Peak Master Navigator es un indicador técnico sin repintado diseñado para identificar y visualizar con precisión niveles de resistencia estructuralmente confirmados en tiempo real.

Detecta los máximos oscilantes válidos basándose en las reglas de confirmación de la estructura del mercado, garantizando que sólo se muestren en el gráfico los puntos de resistencia significativos y fiables.

Al filtrar los máximos débiles o prematuros, Peak Master Navigator ayuda a los operadores a centrarse en las verdaderas zonas de reacción de los precios, mejorando la toma de decisiones, la sincronización de las operaciones y la claridad general del mercado.

Una vez trazados, los puntos de resistencia permanecen fijos, proporcionando niveles de referencia coherentes y fiables en todos los plazos.

Esta herramienta es ideal para los operadores que confían en la acción del precio, la estructura y las estrategias basadas en la resistencia, ya que ofrece una visión limpia y sin distracciones de los lugares en los que el precio ha mostrado previamente presión vendedora.

Ventajas clave

Lógica de no repintado

Todos los niveles de resistencia se confirman antes del trazado y nunca cambian después de su formación.

Detección basada en la estructura

Los máximos oscilantes se validan mediante la confirmación de barras vecinas, lo que elimina los picos falsos o débiles.

Marcadores visuales claros

Los puntos de resistencia se muestran mediante flechas personalizables para un reconocimiento instantáneo.

Ligero y eficiente

Optimizado para un rendimiento fluido con una carga mínima del gráfico.

Compatible con múltiples marcos temporales

Funciona a la perfección con todos los símbolos y marcos temporales.

Cómo funciona

Peak Master Navigator confirma una resistencia sólo después de que un número de barras definido por el usuario valide el máximo de oscilación.

Esto asegura que cada nivel trazado representa un verdadero pico estructural, no ruido temporal del mercado.

Parámetros de entrada

El indicador es intencionadamente simple y centrado, con sólo cuatro entradas esenciales:

Barras de confirmación para resistencia

Define el número de barras necesarias a ambos lados de un máximo para confirmarlo como un nivel de resistencia válido.

Los valores más altos resultan en menos puntos de resistencia pero más fuertes. Código de flecha

Especifica el símbolo de flecha Wingdings utilizado para marcar los niveles de resistencia en el gráfico. Color de Flecha

Establece el color de las flechas de resistencia para una clara distinción visual. Tamaño de Flecha

Controla el tamaño de los marcadores de flecha para una mejor visibilidad en diferentes escalas del gráfico.

Para quién es este indicador

Operadores de acción del precio

Operadores basados en estructuras

Operadores de soporte y resistencia

Scalpers, day traders y swing traders

Operadores que buscan niveles de resistencia no repintados y basados en reglas

PEAK MASTER NAVIGATOR ofrece claridad, precisión y confianza al revelar dónde el mercado ha demostrado resistencia, no dónde podría aparecer.

Una herramienta potente pero sencilla para los operadores que valoran más la estructura que la especulación.