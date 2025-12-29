True Volume

Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis

True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie vielgehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat.

Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung, VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf zwischen Bullen, Bären und dem "Churn" (Unentschlossenheit) aufzudecken.

Der Kernmotor:
Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich auf einfache Close vs. Open-Mathematik stützen, verwendet True Volume eine Consensus Engine, die auswertet:

  1. Verdrängung: Wer hat den Preis tatsächlich bewegt?

  2. Druck: Wer hat die Höchst- und Tiefststände verteidigt?

  3. Effizienz: Bestätigt das Volumen die Bewegung, oder handelt es sich um einen "Squat" (Fakeout)?

  4. Anomalien: Erkennung von versteckten "Iceberg"-Aufträgen und Absorption.

Hauptmerkmale:

  • 3-Wege-Volumenaufteilung: Sehen Sie bullisches (grün), bärisches (rot) und neutrales (blau) Volumen separat.

  • Scharfschützen-Signale: 10 verschiedene Pfeiltypen zur Erkennung von Ausbrüchen, Umkehrungen und Erschöpfung.

  • Churn Detection: Identifiziert "Trap"-Kerzen, bei denen das Volumen hoch ist, der Preis aber festsitzt (geht oft einem massiven Ausbruch voraus).


So interpretieren Sie die Signale

1. Das Histogramm (Der Kontext)

  • Grüne/rote Balken: Starkes richtungsweisendes Volumen. Der Trend ist gesund.

  • Blaue/Indigo-Balken (neutral) : ACHTUNG: Dies ist "Churn". Das große Geld kämpft, aber der Preis bewegt sich nicht.

    • Handelstipp: Handeln Sie nicht innerhalb eines blauen Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch.

2. Die Pfeile (Die Auslöser)

  • 🟡 Ausbruch (Gelb):

    • Bedeutung: Das Volumen ist durch den jüngsten Durchschnitt explodiert, und der Preis hat die Struktur durchbrochen.

    • Aktion: Dies ist Ihr "Go"-Signal für Momentum-Trades.

  • 🟢/🔴 Eklipse (große Pfeile):

    • Bedeutung: Absorption/Reversal. Das aktuelle Volumen hat das gegnerische Volumen des vorherigen Balkens vollständig überwältigt (z. B. Käufer haben alle Verkäufer aufgefressen).

    • Aktion: Hochwahrscheinliches Umkehrsignal, insbesondere bei Unterstützung/Widerstand.

  • 🟢/🔴 Druck (kleine Pfeile):

    • Bedeutung: Anhaltende Anstrengung. Das Volumen nimmt in Richtung des Trends zu.

    • Aktion: Hervorragend geeignet, um Positionen aufzustocken oder eine Trendfortsetzung zu bestätigen.

  • 🟢/🔴 Schwäche (hohle/kleine Pfeile):

    • Bedeutung: Erschöpfung.Der Preis bewegt sich, aber das Volumen nimmt ab. Der Treibstoff geht zur Neige.

    • Maßnahme: Ziehen Sie Ihren Stop-Loss nach oder suchen Sie nach einem Einstieg in den Gegentrend.

  • S chwäche (Hohle/kleine Pfeile):

    • Bedeutung:Konflikt: Die Käufer kaufen verstärkt und die Verkäufer verkaufen gleichzeitig verstärkt.

    • Aktion: Achten Sie auf Absorption, mögliche Umkehr oder Fortsetzung.


    Kerneinstellungen erklärt

    1. Echte Volumenmerkmale

    • Höchste/niedrigste Linien anzeigen: Schaltet die grauen Referenzlinien im Histogrammfenster um . Damit können Sie sofort erkennen, ob das aktuelle Volumen die jüngsten Rekorde bricht (Höchstwert) oder unter dem Durchschnitt liegt (Mittelwert).

    2. Perioden & Empfindlichkeit

    • Volumenbewertungszeitraum: Der "Herzschlag" des Indikators. Niedrigere Werte (z. B. 10) machen ihn schneller/empfindlicher; höhere Werte (z. B. 50) machen ihn ruhiger.

