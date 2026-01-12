Gold Ai Micro

🔔 UPDATE: Die 4 Risikoprofile von MUTO'S GOLD AI ADRENALINE verstehen

HEADLINE: Ein Motor. Vier Dimensionen des Risikos. Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit.

Wir haben die Beschreibung aktualisiert, um die einzigartige Architektur von MUTO'S GOLD AI ADRENALINE zu verdeutlichen.

Viele Trader fragen: "Was ist der Unterschied zwischen den Versionen Micro, Builder, Pro und Prime?"

Die Antwort: Die Strategie ist identisch. Was sich ändert, ist die Risikobereitschaft.

Unabhängig davon, ob Sie sich für das Micro-Profil oder das Prime-Profil entscheiden, erhalten Sie genau dieselbe hochpräzise Softwaretechnik. Sie haben dieselbe XAUUSD-spezifische Engine, dieselben Einstiegspunkte, dieselbe Ausstiegslogik und dasselbe massive 1:10-Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Der Unterschied liegt einzig und allein in der Risikogeometrie, d.h. darin, wie der EA Ihr Kapital auf der Grundlage Ihrer Wachstums- bzw. Langlebigkeitsziele verwaltet.

⚙️ Wie die Risikoprofile funktionieren (Der Deep Dive)

Wir haben dieses System so entwickelt, dass der "Preis des Risikos" standardisiert ist, aber die Auswirkungen auf Ihr Konto variieren.

Wenn Sie sich die Mindesteinlagen ansehen, werden Sie eine mathematische Konstante feststellen:

Micro ($150) @ 3,33% tägliches Risiko ≈ $5 Risiko pro Tag.

Builder ($300) @ 1.67% Tägliches Risiko ≈ $5 Risiko pro Tag.

Pro ($750) @ 0,67% Tägliches Risiko ≈ $5 Risiko pro Tag.

Prime ($1,500) @ 0.33% Tägliches Risiko ≈ $5 Risiko pro Tag.

Was bedeutet das für Sie? Es bedeutet, dass bei der Mindestanforderung jedes Profil genau den gleichen Betrag an hartem Geld pro Tag riskiert, um Gewinne zu erzielen. Der Puffer, den Sie gegen einen Drawdown haben, ändert sich jedoch drastisch.

Diese Risikologik lässt sich mathematisch auf JEDE Einzahlungsgröße übertragen. Wenn Sie $1.500 einzahlen, aber das Profil "Micro" wählen, wendet der EA die aggressive Micro-Methode (3,33%) auf Ihre $1.500 an.

📊 Welches Profil sind Sie?

Wir haben die 4 Profile in zwei spezifische Handelsstile eingeteilt. Sie müssen denjenigen wählen, der Ihrer Psychologie entspricht.

🚀 STIL 1: Schnelles Wachstum & Aggressives Compounding

Profile: [GOLD AI MICRO] und [GOLD AI BUILDER]

Für wen ist dies geeignet? Händler mit kleinerem Kapital, die schnell ein Konto aufbauen wollen. Sie sind bereit, einen höheren Prozentsatz an Drawdowns als Gegenleistung für schnelles Kapitalwachstum zu akzeptieren.

Die Mathematik: Diese Profile haben ein höheres "tägliches Risikolimit" (3,33% oder 1,67%).

Die Realität: Dies ist ein Hochleistungssport. Der Motor läuft heiß, um den Kontostand schnell zu erhöhen. Obwohl diszipliniert (nie mehr als das Tageslimit), ist der Puffer für aufeinanderfolgende Verluste kleiner (30 bis 60 Tage).

🛡️ STYLE 2: Vermögenserhaltung und Langlebigkeit

Profile: [GOLD AI PRO] und [GOLD AI ADRENALINE PRIME]

Für wen ist dies geeignet? Professionelle Anleger, größere Kapitalkonten oder Händler, die nach einem Einkommensstrom suchen, den man nur einmal anlegen muss. Es ist Ihnen wichtiger, Ihr Konto über Jahre hinweg sicher zu halten, als es in einer Woche zu verdoppeln.

Die Mathematik: Bei diesen Profilen werden institutionelle Risikoeinstellungen verwendet (0,67 % oder 0,33 %).

Die Realität: Dies ist ein Panzer. Er bewegt sich langsamer, aber er ist so gebaut, dass er fast alles überleben kann. Mit einem Überlebenspuffer von 150 bis 300 aufeinanderfolgenden Verlusttagen ist er für diejenigen gedacht, die den Handel als ernsthaftes Geschäft betrachten.

📉 Die "Überlebensmathematik" (Worst-Case-Szenario)

Diese Tabelle zeigt die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Profile. Beachten Sie, dass "Survival Math" berechnet, wie lange das Konto halten würde, wenn Sie jeden einzelnen Tag hintereinander verlieren würden (eine statistische Unwahrscheinlichkeit, aber notwendig für die Risikoplanung).

MICRO ($150 Einzahlung): Hohes Risiko. Überlebt 30 Tage mit direkten Verlusten. BUILDER ($300 Einzahlung): Mittleres bis hohes Risiko. Überlebt 60 Tage mit Verlusten in Folge. PRO ($750 Einzahlung): Geringes Risiko. Überlebt 150 Tage mit Verlusten in Folge. PRIME ($1.500 Einzahlung): Institutionelles Risiko. Überlebt 300 Tage mit Verlusten in Folge.

🏆 Hinweise zur Kernintegrität

Unabhängig davon, welches Profil Sie wählen, bleiben die Regeln der Engine strikt: ✅ NO Grid / NO Martingale: Wir verdoppeln niemals einen Verlust. ✅ 1:10 Belohnungsverhältnis: Wir brauchen nur einen Gewinn, um 9 Verluste zu decken. ✅ Hard-Coded für XAUUSD: Volatilitätsbasierte Technik.

Fazit: Wenn Sie Adrenalin und Geschwindigkeit wollen, wählen Sie Micro. Wenn Sie ein Legacy-Konto wollen, das über Jahre hinweg langsam wächst, wählen Sie Prime. Der Motor ist derselbe, die Wahl der Geschwindigkeit liegt bei Ihnen.