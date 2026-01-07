Apex Dashboard MT5

Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 5 Chart in ein professionelles Handelscockpit.

Apex Dashboard ist ein hochleistungsfähiges Dienstprogramm, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die einen vollständigen Überblick über die Situation benötigen. Es geht über eine einfache Überwachung hinaus und bietet einen umfassenden Überblick über die Solvenz, die Performance und das Risiko Ihres Kontos in Echtzeit.

Im Gegensatz zu Standardindikatoren verfügt Apex Dashboard über einePersistent Data Engine. Sie zeichnet Ihren historischen Peak Drawdown in einer lokalen Datei auf und stellt sicher, dass Ihre Risikokennzahlen auch dann korrekt bleiben, wenn Sie Ihr Terminal neu starten oder den Computer wechseln.

Hauptmerkmale

📊 Multi-Währungs-Matrix: Überwachen Sie die gleitende Gewinn- und Verlustrechnung und den täglichen Bankgewinn für 28 Währungspaare sowie Gold (XAU) und Silber (XAG). Intuitiv nach Basiswährung geordnet.

💰 Advanced Profit Tracker: Sehen Sie sofort Ihre realisierte Performance für den Tag, die Woche, den Monat und die gesamte Historie . Sie müssen sich nicht mehr durch die Registerkarten der Kontohistorie wühlen.

⚠️ Professional Risk Monitor: Verfolgen Sie Ihren Drawdown in Echtzeit. Das System zeichnet den Max DD (Tag) , den Max DD (Monat) und den All-Time Peak DD auf.

🏥 Visuelle Gesundheitsbalken: Kontostand: Ein dynamischer Balken, der den Saldo gegenüber dem Eigenkapital anzeigt. Sie sehen sofort, ob Ihr Konto wächst (grün) oder erodiert (rot). Margin Health: Visuelles Warnsystem für Überschuldung.

🚨 Notfallprotokoll: Eine spezielle Schaltfläche "Alle schließen" ermöglicht die sofortige Auflösung von Positionen bei extremer Marktvolatilität.

Einstellungen & Eingaben

MagicNumber: Überwachen Sie das gesamte Konto (0) oder bestimmte EAs.

ShowMetals: Schalten Sie die XAU/XAG-Anzeige ein/aus.

Positionierung: Anpassbare X/Y-Koordinaten zur Anpassung an Ihren Bildschirm.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading mit Apex Dashboard.