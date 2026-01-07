Trading Lab Trade Panel

将您的 MetaTrader 5 转变为专业的交易指挥中心

概述

TradingLab Trade Panel - 产品描述 TradingLab Trade Panel - 专业的全合一交易界面

TradingLab Trade Panel 是一个全面的交易叠加界面，用一个直观的界面替换多个手动操作。专为自由裁量和系统性交易者设计，它结合了视觉订单放置、自动化风险管理、高级仓位控制和灵活的追踪策略——所有这些都在一个优雅的、受 TradingView 启发的深色主题中。

主要功能

视觉订单放置

直接在图表上拖放入场、止损和止盈线

实时重新计算手数大小，因为您调整价格水平

自动检测订单类型（市价、买入/卖出止损、买入/卖出限价）

在执行前查看确切的美元风险和回报

自动化风险管理

一键选择风险百分比（0.5%、1%、2%）

可调滑块从 0.1% 到 10% 每笔交易风险

基于账户权益和止损距离的自动手数大小

回报：风险比率锁定在调整止损时保持纪律

点差监测，当条件恶化时有视觉警报

高级仓位管理

部分关闭选项：25%、50% 或 75% 仓位减少

一键保本以锁定受保护利润

即时反转仓位并调整参数

篮子交易：一键关闭所有赢家或所有输家

过滤控件以按魔法数字管理特定仓位

种追踪止损策略

按固定点距离的简单追踪

蜡烛高/低追踪到最近摆动点

专业仪表板界面

5 个集成的选项卡：交易、仓位、敞口、选项、信息

可折叠的市场观察，30 种符号概览和仓位指标

实时账户信息和敞口细分

支持热键以实现闪电般的操作（B=买入，S=卖出，C=关闭全部）

跨会话的仓位持久性

好处

节省时间 ：从一个面板执行交易、管理仓位和调整风险

减少错误 ：自动化计算消除手动数学错误

保持纪律 ：RR 锁定和保本功能保护您的账户

更智能交易 ：视觉界面帮助您在交易前看到风险

：视觉界面帮助您在交易前看到风险 适应市场：选择适合当前条件的追踪策略

理想适合

需要快速订单执行的日内交易者

管理多个仓位的摆动交易者

想要视觉控制的算法交易者

任何想要专业级风险管理的交易者

要求