Range Analyzer

Range Analyzer errechnet die Average True Range-Werte (ATR) für unterschiedliche Zeitrahmen in Pips, um einen schnellen und einfachen Überblick über die Volatilität des ausgewählten Symbols zu bieten.

Die Einstellungen sind sehr einfach:

bars for calculation: Wählen Sie die Anzahl der Kerzen aus, mit denen gerechnet werden soll, oder nutzen Sie die Standardeinstellung (14 Zeiteinheiten).

from bar: Wählen Sie die jüngste Kerze aus, von der aus die Berechnung vorgenommen werden soll oder nutzen Sie die Standardeinstellung (0 =aktuelle Zeiteinheit).

Sie können den EA nutzen für Forex, Cryptos, Indices, Rohstoffe oder für was auch immer Sie möchten. Dies ist kein Handelsalgorithmus. Range Analyzer liefert Informationen und wird keine Trades öffnen oder schließen.

Nutzen Sie den EA gerne kostenlos!

