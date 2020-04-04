Deadly Weapon Ind

Deadly Weapon es un indicador de nivel profesional que transforma sus zonas rectangulares dibujadas manualmente en un sistema de trading inteligente. Realiza un seguimiento de cómo el precio entra, prueba y sale de las zonas de soporte/resistencia y, a continuación, genera señales de alta probabilidad basadas en el resultado.





Cómo funciona:

Simplemente dibuje rectángulos en su gráfico para marcar zonas S/R clave. El indicador automáticamente:





- Detecta cuando el precio entra en una zona (y desde qué dirección)

- Identifica si la zona está siendo probada como soporte o resistencia.

- Genera señales de COMPRA en rebotes de soporte y rupturas de resistencia.

- Genera señales de VENTA en rebotes de resistencia y rupturas de soporte.









Características principales:





- Confirmación basada en ATR - Utiliza el Average True Range para filtrar el ruido y confirmar las rupturas válidas.

- Filtro de distancia de ruptura: distancia mínima/máxima de pips configurable para evitar falsas rupturas.

- Detección de patrones de velas - Alertas opcionales de patrones Doji, Pin Bar y Engulfing en niveles clave NOTA (funciona perfectamente incluso desactivado)

- Sistema de Alertas Múltiples - Notificaciones emergentes, sonoras y push para móviles





Tipos de señales:





| Señal Condición Dirección

| Rebote de soporte El precio entra en la zona desde arriba y sale al alza.

| Ruptura de soporte: El precio entra en la zona desde arriba y sale hacia abajo.

| Rebote de resistencia: el precio entra en la zona desde abajo y sale hacia abajo.

| Precio entra en zona desde abajo, sale hacia arriba | COMPRA









Parámetros de entrada:





- Periodo ATR y Multiplicador para la confirmación de la ruptura

- Distancia mínima/máxima de ruptura (pips)

- Periodo EMA para contexto de tendencia

- Alertas independientes (Toque, Rebote, Ruptura, Patrones)

- Ajustes de sensibilidad de patrones de velas









Mejor uso en:





- Todos los plazos (plazos más pequeños (M5, M15) mejor para señales tempranas)

- Principales pares de divisas, oro, índices y criptomonedas





Requerimientos:





- MetaTrader 5

- Dibuje rectángulos en el gráfico para definir sus zonas S/R