CAN Robot Market V5

CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – CONQUÉRIR LA VAGUE D'OR DU SIÈCLE 2026 L'EXPERT CHASSEUR D'OR | PRÊT POUR LA VALIDATION MQL5 MARKET Cherchez-vous un véritable "Commandant" pour extraire de l'or et dompter les fluctuations violentes du XAU/USD ? Laissez CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 maîtriser le jeu pour vous.

  • Puissance Multi-niveaux : Combinaison parfaite d'Ichimoku Kumo et du filtre d'impulsion ADX > 30.

  • Performance Incroyable : Taux de réussite record de 84,62% en M5, assurant une tranquillité d'esprit absolue.

  • Gestion des Risques Royale : Ratio R:R minimum de 1:2,5 avec Trailing Stop et Break-even automatiques.

  • Standard International : Code raffiné selon les normes de Market Validation pour un fonctionnement fluide chez tous les courtiers. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – Plus qu'un simple trading, une prospérité durable pour les traders d'élite.


Produits recommandés
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Binary Hedger FV vmt5
Ayman Magdy
Experts
Binary Hedger mt5 version Expert Description: Finally, the "Binary Hedger FV" Expert Advisor for MetaTrader 5, which was released three months after the MetaTrader 4 version, can be found at the following link. https://www.mql5.com/en/market/product/103793?source=Site +Profile+Seller I won't go into great detail about the Expert Advisor because I have explained everything in the MetaTrader 4 version. However, I have added some enhancements and improvements in the MetaTrader 5 version, which I
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experts
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes). BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss d
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
MR Gold Trader
Mujeeb J
Experts
MR-GOLD TRADER  has achieved a remarkable 1503% profit compared to the initial deposit during backtesting, making it a highly profitable Expert Advisor (EA) for trading XAUUSD (Gold) on the H4 timeframe . Starting with an initial balance of $10,000 , the EA generated a net profit of $150,305.26 over the test period from April 8, 2019 , to October 25, 2024. This EA is designed for both novice and experienced traders, offering a balanced mix of profitability, risk management, and reliability. Key
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap repose sur un principe fondamental : chaque paire de devises a sa propre "personnalité", ses modèles de volatilité et ses conditions de trading optimales. Plutôt que d’appliquer des stratégies génériques à tous les marchés, Full Snap utilise huit stratégies algorithmiques distinctes, chacune calibrée spécifiquement pour maximiser l’efficacité de sa paire cible. Cet Expert Advisor (EA) se concentre sur des stratégies parfaitement adaptées, où chaque algorithme exploite les caractéristi
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Experts
RTR Momentum Trend Gold Metals plus édition Expert Advisor pour MT5. Manuel en ligne rapide Manuel pdf complet et guide d'optimisation (11,3 Mo) Définir les fichiers Signal en direct RTR Momentum Trend Expert Advisor   est un système de trading multi-temporel, multi-actifs, de suivi de tendance, entièrement automatisé et systématique. Il offre des résultats de backtest fantastiques sur de nombreuses classes d'actifs, notamment les cryptomonnaies, les changes, les matières premières, les indices
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Yugen MT5
Lin Lin Ma
Experts
Yugen is a multi-instrument trend-following Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5. It can trade 7 instruments simultaneously. The strategy provides precise entry points by analyzing the status of different instruments and using an OCO system, while following trends for trades. Equipped with an adaptive protection feature, it adjusts profit-taking levels in real time based on current market conditions, offering excellent risk-reward ratios. Additionally, Yugen only allows one long positi
AlphaGold
Gan Wang
Experts
AlphaGold — The Art of Precision Gold Trading Explore New Dimensions in Gold Trading If you’re in search of an EA that promises overnight riches, AlphaGold might not be for you. But if you’re looking to optimize your investment portfolio and achieve steady, consistent returns, AlphaGold is the ideal choice. AlphaGold is a smart EA designed specifically for gold trading, developed around the volatility characteristics of the gold market. It employs an efficient short-term trading strategy that av
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Experts
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
RamonXZ
