TelegramTradeReports

🚀 TelegramTradeReports - Ihr Handel immer unter Kontrolle


TelegramTradeReports ist der unverzichtbare Expert Advisor für Trader, die nichts verpassen wollen. Verbinden Sie Ihr MT4-Terminal sofort mit Ihrem Telegram-Konto und senden Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über jedes Handelsereignis und regelmäßige Berichte über Ihre Kontoperformance.

Ideal für diejenigen, die Expert Advisors, Signale oder diskretionären Handel verwalten und die Kontobewegungen auch dann überwachen müssen, wenn sie nicht am PC sitzen.

Hauptmerkmale und Vorteile

Handelswarnungen in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn wichtige Ereignisse auf Ihrem MT4-Konto eintreten:

Eröffnen eines Handels (🟢): Details zu Symbol, Lots, SL und TP.

Schließen eines Trades (🔴): Sofortiger Bericht über den realisierten Gewinn.

Ändern eines Trades (✏️): Warnmeldungen bei jeder Änderung von Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP), ideal für die Überwachung von Trailing Stops oder Break-even-Punkten.

Umfassendes und planbares Reporting: Verfolgen Sie die Performance Ihres Kontos mit automatischen und anpassbaren Berichten:

Stündlicher Bericht (auswählbar).

Täglicher Bericht (auswählbar).

Monatsbericht (wird automatisch am Ersten des Monats gesendet).

Jeder Bericht enthält: Saldo, Eigenkapital und aktueller Gewinn des Kontos.

Einfache Einrichtung: Es dauert nur ein paar Sekunden, um Ihren EA mit Telegram zu verbinden, indem Sie Ihren Bot Token und Ihre Chat ID eingeben.

Verlässlichkeit und Stabilität: Verwenden Sie die integrierte MQL4 WebRequest-Funktion für eine sichere und stabile Kommunikation mit der Telegram-API.

⚙️ Benutzerparameter (Eingabe)

Parameter Beschreibung Standard

botToken Das eindeutige Token für Ihren Telegram-Bot (erhältlich über BotFather). INSERT_YOUR_TOKEN

chatId Die ID des Telegram-Chats oder der Gruppe, in der Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. INSERT_YOUR_CHATID

sendHourly Aktiviert das stündliche Senden des Berichts. true

sendDaily Ermöglicht das Senden des Berichts alle 24 Stunden. wahr

sendMonthly Ermöglicht das Versenden des Berichts am ersten Tag des Monats. true

timerInterval Prüfintervall für neue Abschlüsse und Berichte (in Sekunden).60

🛠️ Anforderungen und Installation

Aktivieren Sie WebRequest: Stellen Sie sicher, dass die Option WebRequest für aufgelistete URLs zulassen in Ihren MT4-Einstellungen aktiviert ist (Tools > Optionen > Expert Advisors).

URL hinzufügen: Fügen Sie in der URL-Liste die Telegram-API-Adresse hinzu: https://api.telegram.org

Bot einrichten: Erstellen Sie Ihren Telegram-Bot mit @BotFather und holen Sie sich Ihren BotToken und Ihre ChatID.

An Chart anhängen: Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (funktioniert auch auf M1-Zeitrahmen) und geben Sie Ihre Parameter ein. Der EA sendet sofort eine "🤖 Bot Started!"-Bestätigungsnachricht.

Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihr Trading! Fügen Sie TelegramTradeReports jetzt zu Ihrem MT4 Arsenal hinzu.

