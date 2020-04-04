Decision Points
- Indikatoren
- Andre Gonzalez Falci
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Entscheidungspunkte
Der Entscheidungspunkte-Indikator ermöglicht eine schnelle Visualisierung von Eröffnungs-, Schluss-, Höchst-, Tiefst- und PMO-Werten (Oszillierter Mittelkurs), hebt Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervor und markiert visuell kritische Zonen auf dem Chart. Dies erleichtert eine schnelle Interpretation und hilft Händlern, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Vorteile
-
Zeitersparnis: Reduziert den Zeitaufwand für die Analyse von Charts, da wichtige Zonen automatisch hervorgehoben werden.
-
Bessere Entscheidungsfindung: Eine klare und visuelle Analyse der Handelsstufen hilft, impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
-
Verbesserte Genauigkeit: Erhöht potenziell die Handelsgenauigkeit, da wichtige Informationen klar angezeigt werden.
Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die ihre Strategien durch eine solide technische Analyse optimieren möchten.
Eingaben (Parameter)
"Anzahl der Tage für die Darstellung der Linien" legt fest, wie viele Tage für die Darstellung der Linien verwendet werden sollen:
-
0: Zeigt nur den aktuellen Tag an
-
1: Zeigt den aktuellen Tag und den Vortag an
-
Standard = 2: Zeigt den aktuellen Tag und die beiden vorhergehenden Tage an.
Für jeden Entscheidungspunkt können Sie die Farbe, die Linienbreite und die Linienart konfigurieren.
Verfügbare Entscheidungspunkte
Täglich
-
Hoch D-1 (Vortag) - Höchststand des Vortags
-
Tief D-1 (Vortag) - Tief des Vortags
-
Close D-1 (Vortag) - Vortags-Close
-
Open D-1 (Vortag) - Vortag Open
-
PMO D-1 (Vortag) - Vortag PMO
-
High D0 (aktueller Tag) - Hoch des aktuellen Tages
-
Low D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Low
-
Close D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Close
-
Open D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Open
-
PMO D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag PMO
Wöchentlich
11. Hoch W-1 (Vorwoche) - Hoch der Vorwoche
12. Tief W-1 (Vorwoche) - Tief der Vorwoche
13. Close W-1 (Previous Week) - Vorwoche Close
14. Open W-1 (Previous Week) - Previous Week Open
15. PMO W-1 (Vorwoche) - Vorwoche PMO
16. High W0 (Aktuelle Woche) - Hoch der aktuellen Woche
17. Low W0 (Aktuelle Woche) - Tief der aktuellen Woche
18. Close W0 (Aktuelle Woche) - Close der aktuellen Woche
19. Open W0 (Aktuelle Woche) - Aktuelle Woche Open
20. PMO W0 (Aktuelle Woche) - Aktuelle Woche PMO
Monatlich
21. High M-1 (Vormonat) - Hoch des Vormonats
22. Low M-1 (Vormonat) - Vormonatstief
23. Close M-1 (Vormonat) - Vormonatsschluss
24. Open M-1 (Vormonat) - Vormonat Open
25. PMO M-1 (Vormonat) - Vormonat PMO
26. High M0 (Aktueller Monat) - Hoch des aktuellen Monats
27. Low M0 (Aktueller Monat) - Tief des aktuellen Monats
28. Close M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat Close
29. Open M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat Open
30. PMO M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat PMO
Standardeinstellungen
In der Standardeinstellung sind alle wöchentlichen und monatlichen Entscheidungspunkte deaktiviert. Darüber hinaus sind auch Open D-1 und Close D0 deaktiviert.