    • HiLo-Periode: Bestimmt den Rückblick für die grauen Referenzlinien Highest/Lowest.

    • Lautstärkeschwellen (extrem/stark/schwach): Diese steuern die Farbintensität der Histogrammbalken.

      • Extrem (2.0): Löst die hellsten Farben aus (z. B. Aqua/Magenta).

      • Stark (1.0): Löst die Standardfarben aus.

      • Schwach (0,0): Löst dunklere/trübe Farben aus.

    3. Visuals (Pfeile & Verschiebungen)

    • Pfeilverschiebungen: Ermöglicht es Ihnen, die Pfeile relativ zur Kerze nach oben oder unten zu verschieben. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass sich die Pfeile mit den Kerzendochten oder anderen Indikatoren überschneiden.

    • Histogrammbreite: Passt die Dicke der Volumenbalken an .

    4. Warnungen

    • Kerze auslösen:

      • Einstellung auf 1: Alarmiert , wenn die Kerze geschlossen wird ( bestätigtes Signal).

      • Auf 0 setzen: Alarmiert sofort, während sich die Kerze bildet (Aggressiv/Wiederholungen möglich).

    • Benachrichtigungsarten: Unterstützt Pop-ups, Ton, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen.

    Empfohlene Produkte
    Xau dripper
    Allan Maurice Mwesigwa
    Experten
    XAU Dripper - Expert Advisor für die kontinuierliche Goldgewinnung Tröpfchen für Tröpfchen. Trade für Trade. Beständiges Wachstum. XAU Dripper ist ein präziser Expert Advisor, der mit Geduld und Disziplin Gewinne aus dem Goldmarkt extrahiert. Wie Wasser, das sich durch Stein wühlt, erzwingt dieser EA keine Ergebnisse, sondern lässt sie auf natürliche Weise durch kalkulierte, hochwahrscheinliche Trades fließen. Die Dripper-Philosophie Ich überstürze nichts. Ich handele nicht übermäßig. Ich jage n
    Super Trend Master
    Ronald Moses Mawanda
    Indikatoren
    Wie der Name schon sagt, gibt es die Richtung der Preisbewegung in einem Markt an, der im Trend liegt und einem bestimmten Weg folgt. Es wird in Aktienkursdiagrammen dargestellt, damit Anleger einen deutlichen aktuellen Trend erkennen können, der rot angezeigt wird, wenn die Preise gesunken sind, und grün, wenn die Preise gestiegen sind. Eingabeparameter: CCI-Indikatorzeitraum ATR-Indikatorzeitraum CCI-Aktivierungsebene Horizontale Verschiebung der Anzeigebalken Ansonsten ; Sie können die St
    HTF Candles
    Felix Bitum
    Indikatoren
    HTF Candles ist ein Indikator, der die Umrisse der Kerzen des höheren Zeitrahmens auf die untere Kerze überträgt. Der Indikator gibt Ihnen die Möglichkeit zu wählen, ob Sie die aktuelle HTF-Kerze live sehen möchten oder nicht, ohne Verzögerung oder erneutes Zeichnen. Merkmale Es werden keine Objekte auf dem Chart gezeichnet: Der Indikator zeichnet keine Linien oder Rechtecke auf dem Chart, sondern nur die HTF-Kerzen. So bleibt Ihr Chart einfach und sauber. MTF-Auswahl: Der Indikator ermöglicht e
    Papa
    Busingye Tusasirwe
    5 (1)
    Experten
    Papa EA Version 6.0 basiert auf Big Boy Version 3.0. Es wurden brandneue Handelsideen und Funktionen hinzugefügt. Das macht Papa EA viel besser als Big Boy: Denken Sie darüber nach! Und an den Eingaben hat sich nicht viel geändert. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen sehr einfach zu bedienenden EA in Ihren Händen halten. Ändern Sie einfach BasicBalance auf 55 (oder mehr) und stellen Sie den EA auf ein 15-Minuten-EURUSD-Diagramm ein. >>> Live-PAPA-EA-Signal <<< Hier die Eingaben: 1) Exp
    VSA Pulse System
    Paul Edunyu Carissimo
    Indikatoren
    VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
    Quasimodo Genie
    Francis Soddo Wetaka
    Indikatoren
    Quasimodo Genie-Indikator für MetaTrader 5 Wir stellen Ihnen den Quasimodo Genie vor, einen Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der das Quasimodo oder "Over and Under"-Muster auf Ihren Charts automatisch erkennt. Dieses Tool liefert visuelle Signale, die auf der Struktur dieses beliebten Chartmusters basieren. Dieser Indikator unterstützt Sie bei der Mustererkennung und -analyse, indem er wichtige Swing-Punkte hervorhebt. Er bietet außerdem eine Reihe von anpassbaren Einstell
    FREE
    Advanced Order Flow Volume Profile Indicator
    Pusita Worapong
    Indikatoren
    Jedes VolumeProfile enthält: Die Preisspanne für einen bestimmten Zeitraum das Kauf-/Verkaufsvolumen für jedes Preisniveau Berechnetes POC, VAH, VAL, Delta und Ungleichgewicht Zusammenfassung der Indikatorlogik Aufteilung der Daten nach Zeitrahmen (z. B. ein H1-Profil pro Stunde). Aggregieren Sie die Volumina für jedes Preisniveau. Trennen Sie Kauf- und Verkaufsvolumen nach Tick oder Handelsrichtung. Berechnung von Delta (Kauf - Verkauf) und Ungleichgewicht (Dominanz ≥70%). Erkennen Sie PO
    Market Profile 3 ForexArby com
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    4 (15)
    Indikatoren
    Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
    FREE
    Candle time by felonmvp
    Shoxjaxon Muzaffarov
    Indikatoren
    Beschreibung: Candle Time ist ein einfaches und effektives Tool, das die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze anzeigt - direkt auf Ihrem Chart. Ganz gleich, ob Sie mit schnellen Bewegungen handeln oder auf Bestätigungen warten - wenn Sie genau wissen, wann die Kerze endet, bleiben Sie auf dem Laufenden. Hauptmerkmale: Echtzeit-Countdown für die aktuelle Kerze Die Farbe passt sich der Kerzenrichtung an (bullish, bearish oder neutral) Einstellbare Schriftart, Größe, F
    FREE
    Delta volume ft Ema
    Nhat Vy Vu
    5 (2)
    Indikatoren
    Der Volumen-Delta-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Volumenanalyse mit der Preisentwicklung kombiniert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser Indikator analysiert den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck durch die Analyse der Kerzenstruktur. Hauptmerkmale Volumen-Delta-Berechnung : Misst den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen anhand der Kerzenstrukturanalyse EMA-Glättung : Wendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zur Glät
    FREE
    Day scalp xau
    Allan Maurice Mwesigwa
    Experten
    Tages-Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 AKTUELLE MARKTBEDINGUNGEN Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Gold bewegt sich mit Absicht. Während andere jeder Kerze hinterherjagen und im Lärm untergehen, wartet der Day Scalp XAU auf die eine Gelegenheit, auf die es ankommt - und schlägt dann mit Präzision zu. Gebaut für Gold. Perfektioniert für Beständigkeit. Day Scalp XAU ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen über die einzigartigen täglichen Verhaltensmuster von Gold. Die firmeneigene Logik i
    ICT Fair Value Gap Indicator
    David Muriithi
    4.67 (9)
    Indikatoren
    Eine ICT-Fair-Value-Lücke ist ein Handelskonzept, das Marktungleichgewichte auf der Grundlage einer Drei-Kerzen-Sequenz identifiziert. Die mittlere Kerze hat einen großen Körper, während die benachbarten Kerzen obere und untere Dochte haben, die sich nicht mit der mittleren Kerze überschneiden. Diese Formation deutet auf ein Ungleichgewicht hin, bei dem die Kauf- und Verkaufskräfte nicht ausgeglichen sind. Einstellungen Mindestgröße des FVG (Pips) -> FVGs, die kleiner als die angegebenen Pips s
    FREE
    WAPV Weis Wave Chart Forex
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indikatoren
    Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
    Moving VVC mt5
    Andriy Sydoruk
    Indikatoren
    Der Visual Volatility Clustering-Indikator gruppiert den Markt auf der Grundlage der Volatilität. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und liefert genaue Daten, er verwendet keine Schlusskurse. Er verwendet die Eröffnungskurse oder die Höchst- und Tiefstwerte des letzten abgeschlossenen Balkens. Daher werden alle Informationen klar und eindeutig sein. Das Wesen des Indikators besteht darin, den Kursmarkt in bestimmte Bereiche zu unterteilen, die eine ähnliche Volatilität aufweisen. Dies kann
