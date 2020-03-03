CAN Robot Market V5
- Experts
- Minh Phu Qui Le
- Version: 6.90
- Activations: 10
CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – CONQUÉRIR LA VAGUE D'OR DU SIÈCLE 2026 L'EXPERT CHASSEUR D'OR | PRÊT POUR LA VALIDATION MQL5 MARKET Cherchez-vous un véritable "Commandant" pour extraire de l'or et dompter les fluctuations violentes du XAU/USD ? Laissez CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 maîtriser le jeu pour vous.
-
Puissance Multi-niveaux : Combinaison parfaite d'Ichimoku Kumo et du filtre d'impulsion ADX > 30.
-
Performance Incroyable : Taux de réussite record de 84,62% en M5, assurant une tranquillité d'esprit absolue.
-
Gestion des Risques Royale : Ratio R:R minimum de 1:2,5 avec Trailing Stop et Break-even automatiques.
-
Standard International : Code raffiné selon les normes de Market Validation pour un fonctionnement fluide chez tous les courtiers. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – Plus qu'un simple trading, une prospérité durable pour les traders d'élite.