CRT Pro Dashboard Multi Timeframe Liquidity

Ideal para traders que operan Candle Range Theory

Compatible con enfoques de liquidez y estructura

Gráficos limpios, sin indicadores tradicionales

EXPLICACIÓN DE COLORES EN EL DASHBOARD (ESPAÑOL)

El dashboard muestra el estado del patrón CRT detectado en cada temporalidad habilitada.

Los colores no representan recomendaciones de trading, sino el estado actual del patrón:

🟢 Verde (BUY)

Existe un CRT activo con sesgo alcista en esa temporalidad.

🔴 Rojo (SELL)

Existe un CRT activo con sesgo bajista en esa temporalidad.

🟠 Naranja (CONTRA)

Se ha detectado un CRT activo, pero posteriormente apareció un CRT en sentido contrario dentro de la misma temporalidad.

Esto indica conflicto estructural y una condición de mayor riesgo.

⚪ Gris (—)

No hay un CRT activo en esa temporalidad.

🔹 CAMBIO DE COLOR EN LAS LÍNEAS (ESPAÑOL)

Cuando se detecta un CRT, el indicador dibuja dos líneas horizontales:

Nivel de referencia (liquidez)

Nivel objetivo (TP estructural)

El color de estas líneas refleja el estado del CRT:

🟢 / 🔴 → CRT activo (BUY o SELL)

🟠 → CRT en estado CONTRA

🔵 → El precio alcanzó el nivel objetivo (CRT completado)

⚫ / Gris → El CRT fue invalidado

El cambio de color permite identificar visualmente si el patrón sigue activo, fue completado o falló, sin necesidad de revisar velas manualmente.

La versión DEMO del indicador:

Funciona exclusivamente en el Strategy Tester

No puede adjuntarse a gráficos en tiempo real

Esta es una limitación estándar del Market de MQL5 y no del indicador