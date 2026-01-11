HINWEIS: ALLE PROFILE SIND GETESTET UND ARBEITEN DURCHWEG PROFITABEL AUF EXNESS BROKER SPEZIELL STANDARD UND RAW SPREAD KONTOTYPEN

Gold Ai Builder: Die XAUUSD-Spezialisierung

Erfolg an den Finanzmärkten ist keine Frage des Glücks, sondern ein Produkt rigoroser Technik.

Gold Ai Builder ist ein hochpräzises Handelssystem, das von einem professionellen Software-Ingenieur entwickelt wurde, der sich ausschließlich auf die Entwicklung von algorithmischen Systemen für XAUUSD (Gold) spezialisiert hat.

Im Gegensatz zu Multi-Währungs-Robotern, die eine verallgemeinerte Logik verwenden, ist dieser EA hart kodiert, um die spezifische Volatilität, Liquidität und Gold-Standard-Muster zu nutzen, die einzigartig für Gold sind. Dieses System wurde für den professionellen Händler entwickelt, der die Märkte wie ein Geschäft behandelt - für diejenigen, die den langfristigen Schutz ihres Kontos über unhaltbare, hochriskante Gewinne stellen.

"Arbeite an deiner Abwärtsseite, und die Aufwärtsseite wird sich von selbst erledigen."

🏆 Der mathematische Vorteil: 1:10 Belohnungsverhältnis

Der "Heilige Gral" des institutionellen Handels ist nicht eine perfekte Gewinnrate, sondern ein überragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR).

Strenges 1:10 RR: Für jeden $1 , den das System riskiert, strebt es $10 Gewinn an.

Überlebensmathematik: Aufgrund dieses vorteilhaften mathematischen Profils reicht ein einziger erfolgreicher Handel innerhalb eines zweiwöchigen Zeitfensters aus, um das Konto wieder in die Gewinnzone zu bringen, selbst wenn der EA an 9 aufeinanderfolgenden Tagen sein tägliches Maximalrisiko-Limit erreicht.

Hinweis: Diese Simulation demonstriert die "Worst-Case-Szenario"-Überlebensmathematik und zeigt, dass das System so aufgebaut ist, dass es auch unter den schwierigsten Marktbedingungen erfolgreich ist.

🛡️ Integrität des Kernsystems

❌ KEIN Raster: Das System bildet keinen Durchschnitt und stapelt keine Verlustpositionen.

❌ KEIN Martingal: Die Positionsgrößen werden nach einem Verlust niemals verdoppelt; sie werden strikt durch aktienbasierte dynamische Größenbestimmung bestimmt.

✅ Tägliches Maximal-Risiko-Limit: Es gibt eine harte Obergrenze für tägliche Verluste, um sicherzustellen, dass kein einziger Tag die langfristige Rentabilität des Kontos gefährden kann.

✅ Spezialisiert: Ausschließlich für den XAUUSD entwickelt.

📊 Einzahlungs- und Risikospezifikationen

Um die entwickelte Leistung zu erreichen und die Langlebigkeit des Kontos zu gewährleisten, sind die folgenden Anforderungen nicht verhandelbar. Gold Ai Builder verwendet Dynamic Lot Sizing auf der Grundlage des Kontoguthabens für eine sichere, systematische Aufzinsung.

[GOLD AI BUILDER Konfiguration]

Erforderliche Einzahlung: $300

Maximales tägliches Risikolimit: 1,67%

Überlebensmathematik (schlimmster Fall): Kann 60 aufeinanderfolgende Verlusttage (ca. 12 Wochen / 3 Monate) aushalten, bevor das Kapital erschöpft ist.

Hinweis: Alle Überlebensberechnungen basieren auf der 5-Tage-Handelswoche des Goldmarktes.

⚙️ Operative Anforderungen

Zeitrahmen: Kann mit jedem beliebigen Zeitrahmen verbunden werden (die interne KI-Logik verwaltet die Ein- und Ausstiegsausführung unabhängig).

VPS (nicht verhandelbar): Um eine maximale Ausführungsgeschwindigkeit zu gewährleisten und vor Datenlücken, Stromausfällen und Latenzproblemen zu schützen, ist ein hochwertiger VPS für dieses System obligatorisch.

Konto-Typ: ECN- oder Low-Spread-Konten werden für eine optimale Gold-Ausführung dringend empfohlen.

Gold Ai Builder ist das Ergebnis einer gezielten Softwareentwicklung. Es ist ein Werkzeug für die Disziplinierten, die Geduldigen und diejenigen, die einen mathematischen Vorsprung auf dem Goldmarkt verlangen.