Trading Lab Trade Panel

TradingLab Trade Panel - 产品描述 TradingLab Trade Panel - 专业的全合一交易界面
将您的 MetaTrader 5 转变为专业的交易指挥中心

概述

TradingLab Trade Panel 是一个全面的交易叠加界面，用一个直观的界面替换多个手动操作。专为自由裁量和系统性交易者设计，它结合了视觉订单放置、自动化风险管理、高级仓位控制和灵活的追踪策略——所有这些都在一个优雅的、受 TradingView 启发的深色主题中。

主要功能

视觉订单放置

  • 直接在图表上拖放入场、止损和止盈线
  • 实时重新计算手数大小，因为您调整价格水平
  • 自动检测订单类型（市价、买入/卖出止损、买入/卖出限价）
  • 在执行前查看确切的美元风险和回报

自动化风险管理

  • 一键选择风险百分比（0.5%、1%、2%）
  • 可调滑块从 0.1% 到 10% 每笔交易风险
  • 基于账户权益和止损距离的自动手数大小
  • 回报：风险比率锁定在调整止损时保持纪律
  • 点差监测，当条件恶化时有视觉警报

高级仓位管理

  • 部分关闭选项：25%、50% 或 75% 仓位减少
  • 一键保本以锁定受保护利润
  • 即时反转仓位并调整参数
  • 篮子交易：一键关闭所有赢家或所有输家
  • 过滤控件以按魔法数字管理特定仓位

种追踪止损策略

  • 按固定点距离的简单追踪
  • 蜡烛高/低追踪到最近摆动点

专业仪表板界面

  • 5 个集成的选项卡：交易、仓位、敞口、选项、信息
  • 可折叠的市场观察，30 种符号概览和仓位指标
  • 实时账户信息和敞口细分
  • 支持热键以实现闪电般的操作（B=买入，S=卖出，C=关闭全部）
  • 跨会话的仓位持久性

好处

  • 节省时间：从一个面板执行交易、管理仓位和调整风险
  • 减少错误：自动化计算消除手动数学错误
  • 保持纪律：RR 锁定和保本功能保护您的账户
  • 更智能交易：视觉界面帮助您在交易前看到风险
  • 适应市场：选择适合当前条件的追踪策略

理想适合

  • 需要快速订单执行的日内交易者
  • 管理多个仓位的摆动交易者
  • 想要视觉控制的算法交易者
  • 任何想要专业级风险管理的交易者

要求

  • MetaTrader 5
  • 任何 MT5 经纪商的真实或模拟账户
  • 无外部依赖或付费库
