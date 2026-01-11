BOS CHoCH Pro Trader

SMC Estructura Pro: Operativa automatizada BOS & CHoCH

SMC Structure Pro es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC). Automatiza la detección de la Estructura del Mercado, identificando continuaciones e inversiones de tendencia de alta probabilidad a través de la lógica de Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH) en tiempo real.

A diferencia de los indicadores rezagados, este EA utiliza los puntos de oscilación de la acción del precio para trazar la verdadera intención del mercado, ayudándole a mantenerse en el lado correcto del flujo institucional.

Características principales

  • Mapeo de estructura totalmente automatizado: Identifica y etiqueta automáticamente BOS y CHoCH alcistas/bajistas en su gráfico.

  • Entradas de precisión: Entra en las operaciones inmediatamente después de una ruptura estructural, asegurando que no se pierda el movimiento inicial de "impulso".

  • Gestión inteligente del riesgo: Elija entre un tamaño de lote fijo o un % de riesgo por operación. El AE calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del capital de su cuenta y de la distancia hasta el punto de oscilación estructural.

  • Protección de Broker-Agnostic: Comprobaciones de validación incorporadas para los niveles Stop y Freeze para garantizar que las operaciones se ejecutan sin problemas en cualquier broker.

  • Trailing Stop avanzado: Proteja su capital con un trailing stop dinámico que bloquea los beneficios cuando el precio se mueve a su favor.

  • Compatible con Netting y Hedging: Totalmente optimizado para todos los tipos de cuenta MetaTrader 5.

Cómo funciona

El EA monitoriza el mercado en busca de "Swing Highs" y "Swing Lows" basándose en un periodo de retrospectiva personalizable.

  1. BOS (Ruptura de Estructura): Ocurre cuando la tendencia continúa. Si la tendencia es alcista y el precio rompe un máximo anterior, el EA busca una compra de continuación.

  2. CHoCH (Cambio de Carácter): Se produce cuando la tendencia se invierte. Si la tendencia era bajista y el precio rompe un máximo anterior, el EA identifica un cambio en el sentimiento y se prepara para una entrada alcista.

Ajustes & Entradas

  • Longitud del Swing: Ajuste la sensibilidad de la detección estructural (Predeterminado: 5).

  • Ratio TP: Establezca la relación recompensa-riesgo deseada (Predeterminado: 2,0).

  • Modo de riesgo: Alterna entre Lote Fijo y % de Riesgo.

  • Trailing Start/Step: Personalice completamente cómo el EA protege sus ganancias en ejecución en puntos.

  • Colores personalizados: Personalice las etiquetas visuales para BMS y CHoCH para que coincidan con su plantilla de gráfico.

Recomendaciones

  • Marco temporal: Optimizado para M15, H1 y H4 para una mejor claridad estructural.

  • Símbolos: Funciona con los principales pares de divisas, el oro (XAUUSD) y los principales índices (US30, NAS100).

  • Cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN de spread bajo para obtener los mejores resultados.


