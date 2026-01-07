Trading Lab Trade Panel
- Утилиты
- Nasimul Haque Choudhury
- Версия: 1.0
TradingLab Trade Panel - Профессиональный все-в-одном торговый интерфейс
Преобразите ваш MetaTrader 5 в профессиональный торговый командный центр
Обзор
TradingLab Trade Panel - это всеобъемлющий торговый оверлей, который заменяет несколько ручных операций одной интуитивной интерфейс. Разработан для дискреционных и систематических трейдеров, он сочетает визуальное размещение ордеров, автоматизированное управление рисками, продвинутый контроль позиций и гибкие стратегии трейлинга — все в элегантной теме TradingView-inspired dark theme.
Ключевые особенности
Визуальное размещение ордеров
- Перетаскивайте линии входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике
- Перерасчет размера лота в реальном времени при настройке уровней цен
- Автоматическое определение типа ордера (Market, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit)
- Видите точный долларовый риск и вознаграждение перед выполнением
Автоматизированное управление рисками
- Выбор процента риска одним кликом (0.5%, 1%, 2%)
- Регулируемый слайдер от 0.1% до 10% риска на сделку
- Автоматический расчет размера лота на основе капитала счета и расстояния стоп-лосс
- Блокировка соотношения вознаграждение:риск поддерживает дисциплину при настройке стопов
- Мониторинг спреда с визуальными оповещениями при ухудшении условий
Продвинутый менеджмент позиций
- Опции частичного закрытия: 25%, 50% или 75% сокращения позиции
- Одним кликом безубыток для фиксации защищенных прибылей
- Разворот позиций мгновенно с настроенными параметрами
- Корзинная торговля: закрыть всех победителей или всех проигравших одним кликом
- Фильтры для управления конкретными позициями по магическому номеру
стратегий трейлинг-стоп
- Простой трейлинг по фиксированному расстоянию в пипсах
- Трейлинг по высоким/низким свечам к недавним точкам поворота
Профессиональный интерфейс панели управления
- 5 интегрированных вкладок: Торговля, Позиции, Экспозиция, Опции, Инфо
- Сворачиваемый Market Watch с обзором 30 символов и индикаторами позиций
- Информация о счете в реальном времени и разбивка экспозиции
- Поддержка горячих клавиш для молниеносных операций (B=Buy, S=Sell, C=Close All)
- Сохранение позиций между сессиями
Преимущества
- Экономьте время: Выполняйте сделки, управляйте позициями и корректируйте риск из одной панели
- Снижайте ошибки: Автоматизированные расчеты устраняют ручные математические ошибки
- Сохраняйте дисциплину: Функции блокировки RR и безубытка защищают ваш счет
- Торгуйте умнее: Визуальный интерфейс помогает увидеть риск перед торговлей
- Адаптируйтесь к рынкам: Выбирайте стратегию трейлинга, подходящую текущим условиям
Идеально для
- Дневных трейдеров, которым нужна быстрая исполнение ордеров
- Свинг-трейдеров, управляющих несколькими позициями
- Алгоритмических трейдеров, желающих визуального контроля
- Любого трейдера, желающего профессионального управления рисками
Требования
- MetaTrader 5
- Живой или демо-счет с любым MT5 брокером
- Нет внешних зависимостей или платных библиотек