    Crash500 Spike Detector
    Michael Onekgiu
    Indikatoren
    Crash500 Spike-Detektor v1.0 Crash500 Spike-Detektor druckt Down nicht repaint Pfeil für den Fang von Crash-Spikes. Es ist geeignet für 1M Zeitrahmen für vor allem crash500 Wenn der rote Pfeil druckt, zeigt es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Crash-Spikes nach unten. Seine ziemlich geradlinig, da ich es entworfen, um starke Trends zu folgen. Verwenden Sie die Standardeinstellungen, aber Sie können die Farbe Ihres Chart-Hintergrunds ändern, wie es angemessen sein kann. Das System verwendet einen
    Aggression Volume Profile
    Edson Cavalca Junior
    4.55 (11)
    Indikatoren
    Dieser Indikator stellt das Volumenprofil nach Preis auf dem Chart dar. Es gibt 5 Möglichkeiten, ihn zu betrachten: Nach gehandeltem Gesamtvolumen (Premium Version); Volumen Ticks (Forex) Getrennt nach Käufern und Verkäufern (Premium Version); Nur Käufer (Premium Version); Nur Verkäufer (Premium Version); Geschäftsbilanz (Käufer - Verkäufer) (Premium Version); . Sie können auswählen, wie viele Tage die Profile berechnet werden sollen (Premium Version) . Am aktuellen Tag werden die Histogr
    FREE
    Volume Weighted ATR MT5 Indicator by PipTick
    Michal Jurnik
    4 (2)
    Indikatoren
    Der volumengewichtete ATR-Indikator ist ein hilfreiches Instrument zur Messung der Marktaktivität. Er basiert auf der Idee der volumengewichteten ATR. Die Kombination dieser beiden Elemente hilft dabei, potenzielle Wendepunkte oder Ausbruchschancen zu erkennen. Der Indikator zur Klassifizierung der Marktaktivität verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Multiplikatoren. Dementsprechend wird der VWATR-Balken dort, wo er sich befindet (relativ zum gleitenden Durchschnitt), als ultratief, ni
    FREE
    OrderBook Cumulative Indicator
    Stanislav Korotky
    5 (1)
    Indikatoren
    Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
    Anchored VWAP plus
    Jesper Christensen
    Indikatoren
    Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
    FREE
    Flow Architect
    Alex Amuyunzu Raymond
    Indikatoren
    Flow Architect Lite - Professionelles Marktstruktur-Toolkit Kostenlose Version Merkmale: Kernstruktur-Analyse: Tägliche VWAP Engine - Volumengewichteter Durchschnittspreis für die Verfolgung auf institutioneller Ebene Standard Deviation Bands (SD1) - Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen Erkennung von Strukturbrüchen - Visuelle Marker für Marktstrukturverschiebungen Fair Value Gap Identifikation - Hervorgehobene Ungleichgewichtszonen auf Ihren Charts ATR-Volatilitätskontext - Messung d
    FREE
    Easy VWAP
    Luca Spinello
    Indikatoren
    Der VWAP-Indikator, die Kurzform von Volume Weighted Average Price, ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, berücksichtigt aber das Tick-Volumen der Kerzen. Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt, indem er den Preis jeder Kerze mit dem Tick-Volumen der Kerze multipliziert. Diese Berechnung gewichtet den Preis mit größerer Bedeutung, wenn mehr Transaktionen getätigt wurden. Merkmale: Visuelles Styling anpassbar Periode anpassbar Einfacher Gebrauch
    FREE
    Haven Volume Profile
    Maksim Tarutin
    4.63 (8)
    Indikatoren
    Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
    FREE
    PK Crash 5OO Light
    Prudence Kiconco
    Experten
    PK Crash 500 Light ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 500 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 30 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 500 Light zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 500 Light handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 500 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Breakev
    Delta Profile Volume
    Teresinha Moraes Correia
    Indikatoren
    Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
    White Weis Volume Ticks
    Ricardo Almeida Branco
    5 (4)
    Indikatoren
    Weißes Weis-Volumen Dieser Indikator zeigt die Summe des Volumens in jeder Welle, bullish oder bearish, wie von David Weis idealisiert, aber es bringt eine wichtige Ergänzung , die die Markierung der Bar mit dem höchsten Volumen der Welle (White Bar) ist! Bei der Codierung des Indikators wurde versucht, den Code zu optimieren, um eine minimale Verarbeitung während der Nutzung zu erfordern und nicht zu mt5 überlasten. Der Indikator kann für Analysen und Studien vor dem Handel verwendet werden,
    Volume To Price Imbalance Indicator
    Vincent Jose Proenca
    Indikatoren
    Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
    FREE
    Volume Candle Indicator
    Pablo Filipe Soares De Almeida
    Indikatoren
    Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
    Supply and Demand Trading Edge MT5
    Denis Joel Fatiaki
    Indikatoren
    https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Automatisiertes Angebot und Nachfrage Trading Edge MT5. Diese Videos zeigen, wie wir das System von Angebot und Nachfrage auf unsere neueste Handelsübersicht und Marktanalyse anwenden Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Supply and Demand Trading Edge MT5. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil mit dem Indikator Supply and Demand Trading Edge MT5, einem leistungsstarken Tool, das MACD-Signale mit
    Account Flipper EA
    Gabriel Matovu
    Experten
    ACCOUNT FLIPPER EA Ein Handelsbot für GBPUSD Die Lotgröße wird durch Multiplikation des Lotfaktors mit je 1000 USD auf dem Konto berechnet. Es wird empfohlen, Kontogrößen von 1000 USD und mehr zu verwenden. Kontotypen: Hedge-Konten , Standard-Konten werden bevorzugt, d.h. keine Kommissionen, Verwenden Sie gut regulierte Broker wie ICMarkets. All dies gibt der Strategie den nötigen Spielraum, um reibungslos zu funktionieren, die Ergebnisse zu stabilisieren und die Möglichkeit eines Absturzes des
    FREE
    Fair Value Gap Zone
    Mattia Impicciatore
    Indikatoren
    Allgemeine Beschreibung Der Fair Gap Value Indikator erkennt und hebt sogenannte „Fair Value Gaps“ im MetaTrader 5-Chart hervor. Ein Fair Value Gap entsteht, wenn zwischen dem Tief einer Kerze und dem Hoch einer zwei Kerzen entfernten Kerze eine Preislücke verbleibt. Der Indikator zeichnet farbige Rechtecke (bullisch und bärisch), um diese Bereiche anschaulich darzustellen und Preisaktionsstrategien zu unterstützen. Hauptmerkmale Bullische Gap-Erkennung : Markiert Lücken zwischen dem Tief der ak
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indikatoren
    AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
    Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
    Md Meraz Mahmud
    Indikatoren
    Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
    Pantera Indicator
    Temirlan Kdyrkhan
    5 (1)
    Indikatoren
    Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
    Pan PrizMA CD Phase
    Aleksey Panfilov
    Indikatoren
    Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
    Trend strength classifier
    Vladyslav Goshkov
    Indikatoren
    Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
    FFx Universal Strength Meter PRO MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
    FFx Universal MTF Alerter MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
    FFx Watcher Pro MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
    FFx 4 Patterns Alerter MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
    FFx Basket Scanner MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
    FFx Pivot SR Suite Pro MT5
    Eric Venturi-Bloxs
    Indikatoren
    MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
    High Low Prediction
    ANNA SHCHERBINA
    Indikatoren
    Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
    Spike Detector
    Tete Adate Adjete
    Indikatoren
    dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
    Trend and Signals MT5
    Isaac Kimani
    Indikatoren
    Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
    Cycles Forecast
    Pooriya Alirezaee
    Indikatoren
    Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
    BC Scalper Aroow
    Tete Adate Adjete
    Indikatoren
    Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
    IVISTscalp5
    Vadym Zhukovskyi
    5 (6)
    Indikatoren
    Wir stellen Ihnen den iVISTscalp5-Indikator vor, der nicht nur einzigartig, sondern auch effektiv im Handel ist. Dieser Indikator basiert auf Zeitdaten und ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eingehender Analyse der Finanzmärkte. Der iVISTscalp5-Indikator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für manuellen Handel. Bequemlichkeit, Einfachheit und Visualisierung - die gesamte Komplexität ist verborgen. Wir haben die Einstellungen und Verwendung des iVISTscalp5-Indikators auf das Maximum vereinfa
    BOOM and CRASH Ultimate Soft
    Tete Adate Adjete
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein Scalping-Indikator, der ausschließlich für die Boom- und Crash-Indizes des Deriv Limited-Marktes bestimmt ist. Er unterstützt Boom 500, Boom 1000, Crash 500 und Crash 1000 Kein Repaint und kein Bug Die Einstellungen sind intuitiv und einfach zu bedienen Die Produktaktivierungsnummer ist 20 Der verwendete Time Frame hängt vom Benutzer ab Wenn Sie ein aggressiver Scalper sind, verwenden Sie einfach M1 Für lange Trades verwenden Sie M15 Wenn Sie konservativ sind, verwenden
    Boom coins indicator and crash coins
    Waleed Hamood Said Al Rawahi
    Indikatoren
    Live-Übertragung des Indikators auf YouTube. Bitte klicken Sie auf den Link unten, um mehr Glaubwürdigkeit zu erhalten. Es gibt auch Videos des Indikators, die Sie sich ansehen können. Beachten Sie, dass die Übertragung spät ist, verlassen Sie sich nicht darauf. Nur eine Überprüfung des Indikators ist nur eine Überprüfung der Genauigkeit des Indikators, der fast nicht verliert und die Gewinnrate 95% erreicht Ich werde mit großer Genauigkeit an der CRASH-Münze 1000 INDICES arbeiten
    MMM Gold Sniper MT5
    Gilang Wardhana Purnama Putra
    Indikatoren
    Der Indikator basiert auf der Market-Maker-Strategie. NO REPAINT. MM's sind Händler und ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Dies beinhaltet Strategien, um gegen Einzelhändler zu handeln. Der Hauptunterschied zwischen ihnen und anderen Händlern ist, dass sie durch den Zugang zu massiven Volumina die Fähigkeit haben, den Preis nach ihrem Willen zu bewegen. Um Geld zu verdienen, versuchen sie also, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und dann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Dies erreichen si
    Tatino Super Signals
    Anthonius Soruh
    Indikatoren
    Tatino Super Signals ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen und den Forex-Handel, der nicht nachgemalt wird. Empfehlungen: Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf M1, M5 und M15 Zeitrahmen. Währungspaare: Alle Paare Kontotyp: Alle Typen Broker-Zeit: Alle Makler : Alle Binäres Trading : Abgelaufen 1 Kerze Puffer Buy=1, Sell=0, Einstieg nächste Kerze Empfohlene Forex trading Stop Loss : 15 pips Empfohlene Forex tradingTake profit levels :
    Magicx
    Hasan Abdulhussein
    Indikatoren
    Der Indikator gibt ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn die Bedingungen der Strategie, mit der er entwickelt wurde, erfüllt sind. Die Strategie ist garantiert, stark, und wurde für 9 Jahre getestet. Der Indikator ist für binäre Optionen und kann in einen Bot umgewandelt werden, indem man ihn mit MT2Trading verknüpft, wo er das Signal an diese Plattform sendet. Diese Plattform eröffnet automatisch einen Handel auf der Handelsplattform, die Sie verwenden, egal ob es sich um Pocket Option, IQ Optio
