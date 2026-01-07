Trading Lab Trade Panel
- Utilidades
- Nasimul Haque Choudhury
- Versión: 1.0
TradingLab Trade Panel - Descripción del producto TradingLab Trade Panel - Interfaz de negociación profesional todo en uno
Visión General
El TradingLab Trade Panel es un completo overlay de trading que sustituye múltiples operaciones manuales por una única e intuitiva interfaz. Diseñado tanto para operadores discrecionales como sistemáticos, combina la colocación visual de órdenes, la gestión automatizada del riesgo, los controles avanzados de posición y las estrategias flexibles de arrastre, todo ello dentro de un elegante tema oscuro inspirado en TradingView.
Características principales
Colocación visual de órdenes
- Arrastre y suelte las líneas de entrada, stop loss y toma de beneficios directamente en el gráfico.
- Recálculo del tamaño del lote en tiempo real a medida que ajusta los niveles de precios
- Detecta automáticamente el tipo de orden (Mercado, Stop de compra/venta, Límite de compra/venta)
- Vea el riesgo exacto en dólares y la recompensa antes de ejecutar
Gestión de riesgos automatizada
- Selección del porcentaje de riesgo con un solo clic (0,5%, 1%, 2%)
- Control deslizante ajustable del 0,1% al 10% de riesgo por operación
- Tamaño de lote automático basado en el capital de la cuenta y la distancia de stop loss
- El bloqueo de la relación recompensa/riesgo mantiene la disciplina al ajustar los stops
- Supervisión del diferencial con alertas visuales cuando las condiciones empeoran
Gestión avanzada de posiciones
- Opciones de cierre parcial: Reducción de posición del 25%, 50% o 75%.
- Punto de equilibrio con un solo clic para bloquear los beneficios protegidos
- Inversión instantánea de posiciones con parámetros ajustados
- Operaciones de cesta: cierre todas las posiciones ganadoras o todas las perdedoras con un solo clic
- Controles de filtro para gestionar posiciones específicas por número mágico
Estrategias de trailing stop
- Trailing simple por distancia fija de pips
- Seguimiento de velas altas/bajas hasta puntos de oscilación recientes
Interfaz profesional
- 5 pestañas integradas: Operaciones, Posiciones, Exposición, Opciones, Información
- Observación del mercado plegable con visión general de 30 símbolos e indicadores de posición
- Información de la cuenta en tiempo real y desglose de la exposición
- Teclas de acceso rápido para operaciones rápidas (B=Comprar, S=Vender, C=Cerrar todo)
- Persistencia de posiciones entre sesiones
Ventajas
- Ahorre tiempo: ejecute operaciones, gestione posiciones y ajuste el riesgo desde un solo panel.
- Reducción de errores: Los cálculos automatizados eliminan los errores matemáticos manuales
- Mantenga la disciplina: Las funciones de bloqueo de RR y punto de equilibrio protegen su cuenta.
- Opere de forma más inteligente: la interfaz visual le ayuda a ver el riesgo antes de operar
- Adáptese a los mercados: Elija la estrategia de arrastre que mejor se adapte a las condiciones actuales
Ideal para
- Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida de las órdenes
- Swing traders que gestionan múltiples posiciones
- Operadores algorítmicos que deseen controles visuales
- Cualquier operador que desee una gestión del riesgo de nivel profesional
Requisitos
- MetaTrader 5
- Cuenta real o demo con cualquier broker MT5
- Sin dependencias externas ni librerías de pago