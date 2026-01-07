Apex TPGrid MT5

ApexTPGrid ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm für das Handelsmanagement, mit dem Sie Ihre Grid- und Mittelwertbildungsstrategien professionalisieren können. Unabhängig davon, ob Sie manuell handeln oder andere EAs verwenden, übernimmt dieses Dienstprogramm die Kontrolle über Ihren offenen "Korb" von Aufträgen, um sie zu einem sicheren Ausstieg zu führen.

Das herausragende Merkmal ist die Swap-Aware-Logik. Wir alle kennen den Schmerz, wenn man ein Grid wochenlang hält, nur um dann bei "Breakeven" zu schließen und festzustellen, dass negative Swaps Ihr Kapital aufgefressen haben. ApexTPGrid löst dieses Problem, indem es automatisch alle aufgelaufenen Kosten (Swap + Kommissionen) berechnet und das Take-Profit-Niveau verschiebt, um einen Nettogewinn zu garantieren.

Hauptmerkmale:

  • Swap-Aware TP: Passt den Take-Profit-Preis dynamisch an, um sicherzustellen, dass Ihr "Breakeven" ein echter Breakeven ist und alle Maklerkosten deckt.

  • Smart Grid Recovery: Fügt automatisch Mittelungsschichten zu Ihren bestehenden Positionen hinzu, basierend auf Ihren Einstellungen (Multiplikatoren/Zuschläge).

  • Erweiterte Sicherheitsfilter: Verwendet ADX, ATR und MACD. Der ADX-Filter verhindert Einstiege während schwankender Märkte, während ATR und MACD Sie vor dem Hinzufügen von Layern während gefährlicher Marktspitzen schützen ("fallendes Messer"-Schutz).

  • Nettogewinn-Garantie: Definieren Sie einen Mindestgewinn in Währung (z.B. $5), der vor der Schließung des Korbs gesichert sein muss.

Wie man es benutzt: Ziehen Sie das Tool einfach auf einen Chart. Es erkennt Trades mit der angegebenen Magic Number (oder manuelle Trades, falls konfiguriert) und wendet sofort TP-Logik, Trailing-Stops und Mittelungsebenen an.


