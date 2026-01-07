Trading Lab Trade Panel





Visión General

TradingLab Trade Panel - Descripción del producto TradingLab Trade Panel - Interfaz de negociación profesional todo en uno

El TradingLab Trade Panel es un completo overlay de trading que sustituye múltiples operaciones manuales por una única e intuitiva interfaz. Diseñado tanto para operadores discrecionales como sistemáticos, combina la colocación visual de órdenes, la gestión automatizada del riesgo, los controles avanzados de posición y las estrategias flexibles de arrastre, todo ello dentro de un elegante tema oscuro inspirado en TradingView.

Características principales

Colocación visual de órdenes

Arrastre y suelte las líneas de entrada, stop loss y toma de beneficios directamente en el gráfico.

Recálculo del tamaño del lote en tiempo real a medida que ajusta los niveles de precios

Detecta automáticamente el tipo de orden (Mercado, Stop de compra/venta, Límite de compra/venta)

Vea el riesgo exacto en dólares y la recompensa antes de ejecutar

Gestión de riesgos automatizada

Selección del porcentaje de riesgo con un solo clic (0,5%, 1%, 2%)

Control deslizante ajustable del 0,1% al 10% de riesgo por operación

Tamaño de lote automático basado en el capital de la cuenta y la distancia de stop loss

El bloqueo de la relación recompensa/riesgo mantiene la disciplina al ajustar los stops

Supervisión del diferencial con alertas visuales cuando las condiciones empeoran

Gestión avanzada de posiciones

Opciones de cierre parcial: Reducción de posición del 25%, 50% o 75%.

Punto de equilibrio con un solo clic para bloquear los beneficios protegidos

Inversión instantánea de posiciones con parámetros ajustados

Operaciones de cesta: cierre todas las posiciones ganadoras o todas las perdedoras con un solo clic

Controles de filtro para gestionar posiciones específicas por número mágico

Estrategias de trailing stop

Trailing simple por distancia fija de pips

Seguimiento de velas altas/bajas hasta puntos de oscilación recientes

Interfaz profesional

5 pestañas integradas: Operaciones, Posiciones, Exposición, Opciones, Información

Observación del mercado plegable con visión general de 30 símbolos e indicadores de posición

Información de la cuenta en tiempo real y desglose de la exposición

Teclas de acceso rápido para operaciones rápidas (B=Comprar, S=Vender, C=Cerrar todo)

Persistencia de posiciones entre sesiones

Ventajas

Ahorre tiempo : ejecute operaciones, gestione posiciones y ajuste el riesgo desde un solo panel.

: ejecute operaciones, gestione posiciones y ajuste el riesgo desde un solo panel. Reducción de errores : Los cálculos automatizados eliminan los errores matemáticos manuales

: Los cálculos automatizados eliminan los errores matemáticos manuales Mantenga la disciplina : Las funciones de bloqueo de RR y punto de equilibrio protegen su cuenta.

: Las funciones de bloqueo de RR y punto de equilibrio protegen su cuenta. Opere de forma más inteligente : la interfaz visual le ayuda a ver el riesgo antes de operar

: la interfaz visual le ayuda a ver el riesgo antes de operar Adáptese a los mercados: Elija la estrategia de arrastre que mejor se adapte a las condiciones actuales

Ideal para

Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida de las órdenes

Swing traders que gestionan múltiples posiciones

Operadores algorítmicos que deseen controles visuales

Cualquier operador que desee una gestión del riesgo de nivel profesional

