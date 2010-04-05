Aurum Quantum AI

🚀 Aurum Quantum AI: Das Elite-System zur Goldgewinnung

[LIMITED LAUNCH OFFER] Nur noch 8 Exemplare für $499! (Nächster Preis: $799 ➔ Endpreis: $1.000)

Erfassen Sie die explosive Volatilität des XAUUSD (Gold) Marktes mit Aurum Quantum AI. Dies ist kein einfacher Grid-Bot, sondern ein hochpräzises Morning-Breakout-System, das speziell entwickelt wurde, um während der Eröffnungen in London und New York hochwahrscheinliche Einstiege zu sichern.

Ausgestattet mit einer Sharpe Ratio von 5,07 bietet dieser Expert Advisor (EA) eine der höchsten risikobereinigten Renditen auf dem Markt. Ganz gleich, ob Sie ein kleines 500-Dollar-Konto aufbauen oder eine Prop-Firm-Challenge bestehen, unsere KI-gesteuerte Erholungslogik sorgt auch unter unvorhersehbaren Marktbedingungen für eine konsistente Performance.

📊 Verifizierter Leistungsnachweis

Basierend auf 2025-2026 Live-Simulationsdaten:

  • Gesamtnettogewinn: 44.166,10 $ (bei einer Einlage von 10.000 $)

  • Gesamtwachstum: +441% Rendite

  • Gewinn-Faktor: 2,24

  • Sharpe Ratio: 5,07 (Beweis für extreme Stabilität)

  • Maximaler Drawdown: 12,45% (Sicher für FTMO, FundedNext und andere Prop-Firmen)

💡 Warum Aurum Quantum AI?

  • Prop Firm Friendly: Entwickelt, um strenge Drawdown-Regeln zu erfüllen, mit einem Hard Stop Loss für jeden Trade und einem täglichen Reset, der alle Positionen bis 22:00 Uhr Serverzeit schließt, um Übernacht-Gaps und Swap-Gebühren zu vermeiden.

  • Geeignet für kleine Konten (ab $500): Perfekt für kleinere Guthaben. Höhere Guthaben sind für maximale Stabilität zu bevorzugen, aber das System ist für die Zugänglichkeit optimiert.

  • Intelligente Wiederherstellungslogik: Märkte können volatil sein. Wenn ein Ausbruch falsch ist, wird unser Smart Recovery System aktiviert, um den Verlust bei der Umkehrung auszugleichen und Ihr Kapital zu schützen.

  • Einstellungen für hohe Renditen: Für diejenigen, die ein aggressives Wachstum anstreben, stellen Sie Ihre Losgröße auf 0,1 bei einem Konto von 500 bis 1.000 $ ein, um das Ausbruchspotenzial zu maximieren, wie in unseren Ergebnissen gezeigt.

⚙️ Technische Daten

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M30

  • Mindesteinlage: $500

  • Kategorie: Experten > Trend- oder Levelhandel

💰 Knappheitspreisgestaltung

Um Probleme mit der Marktliquidität zu vermeiden und die Vorteile unserer Nutzer zu schützen, begrenzen wir die Anzahl der aktiven Lizenzen.

  • Aktueller Preis: $499 (NUR noch 8 Exemplare verfügbar)

  • Nächster Preis: $799

  • Endgültiger Preis: $1,000

⚠️ Warnung: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Obwohl die Sharpe Ratio einen Spitzenwert von 5,07 aufweist, sollten Sie immer den eingebauten "MaxSteps"-Schutz verwenden, um Ihr Risiko zu begrenzen.

[Laden Sie noch heute die Demo herunter und erleben Sie die Macht von Quantum Gold Trading!]


