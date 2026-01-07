Trading Lab Trade Panel

TradingLab Trade Panel - Описание продукта TradingLab Trade Panel - Профессиональный все-в-одном торговый интерфейс
Преобразите ваш MetaTrader 5 в профессиональный торговый командный центр

Обзор

TradingLab Trade Panel - это всеобъемлющий торговый оверлей, который заменяет несколько ручных операций одной интуитивной интерфейс. Разработан для дискреционных и систематических трейдеров, он сочетает визуальное размещение ордеров, автоматизированное управление рисками, продвинутый контроль позиций и гибкие стратегии трейлинга — все в элегантной теме TradingView-inspired dark theme.

Ключевые особенности

Визуальное размещение ордеров

  • Перетаскивайте линии входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике
  • Перерасчет размера лота в реальном времени при настройке уровней цен
  • Автоматическое определение типа ордера (Market, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit)
  • Видите точный долларовый риск и вознаграждение перед выполнением

Автоматизированное управление рисками

  • Выбор процента риска одним кликом (0.5%, 1%, 2%)
  • Регулируемый слайдер от 0.1% до 10% риска на сделку
  • Автоматический расчет размера лота на основе капитала счета и расстояния стоп-лосс
  • Блокировка соотношения вознаграждение:риск поддерживает дисциплину при настройке стопов
  • Мониторинг спреда с визуальными оповещениями при ухудшении условий

Продвинутый менеджмент позиций

  • Опции частичного закрытия: 25%, 50% или 75% сокращения позиции
  • Одним кликом безубыток для фиксации защищенных прибылей
  • Разворот позиций мгновенно с настроенными параметрами
  • Корзинная торговля: закрыть всех победителей или всех проигравших одним кликом
  • Фильтры для управления конкретными позициями по магическому номеру

стратегий трейлинг-стоп

  • Простой трейлинг по фиксированному расстоянию в пипсах
  • Трейлинг по высоким/низким свечам к недавним точкам поворота

Профессиональный интерфейс панели управления

  • 5 интегрированных вкладок: Торговля, Позиции, Экспозиция, Опции, Инфо
  • Сворачиваемый Market Watch с обзором 30 символов и индикаторами позиций
  • Информация о счете в реальном времени и разбивка экспозиции
  • Поддержка горячих клавиш для молниеносных операций (B=Buy, S=Sell, C=Close All)
  • Сохранение позиций между сессиями

Преимущества

  • Экономьте время: Выполняйте сделки, управляйте позициями и корректируйте риск из одной панели
  • Снижайте ошибки: Автоматизированные расчеты устраняют ручные математические ошибки
  • Сохраняйте дисциплину: Функции блокировки RR и безубытка защищают ваш счет
  • Торгуйте умнее: Визуальный интерфейс помогает увидеть риск перед торговлей
  • Адаптируйтесь к рынкам: Выбирайте стратегию трейлинга, подходящую текущим условиям

Идеально для

  • Дневных трейдеров, которым нужна быстрая исполнение ордеров
  • Свинг-трейдеров, управляющих несколькими позициями
  • Алгоритмических трейдеров, желающих визуального контроля
  • Любого трейдера, желающего профессионального управления рисками

Требования

  • MetaTrader 5
  • Живой или демо-счет с любым MT5 брокером
  • Нет внешних зависимостей или платных библиотек
Другие продукты этого автора
Trading Lab Trade Copier Master
Nasimul Haque Choudhury
3.67 (3)
Утилиты
Copy trades with ease using the MetaTrader5 trade copier - the quickest and easiest way to copy transactions between different MetaTrader 5 accounts! This innovative tool allows you to locally copy trades in any direction and quantity, giving you full control over your investments. Attention!   You need to download the Trade Copier Slave mq5 file as well to run this EA. Download it from here  https://www.mql5.com/en/market/product/96541 Designed to work on both Windows PC and Windows VPS, this
FREE
Trading Lab Trade Copier Slave
Nasimul Haque Choudhury
4.5 (2)
Утилиты
Copy trades with ease using the MetaTrader5 trade copier - the quickest and easiest way to copy transactions between different MetaTrader 5 accounts! This innovative tool allows you to locally copy trades in any direction and quantity, giving you full control over your investments. Designed to work on both Windows PC and Windows VPS, this program is versatile and adaptable to your trading preferences. Whether you prefer to work from your desktop or a virtual private server, the MetaTrader5 trade
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв