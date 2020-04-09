Ultimate Extractor Cloud
- Utilitys
- Clifton Creath
- Version: 1.0
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5
Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.
Was es tut
Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.
Hauptmerkmale
- Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
- Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung
- Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
- Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
- Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verluststreifen, Gewinnraten, Gewinnfaktoren und Equity-Kurven
- MAE/MFE-Verfolgung: Maximum Adverse und Favorable Excursion berechnet aus M1-Kursdaten
- Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
- Auszahlungs-Rechner: Berechnet Take-Home-Profits mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
- Cloud-Synchronisation: Optionales Web-Dashboard für den Zugriff auf Analysen von jedem Gerät aus
Eingabe-Parameter
- AusgabeDateiname: Benutzerdefinierter Dateiname für den Bericht
- AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
- AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
- CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
- CalculateRealMAE: Berechnung von MAE/MFE anhand von M1 High/Low-Daten
- Rückzugsberechnung einschalten: Take-Home-Profit-Berechnungen anzeigen
- WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
- SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
- JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
- EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
- Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 30 EA-Gruppenkonfigurationen
Wie verwenden
- Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
- Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
- Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
- Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten
Output-Dateien
- TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
- ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard
Unterstützung
Wenn Sie Dokumentation, Beispielkonfigurationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.