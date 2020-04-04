Decision Points

Entscheidungspunkte

Der Entscheidungspunkte-Indikator ermöglicht eine schnelle Visualisierung von Eröffnungs-, Schluss-, Höchst-, Tiefst- und PMO-Werten (Oszillierter Mittelkurs), hebt Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervor und markiert visuell kritische Zonen auf dem Chart. Dies erleichtert eine schnelle Interpretation und hilft Händlern, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Vorteile

Zeitersparnis: Reduziert den Zeitaufwand für die Analyse von Charts, da wichtige Zonen automatisch hervorgehoben werden.

Bessere Entscheidungsfindung : Eine klare und visuelle Analyse der Handelsstufen hilft, impulsive Entscheidungen zu vermeiden.

Verbesserte Genauigkeit: Erhöht potenziell die Handelsgenauigkeit, da wichtige Informationen klar angezeigt werden.

Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die ihre Strategien durch eine solide technische Analyse optimieren möchten.

Eingaben (Parameter)

"Anzahl der Tage für die Darstellung der Linien" legt fest, wie viele Tage für die Darstellung der Linien verwendet werden sollen:

0 : Zeigt nur den aktuellen Tag an

1 : Zeigt den aktuellen Tag und den Vortag an

Standard = 2: Zeigt den aktuellen Tag und die beiden vorhergehenden Tage an.

Für jeden Entscheidungspunkt können Sie die Farbe, die Linienbreite und die Linienart konfigurieren.

Verfügbare Entscheidungspunkte

Täglich

Hoch D-1 (Vortag) - Höchststand des Vortags Tief D-1 (Vortag) - Tief des Vortags Close D-1 (Vortag) - Vortags-Close Open D-1 (Vortag) - Vortag Open PMO D-1 (Vortag) - Vortag PMO High D0 (aktueller Tag) - Hoch des aktuellen Tages Low D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Low Close D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Close Open D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag Open PMO D0 (Aktueller Tag) - Aktueller Tag PMO

Wöchentlich

11. Hoch W-1 (Vorwoche) - Hoch der Vorwoche

12. Tief W-1 (Vorwoche) - Tief der Vorwoche

13. Close W-1 (Previous Week) - Vorwoche Close

14. Open W-1 (Previous Week) - Previous Week Open

15. PMO W-1 (Vorwoche) - Vorwoche PMO

16. High W0 (Aktuelle Woche) - Hoch der aktuellen Woche

17. Low W0 (Aktuelle Woche) - Tief der aktuellen Woche

18. Close W0 (Aktuelle Woche) - Close der aktuellen Woche

19. Open W0 (Aktuelle Woche) - Aktuelle Woche Open

20. PMO W0 (Aktuelle Woche) - Aktuelle Woche PMO

Monatlich

21. High M-1 (Vormonat) - Hoch des Vormonats

22. Low M-1 (Vormonat) - Vormonatstief

23. Close M-1 (Vormonat) - Vormonatsschluss

24. Open M-1 (Vormonat) - Vormonat Open

25. PMO M-1 (Vormonat) - Vormonat PMO

26. High M0 (Aktueller Monat) - Hoch des aktuellen Monats

27. Low M0 (Aktueller Monat) - Tief des aktuellen Monats

28. Close M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat Close

29. Open M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat Open

30. PMO M0 (Aktueller Monat) - Aktueller Monat PMO

Standardeinstellungen

In der Standardeinstellung sind alle wöchentlichen und monatlichen Entscheidungspunkte deaktiviert. Darüber hinaus sind auch Open D-1 und Close D0 deaktiviert.