True Volume
- Indikatoren
- Paul Edunyu Carissimo
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis
True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie vielgehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat.
Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung, VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf zwischen Bullen, Bären und dem "Churn" (Unentschlossenheit) aufzudecken.
Der Kernmotor:
Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich auf einfache Close vs. Open-Mathematik stützen, verwendet True Volume eine Consensus Engine, die auswertet:
-
Verdrängung: Wer hat den Preis tatsächlich bewegt?
-
Druck: Wer hat die Höchst- und Tiefststände verteidigt?
-
Effizienz: Bestätigt das Volumen die Bewegung, oder handelt es sich um einen "Squat" (Fakeout)?
-
Anomalien: Erkennung von versteckten "Iceberg"-Aufträgen und Absorption.
Hauptmerkmale:
-
3-Wege-Volumenaufteilung: Sehen Sie bullisches (grün), bärisches (rot) und neutrales (blau) Volumen separat.
-
Scharfschützen-Signale: 10 verschiedene Pfeiltypen zur Erkennung von Ausbrüchen, Umkehrungen und Erschöpfung.
-
Churn Detection: Identifiziert "Trap"-Kerzen, bei denen das Volumen hoch ist, der Preis aber festsitzt (geht oft einem massiven Ausbruch voraus).
So interpretieren Sie die Signale
1. Das Histogramm (Der Kontext)
-
Grüne/rote Balken: Starkes richtungsweisendes Volumen. Der Trend ist gesund.
-
Blaue/Indigo-Balken (neutral) : ACHTUNG: Dies ist "Churn". Das große Geld kämpft, aber der Preis bewegt sich nicht.
-
Handelstipp: Handeln Sie nicht innerhalb eines blauen Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch.
-
2. Die Pfeile (Die Auslöser)
-
🟡 Ausbruch (Gelb):
-
Bedeutung: Das Volumen ist durch den jüngsten Durchschnitt explodiert, und der Preis hat die Struktur durchbrochen.
-
Aktion: Dies ist Ihr "Go"-Signal für Momentum-Trades.
-
-
🟢/🔴 Eklipse (große Pfeile):
-
Bedeutung: Absorption/Reversal. Das aktuelle Volumen hat das gegnerische Volumen des vorherigen Balkens vollständig überwältigt (z. B. Käufer haben alle Verkäufer aufgefressen).
-
Aktion: Hochwahrscheinliches Umkehrsignal, insbesondere bei Unterstützung/Widerstand.
-
-
🟢/🔴 Druck (kleine Pfeile):
-
Bedeutung: Anhaltende Anstrengung. Das Volumen nimmt in Richtung des Trends zu.
-
Aktion: Hervorragend geeignet, um Positionen aufzustocken oder eine Trendfortsetzung zu bestätigen.
-
-
🟢/🔴 Schwäche (hohle/kleine Pfeile):
-
Bedeutung: Erschöpfung.Der Preis bewegt sich, aber das Volumen nimmt ab. Der Treibstoff geht zur Neige.
-
Maßnahme: Ziehen Sie Ihren Stop-Loss nach oder suchen Sie nach einem Einstieg in den Gegentrend.
-
⚪S chwäche (Hohle/kleine Pfeile):
-
Bedeutung:Konflikt: Die Käufer kaufen verstärkt und die Verkäufer verkaufen gleichzeitig verstärkt.
-
Aktion: Achten Sie auf Absorption, mögliche Umkehr oder Fortsetzung.
Kerneinstellungen erklärt
1. Echte Volumenmerkmale
-
Höchste/niedrigste Linien anzeigen: Schaltet die grauen Referenzlinien im Histogrammfenster um . Damit können Sie sofort erkennen, ob das aktuelle Volumen die jüngsten Rekorde bricht (Höchstwert) oder unter dem Durchschnitt liegt (Mittelwert).
2. Perioden & Empfindlichkeit
-
Volumenbewertungszeitraum: Der "Herzschlag" des Indikators. Niedrigere Werte (z. B. 10) machen ihn schneller/empfindlicher; höhere Werte (z. B. 50) machen ihn ruhiger.
-
HiLo-Periode: Bestimmt den Rückblick für die grauen Referenzlinien Highest/Lowest.
-
Lautstärkeschwellen (extrem/stark/schwach): Diese steuern die Farbintensität der Histogrammbalken.
-
Extrem (2.0): Löst die hellsten Farben aus (z. B. Aqua/Magenta).
-
Stark (1.0): Löst die Standardfarben aus.
-
Schwach (0,0): Löst dunklere/trübe Farben aus.
-
3. Visuals (Pfeile & Verschiebungen)
-
Pfeilverschiebungen: Ermöglicht es Ihnen, die Pfeile relativ zur Kerze nach oben oder unten zu verschieben. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass sich die Pfeile mit den Kerzendochten oder anderen Indikatoren überschneiden.
-
Histogrammbreite: Passt die Dicke der Volumenbalken an .
4. Warnungen
-
Kerze auslösen:
-
Einstellung auf 1: Alarmiert , wenn die Kerze geschlossen wird ( bestätigtes Signal).
-
Auf 0 setzen: Alarmiert sofort, während sich die Kerze bildet (Aggressiv/Wiederholungen möglich).
-
-
Benachrichtigungsarten: Unterstützt Pop-ups, Ton, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen.