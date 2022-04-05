🚀 TelegramTradeReports - Ihr Handel immer unter Kontrolle

TelegramTradeReports ist der unverzichtbare Expert Advisor für Trader, die nichts verpassen wollen. Verbinden Sie Ihr MT4-Terminal sofort mit Ihrem Telegram-Konto und senden Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über jedes Handelsereignis und regelmäßige Berichte über Ihre Kontoperformance.

Ideal für diejenigen, die Expert Advisors, Signale oder diskretionären Handel verwalten und die Kontobewegungen auch dann überwachen müssen, wenn sie nicht am PC sitzen.

✨ Hauptmerkmale und Vorteile

Handelswarnungen in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn wichtige Ereignisse auf Ihrem MT4-Konto eintreten:

Eröffnen eines Handels (🟢): Details zu Symbol, Lots, SL und TP.

Schließen eines Trades (🔴): Sofortiger Bericht über den realisierten Gewinn.

Ändern eines Trades (✏️): Warnmeldungen bei jeder Änderung von Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP), ideal für die Überwachung von Trailing Stops oder Break-even-Punkten.

Umfassendes und planbares Reporting: Verfolgen Sie die Performance Ihres Kontos mit automatischen und anpassbaren Berichten:

Stündlicher Bericht (auswählbar).

Täglicher Bericht (auswählbar).

Monatsbericht (wird automatisch am Ersten des Monats gesendet).

Jeder Bericht enthält: Saldo, Eigenkapital und aktueller Gewinn des Kontos.

Einfache Einrichtung: Es dauert nur ein paar Sekunden, um Ihren EA mit Telegram zu verbinden, indem Sie Ihren Bot Token und Ihre Chat ID eingeben.

Verlässlichkeit und Stabilität: Verwenden Sie die integrierte MQL4 WebRequest-Funktion für eine sichere und stabile Kommunikation mit der Telegram-API.

⚙️ Benutzerparameter (Eingabe)

Parameter Beschreibung Standard

botToken Das eindeutige Token für Ihren Telegram-Bot (erhältlich über BotFather). INSERT_YOUR_TOKEN

chatId Die ID des Telegram-Chats oder der Gruppe, in der Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. INSERT_YOUR_CHATID

sendHourly Aktiviert das stündliche Senden des Berichts. true

sendDaily Ermöglicht das Senden des Berichts alle 24 Stunden. wahr

sendMonthly Ermöglicht das Versenden des Berichts am ersten Tag des Monats. true

timerInterval Prüfintervall für neue Abschlüsse und Berichte (in Sekunden).60

🛠️ Anforderungen und Installation

Aktivieren Sie WebRequest: Stellen Sie sicher, dass die Option WebRequest für aufgelistete URLs zulassen in Ihren MT4-Einstellungen aktiviert ist (Tools > Optionen > Expert Advisors).

URL hinzufügen: Fügen Sie in der URL-Liste die Telegram-API-Adresse hinzu: https://api.telegram.org

Bot einrichten: Erstellen Sie Ihren Telegram-Bot mit @BotFather und holen Sie sich Ihren BotToken und Ihre ChatID.

An Chart anhängen: Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (funktioniert auch auf M1-Zeitrahmen) und geben Sie Ihre Parameter ein. Der EA sendet sofort eine "🤖 Bot Started!"-Bestätigungsnachricht.

Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihr Trading! Fügen Sie TelegramTradeReports jetzt zu Ihrem MT4 Arsenal hinzu.