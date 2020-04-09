Ultimate Extractor Cloud

Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5

Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking.

Was es tut

Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstützt die Überwachung mehrerer Konten mit einem Portfolio-Dashboard, das die Daten von mehreren MT5-Terminals konsolidiert.

Hauptmerkmale

  • Multi-EA-Analyse: Verfolgen Sie die Performance einer unbegrenzten Anzahl von Expert Advisors gleichzeitig mit individuellen Aufschlüsselungen
  • Echtzeit-Überwachung: Live-Verfolgung offener Positionen, gleitender P/L und aktueller Drawdown mit automatischer Aktualisierung
  • Historischer Aktien-Drawdown: Rekonstruiert die tatsächliche Aktienkurve einschließlich nicht realisierter P/L aus der Kurshistorie (für die Performance zwischengespeichert)
  • Interaktive HTML-Berichte: Sortierbare Tabellen, Sparkline-Diagramme, Heatmaps und monatliche Kalenderansichten
  • Pro-EA-Analyse: Individuelle Statistiken, einschließlich Gewinn-/Verluststreifen, Gewinnraten, Gewinnfaktoren und Equity-Kurven
  • MAE/MFE-Verfolgung: Maximum Adverse und Favorable Excursion berechnet aus M1-Kursdaten
  • Tageszeit-Heatmap: Visuelle Analyse, die zeigt, welche Handelszeiten am profitabelsten sind
  • Auszahlungs-Rechner: Berechnet Take-Home-Profits mit konfigurierbaren Steuersätzen und Auszahlungsprozentsätzen
  • Cloud-Synchronisation: Optionales Web-Dashboard für den Zugriff auf Analysen von jedem Gerät aus

Eingabe-Parameter

  • AusgabeDateiname: Benutzerdefinierter Dateiname für den Bericht
  • AutoAuffrischen aktivieren: Automatische Berichtsaktualisierung (konfigurierbares Intervall)
  • AktivierenLiveVerfolgung: Überwachung der offenen Positionen in Echtzeit
  • CalculateHistoricalEquityDD: Rekonstruktion des Equity Drawdown aus der Kurshistorie
  • CalculateRealMAE: Berechnung von MAE/MFE anhand von M1 High/Low-Daten
  • Rückzugsberechnung einschalten: Take-Home-Profit-Berechnungen anzeigen
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Einstellungen der Entnahmerate
  • SteuerSatz: Steuerprozentsatz für Gewinnberechnungen
  • JSONExport aktivieren: Exportieren von Daten für das Dashboard mit mehreren Konten
  • EnableDrawdownAlert: Warnung, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
  • Bis zu 200 EA-Namenszuordnungen und 30 EA-Gruppenkonfigurationen

Wie verwenden

  1. Ultimate Extractor an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Konfigurieren Sie EA-Namenszuordnungen in den Eingaben (oder verwenden Sie die automatische Erkennung)
  3. Bericht wird automatisch im Ordner MQL5/Files erstellt
  4. Öffnen Sie die HTML-Datei in einem beliebigen Browser, um Ihr Dashboard zu betrachten

Output-Dateien

  • TradeReport_[Kontonummer].html: Interaktiver Hauptbericht
  • ReportData_[AccountNumber].json: Datenexport für das Portfolio-Dashboard

Unterstützung

Wenn Sie Dokumentation, Beispielkonfigurationen oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.


Video Ultimate Extractor Cloud
Empfohlene Produkte
EclipesPro
Themichl LLC
Experten
EclipesPro II ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der FRAMA- und VIDYA-Indikatoren für die Trendfolge auf den Devisenmärkten verwendet. Er generiert Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Indikator-Crossovers und der Preisposition relativ zum FRAMA, wobei der RSI für die Ausstiegsfilterung verwendet wird. Der EA verwendet fortschrittliche Ausstiegsstrategien, einschließlich teilweiser Positionsschließung und Dreifachbestätigung. Das Risikomanagement umfasst mehrere Methoden zur Positionsg
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experten
SR Breakout EA MT4 Startpromo: Je nach Nachfrage wird der EA in Zukunft kostenpflichtig. Voreinstellungen:  Hier klicken Hauptmerkmale: Einfache Installation & Nutzung : In wenigen Schritten einsatzbereit, EA auf einen Chart deiner Wahl ziehen und Voreinstellungen laden. Sicheres Risikomanagement : Kein Martingale, Grid oder andere riskante Moneymanagement-Ansätze. Risikomanagement sowie SL und TP ist in den Einstellungen anpassbar. Anpassbare Parameter : Flexible Konfiguration für individuelle
FREE
Precision Breakout EA
Mbuso Nkosi
5 (2)
Experten
Der 2025 Breakout Strategy EA ist eine automatisierte Lösung, die entwickelt wurde, um Ausbruchschancen mit fortschrittlichem Risikomanagement zu nutzen. Durch die Analyse von Marktverzerrungen, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profits und ein anpassbares Risiko-Ertrags-Verhältnis gewährleistet dieser EA eine präzise Handelsausführung. Hauptmerkmale: Breakout-Strategie : Identifiziert aussichtsreiche Breakout-Trades. Anpassbare Handelssitzungen : Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest, ei
FREE
Prop Edge RiskSizeCalc
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilitys
EA to help traders stay within tight risk management. Asks only for account's initial balance and Stop Out DD. This is meant for prop firm traders, but will help any trader who is looking for a simple risk manager. Trasks and reports daily PnL and will advise you to stop at 1% daily loss. Will advise you to wait if you have too many open trades. Based on the open chart (symbol and timeframe) will recommend size and SL distance in order to risk the desired cash risk. See screenshot for example
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Experten
ZProfit Ai - Adaptive Handelsintelligenz Überblick ZProfit Ai ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der adaptive algorithmische Intelligenz einsetzt, um Marktchancen mit Präzision zu nutzen. Er wurde für Händler entwickelt, die ein sauberes, zuverlässiges und professionelles Handelssystem wünschen, das dynamisch auf Marktveränderungen reagiert . Die Backtest-Ergebnisse werden niemals übereinstimmen, da die Ein- und Ausstiege sensibel innerhalb der Kerze liegen. Empfohlene E
FREE
Indicator tendency trader EA
Igor Widiger
Experten
Der Indicator tendency trader EA kann mit 12 Top Indikatoren traden. Folgende Indikatoren sind integriert: 1 Adaptive Moving Average 2 Average Directional Movement Index 3 Bollinger Bands 4 Double Exponential Moving Average 5 Envelopes 6 Fractal Adaptive Moving Average 7 Ichimoku Kinko Hyo 8 Moving Average 9 Parabolic SAR 10 Standard Deviation 11 Triple Exponential Moving Average 12 Variable Index Dynamic Average. Alle Standart Indikatoren handeln mit einfachen Strategien, die quasi für jeden Ve
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Moving Avarage Crossover
Aurelio Miguel Machado Da Silva
4.06 (16)
Experten
Dieser Roboter arbeitet mit der Kreuzung gleitender Durchschnitte. Gleitende Durchschnitte werden im Wesentlichen verwendet, um Trends zu folgen. Die Strategie, gleitende Durchschnitte zu überschreiten, hat den Hauptzweck, große bullische und bärische Bewegungen auszunutzen.  Alle Parameter können bearbeitet und einfach verwendet werden. Dies ist ein experimentelles Projekt. Nutzen Sie diesen Roboter, um Studien durchzuführen und die besten Informationen, die Sie finden, mit uns zu teilen. Auré
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Experten
Update v.1.22 - Der Indikator funktionierte nicht richtig. - Die Notstopp-Funktion wurde aktualisiert. - Mehrere Eingabeparameter wurden hinzugefügt: - Magic Number - Working Interval - Trade Direction Selection - Supertrend Confirmation Requirement ***Da die Einstellung flexibler ist, kann das Ergebnis variieren. Die empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Screenshot.*** ++++++++++++++++ +++++++ Ich wollte Ihnen nur eine Handelsstrategie vorstellen, die für mich funktionie
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
Filter This MT5
Leolouiski Gan
Utilitys
Dies ist das Skript, das für die Verwendung von The News Filter benötigt wird. Dieses Skript wählt ein beliebiges Diagramm aus, das Sie filtern möchten, und sendet die Eingaben an das Programm The News Filter. Jede Eingabe ist spezifisch für diesen Chart, so dass Sie die Flexibilität haben, für jeden Chart andere Eingaben zu machen. Links zu The News Filter (kostenlose Demo) finden Sie unten: Der Nachrichtenfilter-Leitfaden + Download-Links Nachrichtenauswahl Die Nachrichtenquelle wird aus dem
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt es dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Follower hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Spezifikatio
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt er dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Master hier: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Spezifikation
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
EV GoldFish
Enrique Valeros Muriana
Experten
Goldfish EMA Risk Manager MT5 ist ein vollautomatischer EMA Crossover Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Intraday-Handel mit Schwerpunkt auf Risiko- und Money-Management entwickelt wurde. Die Kernstrategie basiert auf einem klassischen Trendfolgekonzept, das zwei Exponential Moving Averages (Fast und Slow) auf einem benutzerdefinierten Zeitrahmen verwendet. Der EA sucht nach bullishen und bearishen EMA-Crossovers, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen, erlaubt immer nur einen Ha
FREE
Supertrend Gold MT5
Handy Ban
Experten
SuperTrend Gold MT5 V3.1 - Gold Spot EA basierend auf SuperTrend Indikator Der Supertrend Gold EA MT5 ist die automatisierte Handelsversion unseres beliebten Supertrend Line for MT5 Indikators. Er folgt der gleichen bewährten Trendlogik, bietet aber den zusätzlichen Vorteil einer vollautomatischen Handelsausführung und -verwaltung. Der EA geht Trades auf der Grundlage von Supertrend-Signaländerungen ein und schließt sie entweder, wenn ein benutzerdefinierter Take Profit erreicht wird oder wenn
FREE
Alpha Grid MT5
Aliaksandr Charkes
3.67 (3)
Experten
Alpha Grid MT5 ist ein multifunktionaler Advisor, der entwickelt wurde, um verschiedene Ideen im Zusammenhang mit dem Grid-Trading (auf einem Hedging-Konto) vollständig oder teilweise zu automatisieren. Gleichzeitig kann er als allgemeiner Strategiedesigner betrachtet werden, dessen Fähigkeiten es Ihnen erlauben, nicht nur den Grid-Handel einzurichten, sondern auch etwas Komplexeres und Individuelles zu schaffen, wenn Sie seine Funktionalität gut verstehen. Das heißt, die verwendete Strategie mu
BreakOut and Zone Recovery by MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
2 (1)
Experten
Wir stellen ein ausgeklügeltes BreakOut- und RecoveryZone-Tool vor, das Händler in jedem Marktszenario unterstützt und die Optimierung von Handelsmöglichkeiten erleichtert. Die Kernstrategie besteht darin, Kursausbrüche mit BuyStop- und SellStop-Orders auszuführen, um bestimmte Gewinnziele in Dollar zu erreichen. Händler können die BuyStop- und SellStop-Niveaus durch einfaches Klicken und Ziehen von Linien auf dem Chart manuell festlegen (FixedZone=true ist erforderlich). Für einen schnellen M
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
ADX RSI Orion - Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der zwei der angesehensten Indikatoren im technischen Handel - den Relative Strength Index (RSI) und den Average Directional Movement Index (ADX) - in einem intelligenten und adaptiven Handelssystem kombiniert. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Automatisierung wünschen, und identifiziert nur dann hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn sowohl das Mome
FREE
Rise of the Beasts
Bin Jumahat Johan
Experten
Rise of the Beasts - SuperTrend Auto-Trading EA Rise of the Beasts ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der mit Hilfe des legendären SuperTrend-Indikators die Präzision des Trendfolgesystems entfesselt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die saubere Einstiege, kluge Ausstiege und konsistente Ergebnisse wünschen. Er dominiert die Märkte, indem er Trendwechsel mit Genauigkeit erkennt und sofort handelt. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Indizes, Metallen oder Kryptowä
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experten
Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Manual Trade Strategy Tester 2
Sanele Celumusa Ngidi
Experten
Schnell und einfach zu bedienender Assistent für den manuellen Handel und das Risikomanagement Bietet Ihnen eine Handelsumgebung, in der Sie sowohl im aktiven Konto als auch im Strategietester vorwärts testen können. Geeignet für den Live-Handel, Risikomanagement und bietet Ihnen die gleichen Marktfähigkeiten wie der Strategietester Bietet Ihnen einfache Bearbeitungsmöglichkeiten und Ausstiegsstrategien, die Sie testen können. AUF PROMOTION
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (2)
Experten
Killzone Liquidity Sweep EA Pro von EV Trading Labs Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind. Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
Snapback X0 EA
Mutiara Widya Pertiwi
Experten
SnapBack EA - Mean Reversion Trading System Version 1.10 SnapBack EA ist ein robuster Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der beliebte technische Indikatoren nutzt, um potenzielle Rückzugsmöglichkeiten in schwankenden Märkten zu erkennen. Strategie-Übersicht Eröffnet Trades basierend auf extremen Kursniveaus in Kombination mit einer Momentum-Bestätigung Kauf bei überverkauften Bedingungen; Verkauf bei überkauften Setups Strenge Regel, immer nur eine Position zu handeln (kein Hedging,
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstütz
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitys
Crypto Ticks für MetaTrader 5 – Echtzeit-Krypto-Tickdaten und Orderbuch-Integration Überblick Crypto Ticks streamt Echtzeit-Tickdaten und Orderbuch-Tiefe von führenden Krypto-Börsen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die präzise Marktdaten für Scalping, Algorithmen und Strategie-Tests benötigen. Unterstützte Börsen Binance: Spot (inkl. Orderbuch im aktiven Chart) und Futures (mehrere Symbole unterstützt) KuCoin: Spot und Futures (Orderbuch im Chart) Bybit: Futures und Inverse Future
Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension