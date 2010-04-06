Custom Bollinger Bands L3

Bandas de Bollinger avanzadas con triple suavizado y cálculo dinámico de la volatilidad

Resuelva tres problemas:

1. Cuando el canal se estrecha, el mercado está a punto de cambiar de dirección y entrar en un mercado de tendencia. (conversión del mercado)

2. Las pistas superior e inferior del canal, combinadas con la zona horaria de negociación, pueden determinar las posiciones de entrada y salida en los puntos altos y bajos del mercado oscilante. (Captación del mercado oscilante)

3. 3. Cuando se rompe el canal, en combinación con los niveles de soporte y resistencia, se puede determinar el desarrollo del mercado tendencial. (Comprensión del mercado tendencial)