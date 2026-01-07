Trading Lab Trade Panel

Visión General

El TradingLab Trade Panel es un completo overlay de trading que sustituye múltiples operaciones manuales por una única e intuitiva interfaz. Diseñado tanto para operadores discrecionales como sistemáticos, combina la colocación visual de órdenes, la gestión automatizada del riesgo, los controles avanzados de posición y las estrategias flexibles de arrastre, todo ello dentro de un elegante tema oscuro inspirado en TradingView.

Características principales

Colocación visual de órdenes

  • Arrastre y suelte las líneas de entrada, stop loss y toma de beneficios directamente en el gráfico.
  • Recálculo del tamaño del lote en tiempo real a medida que ajusta los niveles de precios
  • Detecta automáticamente el tipo de orden (Mercado, Stop de compra/venta, Límite de compra/venta)
  • Vea el riesgo exacto en dólares y la recompensa antes de ejecutar

Gestión de riesgos automatizada

  • Selección del porcentaje de riesgo con un solo clic (0,5%, 1%, 2%)
  • Control deslizante ajustable del 0,1% al 10% de riesgo por operación
  • Tamaño de lote automático basado en el capital de la cuenta y la distancia de stop loss
  • El bloqueo de la relación recompensa/riesgo mantiene la disciplina al ajustar los stops
  • Supervisión del diferencial con alertas visuales cuando las condiciones empeoran

Gestión avanzada de posiciones

  • Opciones de cierre parcial: Reducción de posición del 25%, 50% o 75%.
  • Punto de equilibrio con un solo clic para bloquear los beneficios protegidos
  • Inversión instantánea de posiciones con parámetros ajustados
  • Operaciones de cesta: cierre todas las posiciones ganadoras o todas las perdedoras con un solo clic
  • Controles de filtro para gestionar posiciones específicas por número mágico

Estrategias de trailing stop

  • Trailing simple por distancia fija de pips
  • Seguimiento de velas altas/bajas hasta puntos de oscilación recientes

Interfaz profesional

  • 5 pestañas integradas: Operaciones, Posiciones, Exposición, Opciones, Información
  • Observación del mercado plegable con visión general de 30 símbolos e indicadores de posición
  • Información de la cuenta en tiempo real y desglose de la exposición
  • Teclas de acceso rápido para operaciones rápidas (B=Comprar, S=Vender, C=Cerrar todo)
  • Persistencia de posiciones entre sesiones

Ventajas

  • Ahorre tiempo: ejecute operaciones, gestione posiciones y ajuste el riesgo desde un solo panel.
  • Reducción de errores: Los cálculos automatizados eliminan los errores matemáticos manuales
  • Mantenga la disciplina: Las funciones de bloqueo de RR y punto de equilibrio protegen su cuenta.
  • Opere de forma más inteligente: la interfaz visual le ayuda a ver el riesgo antes de operar
  • Adáptese a los mercados: Elija la estrategia de arrastre que mejor se adapte a las condiciones actuales

Ideal para

  • Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida de las órdenes
  • Swing traders que gestionan múltiples posiciones
  • Operadores algorítmicos que deseen controles visuales
  • Cualquier operador que desee una gestión del riesgo de nivel profesional

Requisitos

  • MetaTrader 5
  • Cuenta real o demo con cualquier broker MT5
  • Sin dependencias externas ni librerías de pago
