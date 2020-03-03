Gold Ai Micro

🔔 ACTUALIZACIÓN: Comprender los 4 perfiles de riesgo de la IA ADRENALINA DE ORO DE MUTO

TITULAR: Un motor. Cuatro dimensiones de riesgo. Elige tu velocidad.

Hemos actualizado la descripción para aclarar la arquitectura única de MUTO'S GOLD AI ADRENALINE.

Muchos operadores preguntan: "¿Cuál es la diferencia entre las versiones Micro, Builder, Pro y Prime?".

La Respuesta: La Estrategia es idéntica. Lo que cambia es el Apetito de Riesgo.

Tanto si elige el perfil Micro como el Prime, obtendrá exactamente la misma ingeniería de software de alta precisión. Comparten el mismo motor específico XAUUSD, los mismos puntos de entrada, la misma lógica de salida, y la misma enorme relación 1:10 entre riesgo y recompensa.

La diferencia radica enteramente en la Geometría del Riesgo - cómo el EA gestiona su capital basado en sus objetivos de Crecimiento vs. Longevidad.

⚙️ Cómo funcionan los perfiles de riesgo (La inmersión profunda)

Hemos diseñado este sistema para que el "Precio del Riesgo" esté estandarizado, pero el impacto en su cuenta varía.

Si se fija en los depósitos mínimos, observará una constante matemática:

Micro ($150) @ 3.33% Riesgo Diario ≈ $5 Riesgo por día.

Builder ($300) @ 1.67% Riesgo Diario ≈ $5 Riesgo por día.

Pro ($750) @ 0.67% Riesgo Diario ≈ $5 Riesgo por día.

Prime ($1,500) @ 0.33% Riesgo Diario ≈ $5 Riesgo por día.

¿Qué significa esto para usted? Significa que, con el requisito mínimo, cada perfil arriesga exactamente la misma cantidad de dinero en efectivo al día para obtener beneficios. Sin embargo, el colchón que tiene contra la reducción cambia drásticamente.

Esta lógica de riesgo se adapta matemáticamente a CUALQUIER tamaño de depósito. Si deposita 1.500 $ pero elige el perfil "Micro", el EA aplicará la agresiva matemática Micro (3,33%) a sus 1.500 $.

¿Cuál es su perfil?

Hemos clasificado los 4 perfiles en dos estilos de trading específicos. Debes elegir el que se alinee con tu psicología.

🚀 ESTILO 1: Crecimiento rápido y capitalización agresiva

Perfiles: [GOLD AI MICRO] y [GOLD AI BUILDER]

¿A quién va dirigido? Traders con un capital más pequeño que quieren construir una cuenta rápidamente. Están dispuestos a aceptar un mayor porcentaje de drawdown a cambio de un rápido crecimiento del capital.

Las Matemáticas: Estos perfiles tienen un "Límite de riesgo diario" más alto (3,33% o 1,67%).

La realidad: Se trata de carreras de alto rendimiento. El motor se calienta para que el saldo crezca rápidamente. Aunque disciplinado (nunca más del límite diario), el colchón para pérdidas consecutivas es menor (de 30 a 60 días).

🛡️ ESTILO 2: Preservación de la riqueza y longevidad

Perfiles: [GOLD AI PRO] y [GOLD AI ADRENALINE PRIME]

¿A quién va dirigido? Inversores profesionales, cuentas de mayor capital o comerciantes que buscan un flujo de ingresos "listo y olvidado". Usted prioriza mantener la cuenta segura durante años antes que duplicarla en una semana.

Las matemáticas: Estos perfiles utilizan ajustes de riesgo de grado institucional (0,67% o 0,33%).

La realidad: Esto es un tanque. Se mueve más despacio, pero está construido para sobrevivir a casi todo. Con un colchón de supervivencia de 150 a 300 días consecutivos de pérdidas, esto es para aquellos que tratan el trading como un negocio serio.

📉 El desglose de las "matemáticas de supervivencia" (peor escenario posible)

Esta tabla demuestra la resistencia de cada perfil. Tenga en cuenta que "Survival Math" calcula cuánto duraría la cuenta si perdiera todos los días consecutivamente (una improbabilidad estadística, pero necesaria para la planificación del riesgo).

MICRO (depósito de 150 $): Riesgo Alto. Sobrevive 30 Días de pérdidas consecutivas. BUILDER (Depósito de 300 $): Riesgo medio-alto. Sobrevive a 60 días de pérdidas consecutivas. PRO (Depósito de 750 $): Riesgo bajo. Sobrevive 150 Días de pérdidas consecutivas. PRIME (Depósito de 1.500 $): Riesgo Institucional. Sobrevive 300 Días de pérdidas consecutivas.

🏆 Recordatorios sobre la integridad del núcleo

Independientemente del perfil que elijas, las reglas del motor siguen siendo estrictas: ✅ NO Grid / NO Martingale: Nunca doblamos una pérdida. ✅ Ratio de recompensa 1:10: Sólo necesitamos una victoria para cubrir 9 pérdidas. ✅ Hard-Coded para XAUUSD: Ingeniería basada en la volatilidad.

Conclusión: Si quieres adrenalina y velocidad, elige Micro. Si quiere una cuenta heredada que compone lentamente durante años, elija Prime. El motor es el mismo; la elección de la velocidad es suya.