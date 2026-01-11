NOTA: TODOS LOS PERFILES HAN SIDO PROBADOS Y SON CONSISTENTEMENTE RENTABLES EN EL BROKER EXNESS, ESPECÍFICAMENTE EN LOS TIPOS DE CUENTA STANDARD Y RAW SPREAD.

Gold Ai Builder: La especialización XAUUSD

El éxito en los mercados financieros no es cuestión de suerte; es producto de una rigurosa ingeniería.

Gold Ai Bu ilder es un sistema de trading de alta precisión desarrollado por un Ingeniero de Software profesional especializado exclusivamente en el desarrollo de sistemas algorítmicos XAUUSD (Oro).

A diferencia de los robots multidivisa que utilizan una lógica generalizada, este EA está codificado para explotar la volatilidad específica, la liquidez y los patrones estándar del oro exclusivos del oro. Este sistema está construido para el trader profesional que trata los mercados como un negocio-diseñado para aquellos que priorizan la protección de la cuenta a largo plazo sobre las ganancias insostenibles y de alto riesgo.

"Trabaja en tu lado negativo, y el lado positivo trabajará en sí mismo".

🏆 La ventaja matemática: Ratio de recompensa 1:10

El "Santo Grial" del trading institucional no es una tasa de ganancias perfecta: es una relación Riesgo-Recompensa (RR) superior.

RR estricta de 1:10: Por cada dólar que arriesga el sistema, obtiene 10 dólares de beneficio.

Matemáticas de supervivencia: Debido a este perfil matemático favorable, incluso si el EA alcanza su límite de riesgo máximo diario durante 9 días consecutivos, una sola operación exitosa dentro de una ventana de dos semanas es suficiente para devolver la cuenta a la rentabilidad neta.

Nota: Esta simulación demuestra la matemática de supervivencia en el "peor escenario", mostrando que el sistema está construido para prosperar incluso durante las condiciones de mercado más desafiantes.

🛡️ Integridad del sistema central

❌ NO Grid: El sistema no "promedia hacia abajo" ni apila posiciones perdedoras.

❌ NO Martingala: Los tamaños de posición nunca se duplican después de una pérdida; se determinan estrictamente por el dimensionamiento dinámico basado en la equidad.

✅ Límite de riesgo máximo diario: Se impone un límite a las pérdidas diarias para garantizar que ningún día pueda comprometer la viabilidad a largo plazo de la cuenta.

Especializado: Diseñado exclusivamente para XAUUSD.

Especificaciones de depósito y riesgo

Para lograr el rendimiento de ingeniería y asegurar la longevidad de la cuenta, los requisitos a continuación son estrictamente no negociables. Gold Ai Bu ilder utiliza un tamaño de lote dinámico basado en el capital de la cuenta para una capitalización segura y sistemática.

[Configuración de GOLD AI BUILDER]

Depósito Requerido: $300

Límite Máximo de Riesgo Diario: 1.67%.

Matemáticas de Supervivencia (Peor Caso): Puede soportar 60 días consecutivos de pérdidas (aprox. 12 semanas / 3 meses) antes de agotar el capital.

Nota: Todos los cálculos de supervivencia se basan en la semana de 5 días de negociación del mercado del oro.

⚙️ Requisitos operativos

Marco temporal: Puede adjuntarse a cualquier marco temporal (La lógica interna de la IA gestiona la ejecución de entrada y salida de forma independiente).

VPS (No negociable): Para garantizar la máxima velocidad de ejecución y proteger contra lagunas de datos, cortes de energía y problemas de latencia, un VPS de alta calidad es obligatorio para este sistema.

Tipo de cuenta: Las cuentas ECN o Low-Spread son muy recomendables para una ejecución óptima de Gold.

Gold Ai Builder es el resultado de una ingeniería de software enfocada. Es una herramienta para los disciplinados, los pacientes, y los que exigen una ventaja matemática en el mercado de Oro.