Empfohlene Produkte
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitys
Waddah Attar Easy Positions Risikomanagement Dieser EA gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Position zu schließen oder alle Positionen zu schließen. Schließen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen in jeder Position. Schließen Sie Gewinn- oder Verlustpositionen. durch Anklicken einer Befehlsschaltfläche auf dem Chart mit Bestätigungsnachricht. Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Positionen wie : Anzahl - Lots - Durchschnittspreis - Punkte - Gewinn - Gewinn % - verwendete Marge für diese Position
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
Utilitys
Nur $30 für sechs Monate!!!. Dies wird Order-Blöcke zeichnen, indem Sie einfach auf eine Kerze mit verschiedenen Farben für verschiedene Zeitrahmen klicken. Es wird den Körper oder die Dochte verwenden. Es kann auch die mittlere Schwelle der Kerze öffnen/schließen oder hoch/tief zeichnen. Da es sich um ein Zeichenwerkzeug handelt, ist es nach dem Hinzufügen zum Diagramm nicht die ganze Zeit aktiv. Aktivieren Sie es, indem Sie zweimal innerhalb einer Sekunde die Taste "b" auf der Tastatur drüc
Guard channel
Alexandr Gershkevich
Utilitys
Dies ist ein halbautomatischer Expert Advisor. Der Benutzer zeichnet eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie in Form einer horizontalen Linie oder einer Trendlinie in ein Diagramm. Im Namen der Linie wird ein Befehl im Format UP|DN_xxxx:yyyy angegeben; der Expert Advisor versteht ihn als Kauf- oder Verkaufssignal, wobei ein Stop-Loss und ein Take-Profit festgelegt werden. Zu den EA-Einstellungen gehört ein Parameter mit einer Losgröße und einem Wert für die Verschiebung des Stop Loss auf den
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
Telegram Informer MT4
Andrey Kaunov
Utilitys
Nachrichten an Telegram von MT4 über Handelsereignisse: Eröffnung/Schließung von Geschäften; Platzierung/Löschung schwebender Aufträge. Die MT5-Version des Dienstprogramms finden Sie hier: https://mql5.com/8bjk5. Telegram-Einstellungen: Erstellen Sie Ihren eigenen Bot. Geben Sie dazu den Befehl /newbot für den Benutzer @BotFather ein und folgen Sie den Anweisungen. Als Ergebnis erhalten Sie ein Bot-Token, etwa so: 1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI . Finden Sie Ihre ID in Telegram h
Account Protector EA
Lai Kien Wai
Utilitys
DIESES EA SCHÜTZT IHR KONTO IN VIELERLEI HINSICHT DIE WICHTIGSTEN MERKMALE SIND: 1. SCHLIESSEN SIE ALLE TRADES MIT EINEM KLICK. 2. SCHLIESSEN SIE ALLE TRADES, WENN DAS EINGEGEBENE VERLUSTLIMIT ERREICHT IST. 3. SCHLIESSEN SIE ALLE GESCHÄFTE, WENN DAS EINGEGEBENE GEWINNLIMIT ERREICHT IST. 4. WENN DER REVERSE-MODUS EINGESCHALTET IST, WIRD DIESES EA ENTGEGENGESETZTE TRADES ANNEHMEN, WENN IHR ANDERES EA VERLUSTE MACHT ODER WENN SIE IMMER VERLUSTE ERLEIDEN, DANN KÖNNEN SIE DEN REVERSE-MODUS EINSCHALTE
Account protector system
Issameddine Sebai
Utilitys
Hallo Trader, Mit diesem EA können Sie Ihren täglichen Drawdown und Gewinn verwalten. Der EA schließt alle Markt- und schwebenden Aufträge, wenn Ihr Konto ein gewähltes Niveau im täglichen Drawdown und ein gewähltes Niveau im Gewinn erreicht. Die Höhe des Verlustes und des Gewinns kann auf 3 Arten gewählt werden; - ein prozentualer Betrag Ihres Kontos - ein Betrag in USD (Gewinn und Verlust) - ein Eigenkapitalziel (minimales Eigenkapital/maximales Eigenkapitalziel)
VPS Benchmark MT4
Yu Pang Chan
Utilitys
Die endgültige Lösung für Leistungstests in MetaTrader-Umgebungen Was dieses Tool leistet Dieses spezielle Benchmark-Tool misst die Leistung Ihrer MetaTrader-Umgebung und liefert Erkenntnisse, die sich auf Ihre Handelsausführung auswirken. Im Gegensatz zu allgemeinen Systembenchmarks bewertet dieses Tool die Leistung speziell innerhalb der MetaTrader-Laufzeitumgebung. Für professionelle Trader und Entwickler: Leistungsmetriken : Messungen des Berechnungsdurchsatzes und der Speichereffizienz Hand
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Utilitys
Hedge Trader ist ein Panel, das Händlern hilft, die die Hedging-Strategie in ihrem Handel verwenden. Das Panel ist einfach und intuitiv gestaltet und verfügt über die notwendigen Shortcuts, die ein schneller Trader für eine schnelle Auftragsausführung benötigt. Merkmale: - Automatische Verdopplung der Menge nach der Ausführung eines Auftrags. Der Benutzer gibt nur die ursprüngliche Order an, dann verdoppelt das Panel automatisch das Lot nach der Orderausführung. - Verwendung des Korbs zum autom
JRFX Trade Manager
Jozsef Regenye
Utilitys
JRFX Handelsmanager Dieses Produkt ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Trader, auch wenn Sie manuell handeln oder Signalanbietern über Telegram folgen. Sie können maximal 10 Take Profit-Levels einstellen und auch die Lot-Größe wählen, die Sie als Teilschluss bei jedem Take Profit-Level schließen möchten. Bei Take Profit 1 verschiebt der EA den SL auf BE + X Pips, was von Ihnen festgelegt wird. Bei den nächsten Take-Profit-Levels können Sie festlegen, wohin der EA Ihren Stoploss verschiebe
News Calculator and Trading Panel
Ruslan Pishun
5 (1)
Utilitys
News Calculator and Trading Panel ist ein exklusiver Hightech-Kalenderindikator, der Nachrichten für viele Währungen anzeigt. Gleichzeitig ist es ein vielseitiges Trading-Panel. Der News Calculator-Indikator zeigt die Nachrichten auf dem Chart in detaillierter Form an und zeichnet vertikale Linien: für Nachrichten mit geringer, mittlerer und hoher Auswirkung. Der Indikator enthält mehrere Funktionen. Auf dem Chart werden viele Schaltflächen angezeigt, wobei jede Schaltfläche für eine bestimmte A
Ofir Email to Telegram MT4
Gad Benisty
Utilitys
MQL-Tool "Ofir E-Mail an Telegram": Verpassen Sie nie wieder eine Handelswarnung! Sind Sie es leid, wichtige Warnungen von Ihren Indikatoren und Expert Advisors (EAs) zu verpassen? Ofir Email to Telegram ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben! Dieses revolutionäre MQL-Tool leitet automatisch alle E-Mail-Benachrichtigungen von Ihren Indikatoren und EAs direkt an Ihr Telegram-Konto weiter. Nie wieder werden Sie eine Handelsmöglichkeit oder eine wichtige Benachrichtigung verpassen! Hier sind nu
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilitys
Anmerkung: Nach der Installation gehen Sie bitte zu Tools>Optionen>Expert Advisors und fügen Sie https://porsaj.com zu 'Allow WebRequest for listed URL' hinzu. Immer noch Problem?! Bitte überprüfen Sie die Internetverbindung! Ein Wirtschaftskalender im Zusammenhang mit Forex bezieht sich auf ein Tool oder eine Ressource, die Informationen über bevorstehende wirtschaftliche Ereignisse, Indikatoren und Datenveröffentlichungen bereitstellt, die sich potenziell auf die Finanzmärkte, insbesondere
Drawdown Partial Closure
Jerome Thierry Francois Delobel
Utilitys
Drawdown Partial Closure Expert Advisor Beschreibung: Der Drawdown Partial Closure Expert Advisor ist ein für MetaTrader 4 entwickeltes Tool, das Händler bei der Verwaltung ihrer Positionen während Drawdown-Perioden unterstützt. Er überwacht den Drawdown des Handelskontos in Echtzeit und schließt automatisch einen Teil der Verlustpositionen, wenn der Drawdown einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Dies hilft Händlern, Verluste während ungünstiger Marktbedingungen zu begrenzen, während pro
Pending provider
Andrey Frolov
5 (1)
Utilitys
Das Skript vereinfacht die Arbeit des Händlers mit schwebenden Stop-Orders (BuyStop, SellStop) erheblich. Das Skript platziert eine beliebige Anzahl von Pending Orders in einem benutzerdefinierten Abstand (in Punkten). Die Ablaufzeit der Order in Sekunden kann ebenfalls angegeben werden. Es ist auch möglich, nur Buy Stop oder nur Sell Stop Orders zu platzieren. Alle Stop-Orders werden von benutzerdefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus begleitet. Das Volumen ist ebenfalls anpassbar. Para
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
Close All Orders for MT4 script - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending oder Market Orders. Die Orders werden mit den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt des Schließens geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu , ich habe viele andere nützliche
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilitys
Der Trade Copier ist für ein schnelles und genaues Kopieren von Aufträgen zwischen den MetaTrader 4 Terminals konzipiert. Der Trade Copier kopiert Trades vom Master-Konto auf das Slave-Konto, indem er Informationen in die Gesamtdatei schreibt, die sich im gemeinsamen Verzeichnis der MetaTrader 4 Terminals befindet. Auf diese Weise kann der Trade Copier entweder verschiedene Schemata für den Empfang und die Übertragung von Handelssignalen anpassen, indem er den Dateinamen ändert. Das Lesen und Sc
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
Script BEP Break Even Point Lock Pips
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitys
BEP (Break Even Point) für MT4 Skript - schließt absolut alle Orders, egal ob Pending oder Market Orders. Die Orders werden zu den aktuellen Gewinn/Verlust-Indikatoren zum Zeitpunkt der Schließung geschlossen. Das Skript ist für Momente geeignet, in denen Sie schnell alle Orders zu den aktuellen Indikatoren schließen müssen. Das Skript ist sehr einfach zu benutzen, ziehen Sie es einfach auf den Chart und es wird seine Arbeit tun. Fügen Sie mich als Freund hinzu, ich habe viele andere nützli