Natalia Nikolova
Experts
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
Experts
This EA is named Dinosaur Hunter because it can capture very large trend, such as 5000-10000 points. DH trades infrequently as it patiently waits for the right market conditions. DH can load multiple currency pairs on a single chart to increase the number of trades. Live Signal This EA has been tested from 2015 to the present. The test used data from Dukascopy. If you trade on ICMarkets, you can directly use my configuration parameters. If you use other brokers, please test first. Trading Setti
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experts
HYPE – An Adaptive and Dynamic Trading Algorithm Designed for Modern Market Conditions Success in today’s financial markets requires flexible and dynamic strategies rather than rigid, rule-based approaches. Hype EA stands apart from traditional algorithms by analyzing real-time market data, adapting to changing conditions, and optimizing risk management automatically. Unlike static systems, Hype EA continuously optimizes itself using advanced features such as ATR-based volatility adjustments, tr
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du t
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Présentation de Marvelous EA : Votre Compagnon de Trading Ultime Libérez tout le potentiel du marché Forex avec Marvelous EA, une solution de trading automatisée de pointe conçue pour maximiser vos profits et minimiser les risques. Cet algorithme de trading élaboré avec expertise est équipé de fonctionnalités avancées pour naviguer avec précision et efficacité dans le paysage dynamique du Forex. OR - XAUUSD - H1 Performance en compte réel : https://www.mql5.com/fr/signals/ 2321875 Caractéris
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. FastWay EA est
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grille quantitative adaptative qui évolue avec le marché NEXUS est un système 100 % automatisé qui construit des combinaisons de règles en temps réel, les valide out-of-sample et n’ouvre des positions que lorsqu’il détecte un avantage statistique dans un contexte de marché valide. Fiche rapide Type de système: grille (grid) adaptative avec validation OOS (out-of-sample) et filtres de contexte (actualités, volatilité, session/jour et zones de valeur de volume optionnelles). Instruments: p
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Experts
Unlimited Version Available 80% OFF the Market Price Just Message Me Directly!!!!!! This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs an adaptive strategy to analyze market conditions and execute trades based on predefined logic and risk parameters. Core Functionality Automated Strategy:   The EA performs automated market analysis and trade execution. Multi-Market Support:   It is configured to operate on various instruments, includ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 est un système de trading entièrement automatisé de type "pullback", particulièrement efficace pour le trading des paires de devises "pullback" populaires : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ce système exploite les principaux modèles du marché Forex : le retour du prix après un mouvement brusque dans une direction quelconque. Unité de temps : M15 Paires principales : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Paires supplémentaires : EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Après avoir acheté l'EA, veu
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Plus de l'auteur
CAN Phantom Commander
Minh Phu Qui Le
Indicateurs
️ CAN PHANTOM COMMANDER: LE PRÉDATEUR DU MARCHÉ SURVIVANT DE TENDANCE DE QUALITÉ INSTITUTIONNELLE (Don't Just Trade. Hunt.) PAS DE PLACE POUR LES AMATEURS Le marché financier est un jeu à somme nulle, un théâtre volatil où la liquidité est la seule monnaie. 90% des traders particuliers sont liquidés non par le marché, mais par leur propre psychologie. Voulez-vous rester une "proie" ou évoluer en "Prédateur Alpha" ? CAN Phantom Commander n'est pas simplement un indicateur technique ; c'est u
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
Experts
️ CAN EA SMART GUARDIAN – LA GARDE ROYALE POUR TRADERS MANUELS Êtes-vous un Trader Manuel qui souffre de trading émotionnel ? Coupez-vous vos gains trop tôt tout en laissant courir vos pertes ? CAN EA Smart Guardian est la solution pour imposer une Discipline Institutionnelle à votre compte. RÉPARTITION DES POUVOIRS : VOUS (Le Général) : Vous prenez la décision finale. Vous appuyez sur BUY ou SELL. L'EA (Le Gardien) : Il vous sert. Il surveille le marché 24/7 et surtout : Il protège votre C
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis