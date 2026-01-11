BOS CHoCH Pro Trader
- Asesores Expertos
- Daniel Mukururo Muthee
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SMC Estructura Pro: Operativa automatizada BOS & CHoCH
SMC Structure Pro es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC). Automatiza la detección de la Estructura del Mercado, identificando continuaciones e inversiones de tendencia de alta probabilidad a través de la lógica de Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH) en tiempo real.
A diferencia de los indicadores rezagados, este EA utiliza los puntos de oscilación de la acción del precio para trazar la verdadera intención del mercado, ayudándole a mantenerse en el lado correcto del flujo institucional.
Características principales
-
Mapeo de estructura totalmente automatizado: Identifica y etiqueta automáticamente BOS y CHoCH alcistas/bajistas en su gráfico.
-
Entradas de precisión: Entra en las operaciones inmediatamente después de una ruptura estructural, asegurando que no se pierda el movimiento inicial de "impulso".
-
Gestión inteligente del riesgo: Elija entre un tamaño de lote fijo o un % de riesgo por operación. El AE calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del capital de su cuenta y de la distancia hasta el punto de oscilación estructural.
-
Protección de Broker-Agnostic: Comprobaciones de validación incorporadas para los niveles Stop y Freeze para garantizar que las operaciones se ejecutan sin problemas en cualquier broker.
-
Trailing Stop avanzado: Proteja su capital con un trailing stop dinámico que bloquea los beneficios cuando el precio se mueve a su favor.
-
Compatible con Netting y Hedging: Totalmente optimizado para todos los tipos de cuenta MetaTrader 5.
Cómo funciona
El EA monitoriza el mercado en busca de "Swing Highs" y "Swing Lows" basándose en un periodo de retrospectiva personalizable.
-
BOS (Ruptura de Estructura): Ocurre cuando la tendencia continúa. Si la tendencia es alcista y el precio rompe un máximo anterior, el EA busca una compra de continuación.
-
CHoCH (Cambio de Carácter): Se produce cuando la tendencia se invierte. Si la tendencia era bajista y el precio rompe un máximo anterior, el EA identifica un cambio en el sentimiento y se prepara para una entrada alcista.
Ajustes & Entradas
-
Longitud del Swing: Ajuste la sensibilidad de la detección estructural (Predeterminado: 5).
-
Ratio TP: Establezca la relación recompensa-riesgo deseada (Predeterminado: 2,0).
-
Modo de riesgo: Alterna entre Lote Fijo y % de Riesgo.
-
Trailing Start/Step: Personalice completamente cómo el EA protege sus ganancias en ejecución en puntos.
-
Colores personalizados: Personalice las etiquetas visuales para BMS y CHoCH para que coincidan con su plantilla de gráfico.
Recomendaciones
-
Marco temporal: Optimizado para M15, H1 y H4 para una mejor claridad estructural.
-
Símbolos: Funciona con los principales pares de divisas, el oro (XAUUSD) y los principales índices (US30, NAS100).
-
Cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN de spread bajo para obtener los mejores resultados.