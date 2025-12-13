VSA-Impuls-System



Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine.

Beschreibung:



Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik).

Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money.

Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel:

Ist diese Bewegung echt? ( Power Impulse) Ist dies eine Falle? ( Fakeout/Wende) Sind wir im Gleitflug ( Ease of Movement)?

Hauptmerkmale:



Zero Lag: Analysiert die Physik des aktuellen Balkens (Range, Volumen, Close Location).

Fakeout-Erkennung: Identifiziert "schieferblaue" Balken, bei denen sich der Preis bewegt, aber das Volumen fehlt (Fallen).

Churn-Warnung: Identifiziert "Gold"-Balken, bei denen das Volumen hoch ist, der Preis aber festsitzt (Reversal/Absorption).

Flow Logic: Unterscheidet zwischen aggressiven "Power Moves" und "Trend Gliding" mit geringem Volumen.

Volle Anpassungsfähigkeit : Alle Farben und Schwellenwerte sind einstellbar.

Alarme: Push-Benachrichtigungen und Pop-ups für Power-, Rejection- und Churn-Signale.

Wie es funktioniert (Die Logik):



Der Indikator verwendet Volumen, Range und Preislage, um jeden Balken in einen von 10 Zuständen zu kategorisieren:

Machtimpuls (Limone/Rot): Hohes Volumen + große Spanne. Institutionelle Aggression. Aktion: EINGEBEN. Fluss/Trend (Seegrün/Indischrot): Geringes Volumen + Ausbruch. Preis gleitet ohne Widerstand. Aktion: HALTEN. Churn (Gold): Hohes Volumen + Unentschlossenheit. Es tobt ein Kampf. Aktion: AUSSTEIGEN. Ablehnung (Aqua/Pink): Hohes Volumen + Pinbar. Sofortige Umkehrung. Aktion: UMKEHREN. Fakeout (SlateBlue): Geringes Volumen + Range (Inside Noise). Eine Falle für Kleinanleger. Aktion: IGNORE.

Verwendung (Interpretationshilfe)

1. Das Einstiegssignal (Power & Rejection)

Achten Sie auf leuchtend kalkfarbene oder leuchtend rote Balken , die aus einer Konsolidierung ausbrechen. Dies bestätigt, dass Smart Money die Bewegung antreibt. Alternativ können Sie auch nach Aqua- (Hammer) oder rosa (Sternschnuppe) Balken an wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus Ausschau halten.

2. Das "Hold"-Signal (Flow)

Wenn Sie sich in einem Handel befinden und blassgrüne/blassrote Balken sehen , sollten Sie NICHT SCHLIESSEN. Dies deutet auf eine "leichte Bewegung" hin. Der Preis driftet in Ihre Richtung, weil es keinen entgegengesetzten Druck gibt. Bleiben Sie ruhig.

3. Das "Gefahr"-Signal (Churn)

Wenn Sie einen goldenen Balken sehen, sollten Sie aufpassen. Er bedeutet "Hoher Aufwand, kein Ergebnis". Jemand absorbiert Aufträge. Wenn Sie im Gewinn sind, ziehen Sie Ihren Stopp nach oder nehmen Sie Teilaufträge.

4. Das "Trap"-Signal (Fakeout)

Wenn Sie schieferblaue Balken sehen , lassen Sie sich nicht durch die Spanne täuschen. Das Volumen ist nicht vorhanden, um die Bewegung zu unterstützen. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Stop-Hunt oder ein Vakuum, das gefüllt wird.