    CBT Quantum Maverick
    Arpit Sharma
    1 (1)
    Indikatoren
    CBT Quantum Maverick Hocheffizientes Binäroptionshandelssystem CBT Quantum Maverick ist ein leistungsstarkes Handelssystem für Binäroptionen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Einfachheit und diszipliniertes Handeln suchen. Keine Anpassung erforderlich – das System ist von Anfang an optimiert. Mit etwas Übung sind die Signale leicht zu beherrschen. Hauptmerkmale: Präzise Signale: Handelssignale basierend auf der aktuellen Kerze, die auf die nächste Kerze abzielen, ohne häufige N
    Stabilized dema cross indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indikatoren
    Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
    Old School Reversal Zones
    Kavita Krishnakumar Ojha
    Indikatoren
    Ich fasse mich kurz und bündig: Lassen Sie Ihre Backtest-Ergebnisse für sich sprechen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die grundlegende Logik hinter unserem Verfahren für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es geht nicht darum, die Art und Weise, wie Sie handeln, zu ändern - denn wir wissen, dass das nur bei Ihnen der Fall ist. Die besten Möglichkeiten, eine Position einzugehen? Die waren schon immer vertraulich! Was wir mit Ihnen teilen können , ist der erste von dr
    ITF Trend Filter
    Mayowa Daniel Sonaike
    Indikatoren
    Diese Strategie konzentriert sich auf das Erkennen und Verfolgen klarer Markttrends, indem sie Rauschen und kurzfristige Schwankungen herausfiltert. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen werden signifikante Aufwärts- und Abwärtsbewegungen hervorgehoben, so dass Händler datengestützte Entscheidungen treffen können. Der Indikator ist auf Einfachheit und Präzision ausgelegt und eignet sich ideal für Händler, die einen systematischen Ansatz für den Trendhandel bevorzugen. Egal, ob Sie Anfänger oder
    AriBot
    Arman Belassarov
    Indikatoren
    AriMax - KI-gesteuerter Handelsroboter AriMax ist ein hochmoderner KI-gesteuerter Handelsroboter, der Händlern hilft, ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen und Marktanalysen in Echtzeit identifiziert AriMax mit Präzision und Geschwindigkeit Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale : KI-gesteuerte Marktanalyse - Analysiert Markttrends und -muster, um datengesteuerte Handelsentsc
    Weitere Produkte dieses Autors
    VR Quant
    Paul Edunyu Carissimo
    Indikatoren
    VR-Quant: Der Regime-Vektor (Smart VSA Matrix) Hören Sie auf, mit falschen Ausbrüchen zu handeln. Sehen Sie die "Wahrheit" hinter dem Preis. Die meisten Händler verlieren Geld, weil sie Kursbewegungen nachjagen, ohne die Energie dahinter zu verstehen. Eine massive grüne Kerze mit null Volumen sieht genauso aus wie eine massive Kerze mit riesigem Volumen, aber das eine ist ein Ausbruch , und das andere ist eine Falle . VR-Quant löst dieses Problem, indem es institutionelle Statistiken verwendet,
    Power To Move
    Paul Edunyu Carissimo
    Indikatoren
    Power To Move (PTM) - Die Energiemaschine des Marktes Hören Sie auf, die Richtung zu erraten. Messen Sie die Energie. Beim Handel geht es nicht nur um Auf oder Ab, sondern um Energie . Ein Markt ohne Energie ist eine Falle. Power To Move (PTM) ist eine statistische "Physikmaschine" für Ihren Chart. Es integriert Price Action, Volumen, Momentum und Range in einen einzigen Energievektor. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren zeigt Ihnen PTM den aktuellen thermodynamischen Zustand des Marktes:
    VSA Pulse System
    Paul Edunyu Carissimo
    Indikatoren
    VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension