BOS CHoCH Pro Trader

SMC Struktur Pro: Automatisierter BOS & CHoCH Handel

SMC Structure Pro ist ein leistungsstarker Expert Advisor für Händler, die Smart Money Concepts (SMC) einsetzen. Er automatisiert die Erkennung der Marktstruktur und identifiziert hochwahrscheinliche Trendfortsetzungen und -umkehrungen durch Echtzeit-Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) Logik.

Im Gegensatz zu nachlaufenden Indikatoren nutzt dieser EA die Schwungpunkte der Kursbewegung, um die wahre Absicht des Marktes abzubilden, und hilft Ihnen, auf der richtigen Seite des institutionellen Flusses zu bleiben.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiertes Struktur-Mapping: Identifiziert und kennzeichnet automatisch Bullish/Bearish BOS und CHoCH in Ihrem Chart.

Präzise Einstiege: Geht sofort bei einem Strukturbruch in den Handel ein und stellt so sicher, dass Sie den ersten "Impuls" nicht verpassen.

Intelligentes Risikomanagement: Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder einem prozentualen Risiko pro Handel. Der EA berechnet die Losgrößen automatisch auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens und des Abstands zum strukturellen Schwungpunkt.

Broker-Agnostischer Schutz: Eingebaute Validierungsprüfungen für Stop Levels und Freeze Levels stellen sicher, dass die Trades bei jedem Broker reibungslos ausgeführt werden.

Erweiterter Trailing-Stop: Schützen Sie Ihr Kapital mit einem dynamischen Trailing-Stop, der Gewinne sichert, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Kompatibel mit Netting und Hedging: Vollständig optimiert für alle MetaTrader 5-Kontotypen.

Wie es funktioniert

Der EA überwacht den Markt auf "Swing Highs" und "Swing Lows" basierend auf einer anpassbaren Rückblickperiode.

BOS (Break of Structure): Tritt auf, wenn sich der Trend fortsetzt. Wenn der Trend zinsbullisch ist und der Preis ein vorheriges Hoch durchbricht, sucht der EA nach einem Fortsetzungskauf. CHoCH (Change of Character): Tritt auf, wenn sich der Trend umkehrt. Wenn der Trend bärisch war und der Preis ein vorheriges Hoch durchbricht, erkennt der EA einen Stimmungsumschwung und bereitet sich auf einen bullischen Einstieg vor.

Einstellungen & Eingaben

Swing-Länge: Stellen Sie die Empfindlichkeit der Strukturerkennung ein (Standard: 5).

TP-Verhältnis: Stellen Sie Ihr gewünschtes Reward-to-Risk-Verhältnis ein (Standard: 2,0).

Risiko-Modus: Schalten Sie zwischen Fixed Lot und % Risiko um.

Trailing Start/Step: Passen Sie vollständig an, wie der EA Ihre laufenden Gewinne in Punkten schützt.

Benutzerdefinierte Farben: Passen Sie die visuellen Bezeichnungen für BMS und CHoCH an Ihre Chartvorlage an.

Empfehlungen