Ultimate Extractor Cloud
- Utilidades
- Clifton Creath
- Versión: 1.0
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5
Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.
Qué hace
Analiza automáticamente su historial de operaciones en MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown. Soporta la monitorización multicuenta con un Panel de Cartera que consolida los datos de múltiples terminales MT5.
Características principales
- Análisis Multi-EA: Seguimiento del rendimiento de un número ilimitado de Asesores Expertos simultáneamente con desgloses individuales.
- Seguimiento en tiempo real: Seguimiento en tiempo real de las posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown actual con auto-refresco
- Reducción histórica de la renta variable: Reconstruye la curva real de la renta variable, incluidas las pérdidas y ganancias no realizadas, a partir del historial de precios (en caché para mejorar el rendimiento).
- Informes HTML interactivos: Tablas ordenables, gráficos de destellos, mapas térmicos y vistas de calendario mensual.
- Análisis por EA: Estadísticas individuales, incluidas rachas de victorias y derrotas, porcentajes de victorias, factores de beneficio y curvas de equidad.
- Seguimiento MAE/MFE: Máxima excursión adversa y favorable calculada a partir de los datos de precios M1
- Mapa de horas del día: Análisis visual que muestra las horas de negociación más rentables
- Calculadora de retirada: Calcula los beneficios para llevar a casa con tipos impositivos y porcentajes de retirada configurables
- Sincronización en la nube: Panel web opcional para acceder a los análisis desde cualquier dispositivo
Parámetros de entrada
- OutputFileName: Nombre de archivo del informe personalizado
- EnableAutoRefresh: Actualización automática de informes (intervalo configurable)
- EnableLiveTracking: Seguimiento de posiciones abiertas en tiempo real
- CalculateHistoricalEquityDD: Reconstruye la caída de la renta variable a partir del historial de precios.
- CalculateRealMAE: Calcula MAE/MFE utilizando datos M1 High/Low.
- EnableWithdrawalCalculator: Muestra los cálculos de los beneficios obtenidos
- WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Configuración de la tasa de retirada
- TaxRate: Porcentaje de impuestos para el cálculo de beneficios
- EnableJSONExport: Exportar datos para el panel multicuenta
- EnableDrawdownAlert: Alerta cuando la reducción supera el umbral
- Hasta 200 asignaciones de nombres de EA y 30 configuraciones de grupos de EA
Cómo utilizarlo
- Adjuntar Ultimate Extractor a cualquier gráfico
- Configure las asignaciones de nombres de EA en las entradas (o utilice la detección automática)
- El informe se genera automáticamente en la carpeta MQL5/Files
- Abra el archivo HTML en cualquier navegador para ver su panel de control
Archivos de salida
- Informe_[NúmeroDeCuenta].html: Informe interactivo principal
- ReportData_[AccountNumber].json: Exportación de datos para el cuadro de mandos de la cartera
Soporte
Para obtener documentación, ejemplos de configuración o asistencia, póngase en contacto a través de los mensajes privados de MQL5.