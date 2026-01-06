Apex Dashboard

Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 Chart in ein professionelles Handelscockpit.

Apex Dashboard ist ein hochleistungsfähiges Dienstprogramm, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die einen vollständigen Überblick über die Situation benötigen. Es geht über eine einfache Überwachung hinaus und bietet einen umfassenden Überblick über die Solvenz, die Performance und das Risiko Ihres Kontos in Echtzeit.

Im Gegensatz zu Standardindikatoren verfügt Apex Dashboard über eine Persistent Data Engine. Sie zeichnet Ihren historischen Peak Drawdown in einer lokalen Datei auf und stellt sicher, dass Ihre Risikokennzahlen auch dann korrekt bleiben, wenn Sie Ihr Terminal neu starten oder den Computer wechseln.

Hauptmerkmale

  • 📊 Mehrwährungs-Matrix: Überwachen Sie die gleitende Gewinn- und Verlustrechnung und den täglichen Bankgewinn für 28 Währungspaare sowie Gold (XAU) und Silber (XAG). Intuitiv nach Basiswährung geordnet.

  • 💰 Advanced Profit Tracker: Sehen Sie sofort Ihre realisierte Performance für den Tag, die Woche, den Monat und die gesamte Historie. Sie müssen sich nicht mehr durch die Registerkarten der Kontohistorie wühlen.

  • ⚠️ Professioneller Risiko-Monitor: Verfolgen Sie Ihren Drawdown in Echtzeit. Das System zeichnet den Max DD (Tag), den Max DD (Monat) und den All-Time Peak DD auf.

  • 🏥 Visuelle Gesundheitsbalken:

    • Kontostand: Ein dynamischer Balken, der den Saldo gegenüber dem Eigenkapital anzeigt. Sie sehen sofort, ob Ihr Konto wächst (grün) oder erodiert (rot).

    • Margen-Gesundheit: Visuelles Warnsystem für Überschuldung.

  • 🚨 Notfallprotokoll: Eine spezielle Schaltfläche "Alle schließen" ermöglicht die sofortige Liquidierung von Positionen bei extremer Marktvolatilität.

Einstellungen & Eingaben

  • MagischeZahl: Überwachen Sie das gesamte Konto (0) oder bestimmte EAs.

  • ZeigeMetalle: Schaltet die XAU/XAG-Anzeige ein/aus.

  • Positionierung: Anpassbare X/Y-Koordinaten zur Anpassung an Ihren Bildschirm.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading mit Apex Dashboard.


Weitere Produkte dieses Autors
Apex Drawdown
Carl Christian Nyberg
Indikatoren
Unkomplizierter, einfacher Indikator, der den maximalen Drawdown des Kontos anzeigt, seit der Indikator dem Chart hinzugefügt wurde. Der Indikator berücksichtigt nicht die Transaktionshistorie, da es unmöglich ist, den Drawdown aus den historischen Eingängen und Abschlüssen von Geschäften zu berechnen. Der Indikator wird in dieser Grundform kostenlos sein. Eventuell wird er weiterentwickelt, aber der Schwerpunkt liegt darauf, ihn schlicht und einfach zu halten.
FREE
Apex TPGrid
Carl Christian Nyberg
Utilitys
ApexTPGrid ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für das Handelsmanagement , mit dem Sie Ihre Grid- und Mittelwertbildungsstrategien professionalisieren können. Unabhängig davon, ob Sie manuell handeln oder andere EAs verwenden, übernimmt dieses Dienstprogramm die Kontrolle über Ihren offenen "Korb" von Aufträgen, um sie zu einem sicheren Ausstieg zu führen. Das herausragende Merkmal ist die Swap-Aware-Logik . Wir alle kennen den Schmerz, wenn man ein Grid wochenlang hält, nur um dann bei "Br
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension