas, darles seguimiento en tiempo real y mostrar su estado mediante un dashboard claro e intuitivo directamente en el gráfico.

🔹 ¿Qué hace el indicador?

  • Detecta automáticamente formaciones CRT basadas en la teoría del rango de velas

  • Identifica dirección BUY o SELL según la aceptación del cierre dentro del rango previo

  • Dibuja niveles clave del CRT en el gráfico:

    • Nivel de liquidez

    • Nivel objetivo del rango

  • Monitorea cada CRT hasta que:

    • Se completa (expansión del rango)

    • Falla

    • O aparece un CRT en contra

  • Gestiona de forma independiente los CRT en múltiples temporalidades

🔹 Dashboard CRT Multi Temporalidad

El dashboard muestra en tiempo real el estado de cada temporalidad seleccionada:

  • Dirección activa (BUY / SELL)

  • Estado CONTRA

  • Estado inactivo o finalizado

Cada estado se representa con colores claros y fáciles de identificar.

🔹 Temporalidades soportadas

Totalmente configurables:

  • MN1, W1, D1

  • H12, H8, H6

  • H4, H3, H2

  • H1, M15

🔹 Diseñado para traders CRT

  • Ideal para traders que operan Candle Range Theory

  • Compatible con enfoques de liquidez y estructura

  • Pensado para trading discrecional

  • Gráficos limpios, sin indicadores tradicionales

    EXPLICACIÓN DE COLORES EN EL DASHBOARD (ESPAÑOL)

    El dashboard muestra el estado del patrón CRT detectado en cada temporalidad habilitada.

    Los colores no representan recomendaciones de trading, sino el estado actual del patrón:

    🟢 Verde (BUY)
    Existe un CRT activo con sesgo alcista en esa temporalidad.

    🔴 Rojo (SELL)
    Existe un CRT activo con sesgo bajista en esa temporalidad.

    🟠 Naranja (CONTRA)
    Se ha detectado un CRT activo, pero posteriormente apareció un CRT en sentido contrario dentro de la misma temporalidad.
    Esto indica conflicto estructural y una condición de mayor riesgo.

    Gris (—)
    No hay un CRT activo en esa temporalidad.

    🔹 CAMBIO DE COLOR EN LAS LÍNEAS (ESPAÑOL)

    Cuando se detecta un CRT, el indicador dibuja dos líneas horizontales:

    • Nivel de referencia (liquidez)

    • Nivel objetivo (TP estructural)

    El color de estas líneas refleja el estado del CRT:

    🟢 / 🔴 → CRT activo (BUY o SELL)
    🟠 → CRT en estado CONTRA
    🔵 → El precio alcanzó el nivel objetivo (CRT completado)
    ⚫ / Gris → El CRT fue invalidado

    El cambio de color permite identificar visualmente si el patrón sigue activo, fue completado o falló, sin necesidad de revisar velas manualmente.

    La versión DEMO del indicador:

    • Funciona exclusivamente en el Strategy Tester

    • No puede adjuntarse a gráficos en tiempo real

    Esta es una limitación estándar del Market de MQL5 y no del indicador

⚠️ Aviso importante

  • Este indicador NO genera señales de entrada o salida

  • No define stop loss ni take profit

  • Es una herramienta de análisis estructural CRT, no un sistema automático

El trading conlleva riesgo. Use siempre una adecuada gestión de riesgo.


