Gold Trader Pro MT5

Gold Trader Pro es un Asesor Experto avanzado diseñado para el trading automatizado en el XAUUSD pero funciona en todos los Pares Principales EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD. Este EA para Meta Trader 4 (MT4) utiliza una combinación de estrategias basadas en el indicador RSI (Relative Strength Index) y la técnica Martingale para maximizar los beneficios. Es ideal para traders que buscan un sistema de trading robusto y totalmente automatizado.


¡COMPRE AHORA Y ACTUALICE DE POR VIDA!


1. Estrategia RSI:

- Indicador RSI para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

- Ejecuta órdenes de venta cuando el RSI supera el nivel de sobrecompra.

- Ejecuta órdenes de compra cuando el RSI cae por debajo del nivel de sobreventa.

2. Estrategia Martingala:

- Estrategia Martingale para aumentar el tamaño de los lotes +0.01 en caso de que la primera orden esté a 250 puntos. (personalizable)

- Configurable para incrementar el tamaño del lote en un valor específico y abrir nuevas órdenes a una distancia predefinida. (personalizable)

- Limita el número máximo de órdenes Martingale para gestionar el riesgo. (personalizable).


4. Gestión de órdenes:

- Limita el número total de órdenes abiertas y pendientes para evitar la sobrecarga de negociación.

- Configura los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para cada orden. (personalizable).

- Controla los tamaños de lote mínimo y máximo para cada operación. (personalizable).


5. Panel informativo:

- Muestra un panel en el gráfico con información crucial como el saldo, el beneficio diario, la reducción, el margen libre y el nivel de margen, temporizador de velas.

- Proporciona actualizaciones en tiempo real de las condiciones de negociación directamente en el gráfico.


6. Notificaciones Push:

- Envía notificaciones push por cada orden abierta, cerrada o modificada, manteniendo al usuario informado sobre las actividades de negociación.

7. 7. Configuración flexible:

- Parámetros configurables para adaptar el EA a diferentes condiciones de mercado y preferencias de trading.

- Configuración de las horas de negociación para evitar la ejecución de operaciones fuera de las horas de mercado preferidas. (Por defecto es 0 -H24)

Se recomienda configurar los horarios en función de su estrategia de trading


Especificaciones Técnicas:


- Lotes Mínimos y Máximos: Configurable

- Marco temporal del RSI: Configurable

- Niveles RSI: Configurable

- Estrategia Martingala: Configurable On/Off

- Distancia Martingala: Configurable

- Incremento Lote Martingala: Configurable

- TP y SL

- Límites de Orden


Requisitos:


- Plataforma: MetaTrader 4

- Plazo: M15

- Mercado: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD

- Cuenta: Estándar, RAW, ECN

- Saldo mínimo: 500 USD

- Saldo recomendado: 1000 USD

- VPS Recomendado- Asegura24/7 tiempo de actividadpara obtener resultados consistentes.



