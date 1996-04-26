EfratBuilds MACD mt4

OMACD(이동평균 수렴확산 오실레이터)는 기존 MACD 지표의 고급 변형으로, 트레이더에게 더 빠른 신호 감지와 향상된 시장 변화 반응성을 제공합니다. 가격 방향을 측정하는 기존 MACD와 달리 OMACD는 모멘텀 자체의 변화를 감지하는 데 중점을 두어 더 깊은 수준의 시장 분석을 제공합니다.

이 지표는 지수 이동평균을 재귀적으로 적용하여 작동합니다. 먼저 가격의 빠른 지수 이동평균과 느린 지수 이동평균의 차이를 계산하여 표준 MACD를 계산합니다. 그런 다음 OMACD는 여기서 멈추지 않고 이 결과에 동일한 계산 프로세스를 다시 적용하여 트레이더들이 2차 모멘텀 지표라고 부르는 것을 만듭니다.

시각적 표시는 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. 메인 OMACD 라인은 초기 MACD 히스토그램에 적용된 빠른 지수 이동평균과 느린 지수 이동평균 간의 차이를 나타냅니다. 신호선은 OMACD 라인의 평활화된 버전으로 추세 변화를 식별하는 데 도움이 됩니다. 히스토그램은 이 두 라인 간의 차이를 보여주며, 녹색 막대는 강세 모멘텀 가속을 나타내고 빨간색 막대는 약세 모멘텀 가속을 나타냅니다. 히스토그램이 0을 상향 돌파하면 상승 모멘텀 강화를 시사하고, 0을 하향 돌파하면 하락 모멘텀 강화를 나타냅니다.

OMACD가 특히 가치 있는 이유는 모멘텀 방향뿐만 아니라 모멘텀 가속도를 감지할 수 있기 때문입니다. 이를 모멘텀이 양수인지 음수인지가 아니라 모멘텀이 얼마나 빠르게 변하는지를 측정하는 것으로 생각하십시오. 이러한 특성을 통해 트레이더는 가격 행동에서 명백해지기 전에 잠재적인 추세 소진 또는 강화를 발견할 수 있습니다. 이 지표는 모멘텀 행동이 가격 행동과 다른 다이버전스를 식별하는 데 탁월하며, 종종 다가오는 반전을 신호합니다.

트레이더는 일반적으로 특히 다른 기술적 분석 도구와 결합할 때 진입 및 퇴장 시점을 결정하기 위해 OMACD를 사용합니다. 히스토그램 교차는 명확한 시각적 신호를 제공하며, OMACD 라인과 신호선 간의 관계는 추가 확인을 제공합니다. 기존 MACD보다 더 빠르게 반응하기 때문에 OMACD는 특히 짧은 시간대 거래 및 스캘핑 전략에 적합하지만 적절히 조정되면 모든 시간대에서 효과적입니다.