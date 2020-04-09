Ultimate Extractor Cloud

Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.

Was es tut

Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.

Hauptmerkmale

Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen

Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung

Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)

Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten

Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verluststreifen, Gewinnraten, Gewinnfaktoren und Equity-Kurven

MAE/MFE-Verfolgung: Maximum Adverse und Favorable Excursion berechnet aus M1-Kursdaten

Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind

Auszahlungs-Rechner: Berechnet Take-Home-Profits mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen

Cloud-Synchronisation: Optionales Web-Dashboard für den Zugriff auf Analysen von jedem Gerät aus

Eingabe-Parameter

AusgabeDateiname: Benutzerdefinierter Dateiname für den Bericht

AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)

AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit

CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie

CalculateRealMAE: Berechnung von MAE/MFE anhand von M1 High/Low-Daten

Rückzugsberechnung einschalten: Take-Home-Profit-Berechnungen anzeigen

WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate

SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen

JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten

EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet

Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 30 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung) Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht

ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Unterstützung

Wenn Sie Dokumentation, Beispielkonfigurationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.