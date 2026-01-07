Apex Dashboard MT5

Transforme su gráfico de MetaTrader 5 en una cabina de operaciones profesional.

Apex Dashboard es una utilidad de alto rendimiento diseñada para los operadores serios que necesitan un conocimiento completo de la situación. Va más allá de la simple monitorización, proporcionando una visión completa de la solvencia de su cuenta, el rendimiento y la exposición al riesgo en tiempo real.

A diferencia de los indicadores estándar, Apex Dashboard cuenta con unmotor de datos persistentes. Registra su Peak Drawdown histórico en un archivo local, garantizando que sus métricas de riesgo sigan siendo precisas aunque reinicie su terminal o cambie de ordenador.

Características principales.

📊 Matriz Multidivisa: Supervisa el P/L flotante y el Beneficio Diario acumulado en 28 pares de divisas , además del Oro (XAU) y la Plata (XAG). Organizado intuitivamente por moneda base.

💰 Rastreador de ganancias avanzado: Vea instantáneamente su rendimiento realizado por día, semana, mes e historial total . Se acabó rebuscar en las pestañas del historial de la cuenta.

⚠️ Monitor de Riesgo Profesional: Seguimiento de su Drawdown en tiempo real. El sistema registra la DD máxima (día) , la DD máxima (mes) y la DD máxima de todos los tiempos .

🏥 Barras visuales de salud: Account Health: Una barra dinámica que visualiza el Saldo vs. el Capital. Vea instantáneamente si su cuenta está creciendo (Verde) o erosionándose (Rojo). Margin Health: Sistema de advertencia visual de sobreapalancamiento.

🚨 Protocolo de Emergencia: Un botón dedicado"Cerrar todo" permite la liquidación inmediata de posiciones durante la volatilidad extrema del mercado.

Ajustes y entradas

MagicNumber: Monitoriza toda la cuenta (0) o EAs específicos.

ShowMetals: Activar/desactivar la visualización de XAU/XAG.

Posicionamiento: Coordenadas X/Y personalizables para adaptarse a su pantalla.

Tome el control de sus operaciones hoy mismo con Apex Dashboard.