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Probleme Handeln Sie schwebende Orders mi
FREE
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
Utilitys
Ein Dienstprogramm, das für Konten mit mehreren offenen Positionen verwendet wird, deren Magic Numbers über Expert Advisors oder manuell hinzugefügt wurden. Das Dienstprogramm schließt bestimmte offene Positionen mit Magic Numbers, wenn ein bestimmter Gewinn in Währung $ erreicht wurde. Das Dienstprogramm schließt auch bestimmte Magic Numbers offene Positionen mit einer Break-Even-Funktion, wenn die Expert Advisors oder manuell eine bestimmte Anzahl offener Positionen platziert wurden. Das Dien
Local Server GMT Clock
Michal Herda
Utilitys
Einfach Uhr. Ortszeit als Standard. Es gibt die Möglichkeit zu wählen: Ortszeit /Serverzeit /GMT-Zeit als Eingabe. Bitte beachten Sie, dass die lokale Zeit die genaueste ist. Allerdings verwendet diese Uhr immer lokale Zeit Sekunden, auch wenn GMT / Server Time ausgewählt ist. Ich habe dies so gelöst, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Es kann zu Verzögerungen beim Ändern von Minuten oder Stunden kommen, wenn die Ortszeit nicht ausgewählt ist.
FREE
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilitys
Alle Schaltflächen und Informationen, die Sie als Händler benötigen, in nur einer Oberfläche Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Schnittstellen navigieren und dabei Zeit und Geld verschwenden Dieses hochmoderne Trading-Tool wurde von einem Trader für einen Trader entwickelt, um all Ihre Trading-Bedürfnisse und mehr zu erfüllen. Es bietet eine Reihe von Features und Funktionalitäten, um Ihren Trading-Erfolg zu steigern. 45 Merkmale: Kaufen :Long-Positionen eröffnen Verkaufen :Short-Position
Coral History
D Armond Lee Speers
Utilitys
Coral History zeigt Ihnen Informationen über Ihr Handelskonto und eine Zusammenfassung Ihrer Historie für den Tag, die Woche, den Monat und die gesamte Zeit in einem praktischen, übersichtlichen Fenster an. NEU : Sie können jetzt tägliche / wöchentliche / monatliche Ziele setzen. Coral History kann Sie benachrichtigen, wenn Sie ein Ziel erreicht haben. Wenn Sie das Ziel gesetzt haben, wird es in der Kopfzeile des History-Bereichs angezeigt; und wenn Sie das Ziel erreicht haben, wird die Zeile gr
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme auf Knopfdruck ändern, was Ihnen die Mühe erspart, die Zeiträume zu wechseln. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Investitionen sollten auf Ihr eigenes Risiko getätigt werden. Wir haften nicht für Nachteile
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell ändern müs
PendingOrders from any Price
Leonid Basis
5 (2)
Utilitys
Pending Orders Grid Complete System öffnet eine beliebige Kombination von Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit Pending Orders und schließt alle bestehenden Pending Orders. Sie haben die Möglichkeit, einen legitimen Eröffnungskurs für die erste Position im Raster zu setzen. Normalerweise sollte er im Bereich der Unterstützungs-/Widerstandslinien liegen. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart des gewünschten Währungspaares ablegen. Eingabe-Parameter Bevor Sie alle Pending Orders plat
EA Target MM Dollar
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitys
Es ist sehr einfach, Sie müssen nur den Betrag des Gewinns eingeben, den Sie erhalten möchten, dann, wenn Ihr Konto gewachsen ist, wird dieser EA den Auftrag schließen, auch wenn Sie das Diagramm nicht überwachen. Jetzt brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn der Gewinn, den Sie erzielt haben, sich in einen Verlust verwandelt, weil Sie diesen EA nicht verwenden, denn dieser EA wird Ihnen helfen, wann und wo immer Sie sind. Viel Glück beim Ausprobieren, hoffentlich werden Sie ein sehr pro
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Weitere Produkte dieses Autors
Ea GoldscalperPRO
Vincenzo Lungard
Experten
EA GoldScalperPRO Smart Scalping mit fortschrittlichem Risikomanagement Optimiert für Low-Spread-Broker und 2-stellige XAUUSD-Preise Allgemeine Beschreibung GoldScalperPRO ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD entwickelt wurde. Er verwendet einen Handelsansatz, der auf: Scalping-Logik mit geringer Exposition Richtungsindikatoren Kontrolliertes lineares Erholungssystem (Non-Martingale) Intelligentes zyklusbasiertes Risikomanagement Das System ist so auf
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension