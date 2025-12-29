Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis



True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie vielgehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat.

Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung, VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf zwischen Bullen, Bären und dem "Churn" (Unentschlossenheit) aufzudecken.

Der Kernmotor:

Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich auf einfache Close vs. Open-Mathematik stützen, verwendet True Volume eine Consensus Engine, die auswertet:

Verdrängung: Wer hat den Preis tatsächlich bewegt? Druck: Wer hat die Höchst- und Tiefststände verteidigt? Effizienz: Bestätigt das Volumen die Bewegung, oder handelt es sich um einen "Squat" (Fakeout)? Anomalien: Erkennung von versteckten "Iceberg"-Aufträgen und Absorption.

Hauptmerkmale:

3-Wege-Volumenaufteilung : Sehen Sie bullisches (grün), bärisches (rot) und neutrales (blau) Volumen separat.

Scharfschützen-Signale: 10 verschiedene Pfeiltypen zur Erkennung von Ausbrüchen, Umkehrungen und Erschöpfung.

Churn Detection: Identifiziert "Trap"-Kerzen, bei denen das Volumen hoch ist, der Preis aber festsitzt (geht oft einem massiven Ausbruch voraus).





So interpretieren Sie die Signale

1. Das Histogramm (Der Kontext)

Grüne/rote Balken: Starkes richtungsweisendes Volumen. Der Trend ist gesund.

Blaue/Indigo-Balken (neutral) : ACHTUNG : Dies ist "Churn". Das große Geld kämpft, aber der Preis bewegt sich nicht. Handelstipp: Handeln Sie nicht innerhalb eines blauen Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch.



2. Die Pfeile (Die Auslöser)

🟡 Ausbruch (Gelb): Bedeutung: Das Volumen ist durch den jüngsten Durchschnitt explodiert, und der Preis hat die Struktur durchbrochen. Aktion: Dies ist Ihr "Go"-Signal für Momentum-Trades.

🟢/🔴 Eklipse (große Pfeile): Bedeutung: Absorption/Reversal. Das aktuelle Volumen hat das gegnerische Volumen des vorherigen Balkens vollständig überwältigt (z. B. Käufer haben alle Verkäufer aufgefressen). Aktion: Hochwahrscheinliches Umkehrsignal, insbesondere bei Unterstützung/Widerstand.

🟢/🔴 Druck (kleine Pfeile): Bedeutung: Anhaltende Anstrengung. Das Volumen nimmt in Richtung des Trends zu. Aktion: Hervorragend geeignet, um Positionen aufzustocken oder eine Trendfortsetzung zu bestätigen.

🟢/🔴 Schwäche (hohle/kleine Pfeile):

Bedeutung: Erschöpfung. Der Preis bewegt sich, aber das Volumen nimmt ab. Der Treibstoff geht zur Neige.



Maßnahme: Ziehen Sie Ihren Stop-Loss nach oder suchen Sie nach einem Einstieg in den Gegentrend.

⚪S chwäche (Hohle/kleine Pfeile):

Bedeutung: Konflikt: Die Käufer kaufen verstärkt und die Verkäufer verkaufen gleichzeitig verstärkt.



Aktion: Achten Sie auf Absorption, mögliche Umkehr oder Fortsetzung.