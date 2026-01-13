Custom Bollinger Bands L3

Erweiterte Bollinger Bands mit dreifacher Glättung und dynamischer Volatilitätsberechnung

Lösen Sie drei Probleme:

1. Wenn sich der Kanal verengt, ist der Markt im Begriff, seine Richtung zu ändern und in einen Trendmarkt einzutreten. (Marktumstellung)

2. Die obere und untere Spur des Kanals, kombiniert mit der Handelszeitzone, kann die Einstiegs- und Ausstiegspositionen an den Hoch- und Tiefpunkten des oszillierenden Marktes bestimmen. (Erfassen des oszillierenden Marktes)

3. Wenn der Kanal durchbrochen wird, kann in Verbindung mit den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus die Entwicklung des Trendmarktes bestimmt werden. (Erfassen des Trendmarktes)