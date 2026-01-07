Ultimate Extractor Cloud

Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5

Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Qué hace

Analiza automáticamente su historial de operaciones en MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown. Soporta la monitorización multicuenta con un Panel de Cartera que consolida los datos de múltiples terminales MT5.

Características principales

  • Análisis Multi-EA: Seguimiento del rendimiento de un número ilimitado de Asesores Expertos simultáneamente con desgloses individuales.
  • Seguimiento en tiempo real: Seguimiento en tiempo real de las posiciones abiertas, P/L flotante y drawdown actual con auto-refresco
  • Reducción histórica de la renta variable: Reconstruye la curva real de la renta variable, incluidas las pérdidas y ganancias no realizadas, a partir del historial de precios (en caché para mejorar el rendimiento).
  • Informes HTML interactivos: Tablas ordenables, gráficos de destellos, mapas térmicos y vistas de calendario mensual.
  • Análisis por EA: Estadísticas individuales, incluidas rachas de victorias y derrotas, porcentajes de victorias, factores de beneficio y curvas de equidad.
  • Seguimiento MAE/MFE: Máxima excursión adversa y favorable calculada a partir de los datos de precios M1
  • Mapa de horas del día: Análisis visual que muestra las horas de negociación más rentables
  • Calculadora de retirada: Calcula los beneficios para llevar a casa con tipos impositivos y porcentajes de retirada configurables
  • Sincronización en la nube: Panel web opcional para acceder a los análisis desde cualquier dispositivo

Parámetros de entrada

  • OutputFileName: Nombre de archivo del informe personalizado
  • EnableAutoRefresh: Actualización automática de informes (intervalo configurable)
  • EnableLiveTracking: Seguimiento de posiciones abiertas en tiempo real
  • CalculateHistoricalEquityDD: Reconstruye la caída de la renta variable a partir del historial de precios.
  • CalculateRealMAE: Calcula MAE/MFE utilizando datos M1 High/Low.
  • EnableWithdrawalCalculator: Muestra los cálculos de los beneficios obtenidos
  • WeeklyWithdrawalPercent / MonthlyWithdrawalPercent: Configuración de la tasa de retirada
  • TaxRate: Porcentaje de impuestos para el cálculo de beneficios
  • EnableJSONExport: Exportar datos para el panel multicuenta
  • EnableDrawdownAlert: Alerta cuando la reducción supera el umbral
  • Hasta 200 asignaciones de nombres de EA y 30 configuraciones de grupos de EA

Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar Ultimate Extractor a cualquier gráfico
  2. Configure las asignaciones de nombres de EA en las entradas (o utilice la detección automática)
  3. El informe se genera automáticamente en la carpeta MQL5/Files
  4. Abra el archivo HTML en cualquier navegador para ver su panel de control

Archivos de salida

  • Informe_[NúmeroDeCuenta].html: Informe interactivo principal
  • ReportData_[AccountNumber].json: Exportación de datos para el cuadro de mandos de la cartera

Soporte

Para obtener documentación, ejemplos de configuración o asistencia, póngase en contacto a través de los mensajes privados de MQL5.


