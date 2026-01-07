Deadly Weapon Ind

Deadly Weapon ist ein professioneller Indikator, der Ihre manuell gezeichneten Rechteckzonen in ein intelligentes Handelssystem verwandelt. Er verfolgt, wie der Preis in Unterstützungs-/Widerstandszonen eintritt, sie testet und verlässt - und generiert dann auf der Grundlage des Ergebnisses Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit.





So funktioniert es:

Zeichnen Sie einfach Rechtecke auf Ihrem Chart, um wichtige S/R-Zonen zu markieren. Der Indikator arbeitet automatisch:





- Erkennt, wann der Kurs in eine Zone eintritt (und aus welcher Richtung)

- Erkennt, ob die Zone als Unterstützung oder Widerstand getestet wird

- Generiert KAUFsignale bei Ausbrüchen von Unterstützungen und Widerständen

- Erzeugt VERKAUFSsignale bei Widerstandsausbrüchen und Unterstützungsausbrüchen









Hauptmerkmale:





- ATR-basierte Bestätigung - Verwendet die Average True Range, um Rauschen herauszufiltern und gültige Ausbrüche zu bestätigen

- Breakout Distance Filter - Konfigurierbarer minimaler/maximaler Pip-Abstand zur Vermeidung falscher Ausbrüche

- Erkennung von Candlestick-Mustern - Optionale Doji-, Pin Bar- und Engulfing-Muster-Warnungen bei wichtigen Niveaus HINWEIS (funktioniert auch bei Deaktivierung einwandfrei)

- Multi-Alarm-System - Popup-, Sound- und mobile Push-Benachrichtigungen





Signalarten:





| Signal | Bedingung | Richtung

| Unterstützung Bounce | Kurs betritt Zone von oben, verlässt sie nach oben | KAUFEN

| Support Breakout | Preis tritt von oben in die Zone ein, verlässt sie nach unten | SELL

| Resistance Bounce | Kurs betritt Zone von unten, verlässt sie nach unten | VERKAUFEN

| Resistance Breakout | Preis betritt Zone von unten, verlässt sie nach oben | BUY









Eingabeparameter:





- ATR-Periode & Multiplikator für Ausbruchsbestätigung

- Minimaler/maximaler Ausbruchsabstand (Pips)

- EMA-Periode für Trendkontext

- Unabhängiges Umschalten von Alarmen (Touch, Bounce, Breakout, Patterns)

- Empfindlichkeitseinstellungen für Candlestick-Muster









Am besten geeignet für:





- Alle Zeitrahmen (kleinere Zeitrahmen (M5, M15) am besten für frühe Signale)

- Wichtige Forex-Paare, Gold, Indizes und Kryptowährungen





Voraussetzungen:





- MetaTrader 5

- Zeichnen Sie Rechtecke auf dem Chart, um Ihre S/R-Zonen zu definieren