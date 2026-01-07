Apex Dashboard MT5

Transforme su gráfico de MetaTrader 5 en una cabina de operaciones profesional.

Apex Dashboard es una utilidad de alto rendimiento diseñada para los operadores serios que necesitan un conocimiento completo de la situación. Va más allá de la simple monitorización, proporcionando una visión completa de la solvencia de su cuenta, el rendimiento y la exposición al riesgo en tiempo real.

A diferencia de los indicadores estándar, Apex Dashboard cuenta con unmotor de datos persistentes. Registra su Peak Drawdown histórico en un archivo local, garantizando que sus métricas de riesgo sigan siendo precisas aunque reinicie su terminal o cambie de ordenador.

Características principales.

  • 📊 Matriz Multidivisa: Supervisa el P/L flotante y el Beneficio Diario acumulado en28 pares de divisas, además del Oro (XAU) y la Plata (XAG). Organizado intuitivamente por moneda base.

  • 💰 Rastreador de ganancias avanzado: Vea instantáneamente su rendimiento realizado pordía, semana, mes e historial total. Se acabó rebuscar en las pestañas del historial de la cuenta.

  • ⚠️ Monitor de Riesgo Profesional: Seguimiento de su Drawdown en tiempo real. El sistema registra laDDmáxima(día),la DD máxima (mes) yla DD máxima de todos los tiempos.

  • 🏥 Barras visuales de salud:

    • Account Health: Una barra dinámica que visualiza el Saldo vs. el Capital. Vea instantáneamente si su cuenta está creciendo (Verde) o erosionándose (Rojo).

    • Margin Health: Sistema de advertencia visual de sobreapalancamiento.

  • 🚨 Protocolo de Emergencia: Un botón dedicado"Cerrar todo" permite la liquidación inmediata de posiciones durante la volatilidad extrema del mercado.

Ajustes y entradas

  • MagicNumber: Monitoriza toda la cuenta (0) o EAs específicos.

  • ShowMetals: Activar/desactivar la visualización de XAU/XAG.

  • Posicionamiento: Coordenadas X/Y personalizables para adaptarse a su pantalla.

Tome el control de sus operaciones hoy mismo con Apex Dashboard.


Otros productos de este autor
Apex TPGrid MT5
Carl Christian Nyberg
Utilidades
ApexTPGrid es una potente utilidad de gestión de operaciones diseñada para profesionalizar sus estrategias de rejilla y promediado. Tanto si opera manualmente como si utiliza otros EAs, esta utilidad toma el control de su "cesta" abierta de órdenes para gestionarlas hasta una salida segura. La característica más destacada es la Lógica Swap-Aware . Todos conocemos el dolor de mantener una cuadrícula durante semanas, sólo para cerrar en "punto de equilibrio" y darse cuenta de swaps negativos comid
FREE
Apex Drawdown
Carl Christian Nyberg
Indicadores
Indicador sencillo que muestra la reducción máxima de la cuenta desde que se añadió el indicador al gráfico. El indicador no tiene en cuenta el historial de operaciones, ya que es imposible calcular la reducción a partir del historial de entradas y cierres de operaciones. El indicador será gratuito en esta forma básica. Con el tiempo se desarrollará, pero el objetivo es mantenerlo simple y sencillo.
FREE
Apex TPGrid
Carl Christian Nyberg
Utilidades
ApexTPGrid es una potente utilidad de gestión de operaciones diseñada para profesionalizar sus estrategias de rejilla y promediado. Tanto si opera manualmente como si utiliza otros EAs, esta utilidad toma el control de su "cesta" abierta de órdenes para gestionarlas hasta una salida segura. La característica más destacada es la Lógica Swap-Aware . Todos conocemos el dolor de mantener una cuadrícula durante semanas, sólo para cerrar en "punto de equilibrio" y darse cuenta de swaps negativos comi
FREE
Apex Dashboard
Carl Christian Nyberg
Indicadores
Transforme su gráfico de MetaTrader 4 en una cabina de operaciones profesional. Apex Dashboard es una utilidad de alto rendimiento diseñada para los operadores serios que necesitan un conocimiento completo de la situación. Va más allá de la simple monitorización, proporcionando una visión completa de la solvencia de su cuenta, el rendimiento y la exposición al riesgo en tiempo real. A diferencia de los indicadores estándar, Apex Dashboard cuenta con un motor de datos persistentes . Registra su P
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario