Trading Lab Trade Panel

Преобразите ваш MetaTrader 5 в профессиональный торговый командный центр

Обзор

TradingLab Trade Panel - Описание продукта TradingLab Trade Panel - Профессиональный все-в-одном торговый интерфейс

TradingLab Trade Panel - это всеобъемлющий торговый оверлей, который заменяет несколько ручных операций одной интуитивной интерфейс. Разработан для дискреционных и систематических трейдеров, он сочетает визуальное размещение ордеров, автоматизированное управление рисками, продвинутый контроль позиций и гибкие стратегии трейлинга — все в элегантной теме TradingView-inspired dark theme.

Ключевые особенности

Визуальное размещение ордеров

Перетаскивайте линии входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике

Перерасчет размера лота в реальном времени при настройке уровней цен

Автоматическое определение типа ордера (Market, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit)

Видите точный долларовый риск и вознаграждение перед выполнением

Автоматизированное управление рисками

Выбор процента риска одним кликом (0.5%, 1%, 2%)

Регулируемый слайдер от 0.1% до 10% риска на сделку

Автоматический расчет размера лота на основе капитала счета и расстояния стоп-лосс

Блокировка соотношения вознаграждение:риск поддерживает дисциплину при настройке стопов

Мониторинг спреда с визуальными оповещениями при ухудшении условий

Продвинутый менеджмент позиций

Опции частичного закрытия: 25%, 50% или 75% сокращения позиции

Одним кликом безубыток для фиксации защищенных прибылей

Разворот позиций мгновенно с настроенными параметрами

Корзинная торговля: закрыть всех победителей или всех проигравших одним кликом

Фильтры для управления конкретными позициями по магическому номеру

стратегий трейлинг-стоп

Простой трейлинг по фиксированному расстоянию в пипсах

Трейлинг по высоким/низким свечам к недавним точкам поворота

Профессиональный интерфейс панели управления

5 интегрированных вкладок: Торговля, Позиции, Экспозиция, Опции, Инфо

Сворачиваемый Market Watch с обзором 30 символов и индикаторами позиций

Информация о счете в реальном времени и разбивка экспозиции

Поддержка горячих клавиш для молниеносных операций (B=Buy, S=Sell, C=Close All)

Сохранение позиций между сессиями

Преимущества

Экономьте время : Выполняйте сделки, управляйте позициями и корректируйте риск из одной панели

: Выполняйте сделки, управляйте позициями и корректируйте риск из одной панели Снижайте ошибки : Автоматизированные расчеты устраняют ручные математические ошибки

: Автоматизированные расчеты устраняют ручные математические ошибки Сохраняйте дисциплину : Функции блокировки RR и безубытка защищают ваш счет

: Функции блокировки RR и безубытка защищают ваш счет Торгуйте умнее : Визуальный интерфейс помогает увидеть риск перед торговлей

: Визуальный интерфейс помогает увидеть риск перед торговлей Адаптируйтесь к рынкам: Выбирайте стратегию трейлинга, подходящую текущим условиям

Идеально для

Дневных трейдеров, которым нужна быстрая исполнение ордеров

Свинг-трейдеров, управляющих несколькими позициями

Алгоритмических трейдеров, желающих визуального контроля

Любого трейдера, желающего профессионального управления рисками

Требования